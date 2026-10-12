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Aylardır Pazar Akşamlarının Birincisiydi, AB'de Zirve El Değiştirdi! 11 Ekim Reyting Sonuçları

Aylardır Pazar Akşamlarının Birincisiydi, AB'de Zirve El Değiştirdi! 11 Ekim Reyting Sonuçları

Reyting Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 11:41
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Yaz boyunca pazar akşamları denince akla tek bir dizi geliyordu. Kanal D'nin Daha 17 dizisi yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi görmüş ve yeni sezonda da üç kategoride birden zirveyi kimseye bırakmamıştı ama bu hafta tablo karıştı. NOW'un yeni dizisi Ömür Usta, daha üçüncü bölümünde rakibinin tahtını sarstı. Teşkilat'ın reyting sonuçları ise merak edildi. Peki 11 Ekim reyting sonuçlarında fark ne kadardı, Total ve ABC1'de birinci kim oldu?

Kaynak: TİAK

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Daha 17, yaz boyunca ve yeni sezonun ilk haftalarında pazar akşamlarının açık ara lideriydi.

Daha 17, yaz boyunca ve yeni sezonun ilk haftalarında pazar akşamlarının açık ara lideriydi.

Çağan Efe Ak'ın başrolündeki Daha 17, Kanal D'nin yaz için hazırladığı bir gençlik dizisi olarak başladı ama kısa sürede pazar gecelerinin bir numarasına dönüştü. Temmuz ve ağustos boyunca reyting listelerinin en tepesinde yer alan dizi, kanallar yeni sezon yapımlarını sahaya sürdüğünde de geri çekilmedi.

27 Eylül'de Teşkilat'ı ve ilk bölümüyle merakla beklenen Ömür Usta'yı geride bırakıp Total, AB ve ABC1'in üçünde de birinci oldu. Bir hafta sonra yine liderdi: 4 Ekim'de Total'de 6,99, AB'de 5,43, ABC1'de 6,20 reyting alırken share'i yüzde 21'in üzerine çıktı. Kısacası pazar gecesinin sahibi belliydi, ta ki bu haftaya kadar.

Ömür Usta daha üçüncü bölümünde AB'de Daha 17'yi 0,03 puan farkla geride bıraktı.

Ömür Usta daha üçüncü bölümünde AB'de Daha 17'yi 0,03 puan farkla geride bıraktı.

Asıl bomba AB tablosunda patladı. Nurgül Yeşilçay ve Bülent İnal'ın başrollerini paylaştığı Ömür Usta, 11 Ekim'de 5,49 reytingle AB'de birinci sıraya yerleşti, Daha 17 ise 5,46 ile ikinci kaldı. Fark yalnızca 0,03 puan ama tahtın el değiştirmesine yetti.

İşin ilginç yanı, Daha 17'nin aslında izleyici kaybetmemesi; dizi AB'de geçen haftaki 5,43'ünü bile hafifçe aştı. Sıralamayı değiştiren, bir haftada 4,29'dan 5,49'a fırlayan Ömür Usta oldu. Daha 17 yine de izlenme payında önde: gece yarısını geçip 00.08'e kadar süren bölümün AB share'i 19,13, 23.18'de biten Ömür Usta'nınki ise 17,69.

Total ve ABC1'de Daha 17 birinciliğini korudu ama Ömür Usta aradaki farkı hızla kapattı.

Total ve ABC1'de Daha 17 birinciliğini korudu ama Ömür Usta aradaki farkı hızla kapattı.

Daha 17 için her şey kötü değil. Dizi Total'de 6,89 reyting ve 21,41 share ile zirvede kaldı, ABC1'de ise 6,20'den 6,42'ye yükselerek birinciliğini sürdürdü. Yine de Ömür Usta'nın nefesi artık ensesinde: NOW dizisi Total'de 6,06'ya, ABC1'de 6,12'ye çıktı. Bir hafta önce ABC1'de 1,35 puan olan fark, şimdi 0,30'a indi.

Gecenin bir diğer dizisi Teşkilat Total'de 4,73 ile üçüncülüğü korudu ama AB'de 3,93'ten 3,28'e geriledi. MasterChef Türkiye ise AB ve ABC1'de beşinci olurken Total'de yedinci sırada kaldı. Üç kategoride de ilk 10'a özetlerden ana haberlere kadar tanıdık isimler girdi.

11 Ekim Pazar Total reyting sıralaması

1. Daha 17 – Kanal D – 6,89

2. Ömür Usta – NOW – 6,06

3. Teşkilat – TRT 1 – 4,73

4. Daha 17 (Özet) – Kanal D – 3,96

5. Ömür Usta (Özet) – NOW – 3,21

6. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW – 2,67

7. MasterChef Türkiye – TV8 – 2,63

8. Teşkilat (Özet) – TRT 1 – 2,37

9. Gelin – Kanal 7 – 2,22

10. Kanal D Ana Haber – Kanal D – 2,17

11 Ekim Pazar AB reyting sıralaması

1. Ömür Usta – NOW – 5,49

2. Daha 17 – Kanal D – 5,46

3. Teşkilat – TRT 1 – 3,28

4. Daha 17 (Özet) – Kanal D – 3,14

5. MasterChef Türkiye – TV8 – 2,88

6. Ömür Usta (Özet) – NOW – 2,75

7. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW – 2,56

8. Teşkilat (Özet) – TRT 1 – 1,89

9. ATV Ana Haber – ATV – 1,46

10. Star Ana Haber – Star TV – 1,41

11 Ekim Pazar ABC1 reyting sıralaması

1. Daha 17 – Kanal D – 6,42

2. Ömür Usta – NOW – 6,12

3. Teşkilat – TRT 1 – 4,24

4. Daha 17 (Özet) – Kanal D – 3,75

5. MasterChef Türkiye – TV8 – 3,31

6. Ömür Usta (Özet) – NOW – 3,08

7. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW – 2,97

8. Teşkilat (Özet) – TRT 1 – 2,13

9. ATV Ana Haber – ATV – 1,66

10. Show Ana Haber – Show TV – 1,63

Önümüzdeki pazar tahtın kime kalacağı şimdiden merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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