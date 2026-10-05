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4 Dizi Yarıştı, Final Yapan Dizi Daha 10. Oldu: 4 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu!

4 Dizi Yarıştı, Final Yapan Dizi Daha 10. Oldu: 4 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Teşkilat Reyting Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2026 - 14:01
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Pazar akşamı ekranlarda yine dört dizi yarıştı: Daha 17, Ömür Usta, Teşkilat ve final bölümüyle izleyici karşısına çıkan Çirkin. Erken final kararıyla tepki çeken Star TV dizisinin veda gecesinde nasıl bir reyting alacağı merak konusuydu. Peki Çirkin finalde kaçıncı oldu, zirvede kim vardı?

Kaynak: TİAK

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Star TV'nin Çirkin dizisi ilk sezonunu zirvede kapatmış, ikinci sezonda ise erken final kararı gelmişti.

Star TV'nin Çirkin dizisi ilk sezonunu zirvede kapatmış, ikinci sezonda ise erken final kararı gelmişti.

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaştığı Çirkin, 29 Mart'ta başladığı ilk sezonunda Pazar akşamlarının yıldızı olmuştu. Yalnızca 8 bölüm süren sezonun finali, 17 Mayıs'ta Total'de 6,28, AB'de 5,20, ABC1'de 6,27 reytingle üç kategoride de birinci sıraya yerleşmişti.

Dört aylık aranın ardından 20 Eylül'de geri dönen dizi ise eski günlerini arattı. İlk iki bölümde listenin 7. sırasına sıkışan Çirkin için Star TV'den final kararı geldi ve ikinci sezon yalnızca üç bölümle sınırlı kaldı. Kararın ardından başrollerden yapımcının eşine kadar pek çok isim erken finale sitem etti.

Daha 17 üç kategoride zirveyi kimseye kaptırmadı, Ömür Usta ise Teşkilat'ı geride bıraktı.

Daha 17 üç kategoride zirveyi kimseye kaptırmadı, Ömür Usta ise Teşkilat'ı geride bıraktı.

Kanal D'nin Daha 17'si yine tartışmasız lider. Dizi Total'de 6,99, AB'de 5,43, ABC1'de 6,20 reyting aldı; Total'deki 21,53'lük share, o saatlerde televizyon izleyen her beş kişiden birinin Daha 17'nin başında olduğunu gösterdi. Dizinin özet bölümü bile Total'de 4,22 ile dördüncü sıraya kadar çıktı.

Asıl sürpriz ise NOW'dan geldi. Geçen hafta ilk bölümüyle Teşkilat'ın arkasında kalan Ömür Usta, ikinci bölümünde üç kategoride de ikinci sıraya yükseldi. Total'de 5,13, AB'de 4,29, ABC1'de 4,85 alan dizi, Teşkilat'ı üçüncülüğe itti. TRT 1'in uzun soluklu dizisi geceyi Total'de 4,68, AB'de 3,93, ABC1'de 4,57 reytingle tamamladı.

Çirkin veda bölümünde Total'de 10. sıraya geriledi, MasterChef Türkiye'nin de gerisinde kaldı.

Çirkin veda bölümünde Total'de 10. sıraya geriledi, MasterChef Türkiye'nin de gerisinde kaldı.

Veda gecesi Çirkin için bir toparlanma getirmedi. Geçen hafta üç kategoride de 7. sırada olan dizi, final bölümüyle Total'de 2,38 reytingle 10. sıraya düştü. AB'de 2,25 ile 9., ABC1'de 2,59 ile 8. sırada kalan Çirkin, aynı saatlerde yayınlanan yarışmanın da gerisinde kaldı.

Tablonun en acı tarafı ise ilk sezon finaliyle arasındaki fark. Mayıs'ta 6'nın üzerinde reytingle zirveye oturan dizi, ikinci sezon finalinde o rakamın yarısına bile ulaşamadı.

Gecenin Total'deki ilk 10'u ise bu isimlerden oluştu:

  • Daha 17 – Kanal D

  • Ömür Usta – NOW

  • TeşkilatTRT 1

  • Daha 17 (Özet) – Kanal D

  • Ömür Usta (Özet) – NOW

  • Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

  • Teşkilat (Özet) – TRT 1

  • Kanal D Ana Haber – Kanal D

  • MasterChef Türkiye – TV8

  • Çirkin – Star TV

Dört dizinin üçünün özet yayınının da ilk 10'a girmesi, Pazar akşamı yarışının ne kadar kızıştığını bir kez daha gösterdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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