Dizi Sayısı 4'e Çıktı, Yeni Dizinin Reytingleri Merak Edildi: 27 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat, 27 Eylül'de Total ve ABC1'de 2., AB grubunda ise 3. sırada yer aldı. Gecenin en çok merak edilen yapımı ise NOW ekranlarında ilk kez izleyici karşısına çıkan Ömür Usta oldu. Bülent İnal ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı dizi, ilk bölümüyle Total ve AB'de 4., ABC1'de ise 3. sıraya yerleşti. Yeni bir yapım için bu tablo, Ömür Usta'nın ekran yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptığı yorumlarını da beraberinde getirdi.