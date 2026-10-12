Aylardır Pazar Akşamlarının Birincisiydi, AB'de Zirve El Değiştirdi! 11 Ekim Reyting Sonuçları

Çağan Efe Ak'ın başrolündeki Daha 17, Kanal D'nin yaz için hazırladığı bir gençlik dizisi olarak başladı ama kısa sürede pazar gecelerinin bir numarasına dönüştü. Temmuz ve ağustos boyunca reyting listelerinin en tepesinde yer alan dizi, kanallar yeni sezon yapımlarını sahaya sürdüğünde de geri çekilmedi.

27 Eylül'de Teşkilat'ı ve ilk bölümüyle merakla beklenen Ömür Usta'yı geride bırakıp Total, AB ve ABC1'in üçünde de birinci oldu. Bir hafta sonra yine liderdi: 4 Ekim'de Total'de 6,99, AB'de 5,43, ABC1'de 6,20 reyting alırken share'i yüzde 21'in üzerine çıktı. Kısacası pazar gecesinin sahibi belliydi, ta ki bu haftaya kadar.