4 Dizi Yarıştı, Final Yapan Dizi Daha 10. Oldu: 4 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Kanal D'nin Daha 17'si yine tartışmasız lider. Dizi Total'de 6,99, AB'de 5,43, ABC1'de 6,20 reyting aldı; Total'deki 21,53'lük share, o saatlerde televizyon izleyen her beş kişiden birinin Daha 17'nin başında olduğunu gösterdi. Dizinin özet bölümü bile Total'de 4,22 ile dördüncü sıraya kadar çıktı.

Asıl sürpriz ise NOW'dan geldi. Geçen hafta ilk bölümüyle Teşkilat'ın arkasında kalan Ömür Usta, ikinci bölümünde üç kategoride de ikinci sıraya yükseldi. Total'de 5,13, AB'de 4,29, ABC1'de 4,85 alan dizi, Teşkilat'ı üçüncülüğe itti. TRT 1'in uzun soluklu dizisi geceyi Total'de 4,68, AB'de 3,93, ABC1'de 4,57 reytingle tamamladı.