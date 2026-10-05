4 Dizi Yarıştı, Final Yapan Dizi Daha 10. Oldu: 4 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu!
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Pazar akşamı ekranlarda yine dört dizi yarıştı: Daha 17, Ömür Usta, Teşkilat ve final bölümüyle izleyici karşısına çıkan Çirkin. Erken final kararıyla tepki çeken Star TV dizisinin veda gecesinde nasıl bir reyting alacağı merak konusuydu. Peki Çirkin finalde kaçıncı oldu, zirvede kim vardı?
Kaynak: TİAK
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Star TV'nin Çirkin dizisi ilk sezonunu zirvede kapatmış, ikinci sezonda ise erken final kararı gelmişti.
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Daha 17 üç kategoride zirveyi kimseye kaptırmadı, Ömür Usta ise Teşkilat'ı geride bıraktı.
Çirkin veda bölümünde Total'de 10. sıraya geriledi, MasterChef Türkiye'nin de gerisinde kaldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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