Aylardır Pazar Akşamlarının Birincisiydi, AB'de Zirve El Değiştirdi! 11 Ekim Reyting Sonuçları
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Yaz boyunca pazar akşamları denince akla tek bir dizi geliyordu. Kanal D'nin Daha 17 dizisi yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi görmüş ve yeni sezonda da üç kategoride birden zirveyi kimseye bırakmamıştı ama bu hafta tablo karıştı. NOW'un yeni dizisi Ömür Usta, daha üçüncü bölümünde rakibinin tahtını sarstı. Teşkilat'ın reyting sonuçları ise merak edildi. Peki 11 Ekim reyting sonuçlarında fark ne kadardı, Total ve ABC1'de birinci kim oldu?
Kaynak: TİAK
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Daha 17, yaz boyunca ve yeni sezonun ilk haftalarında pazar akşamlarının açık ara lideriydi.
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Ömür Usta daha üçüncü bölümünde AB'de Daha 17'yi 0,03 puan farkla geride bıraktı.
Total ve ABC1'de Daha 17 birinciliğini korudu ama Ömür Usta aradaki farkı hızla kapattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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