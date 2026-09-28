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Dizi Sayısı 4'e Çıktı, Yeni Dizinin Reytingleri Merak Edildi: 27 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Dizi Sayısı 4'e Çıktı, Yeni Dizinin Reytingleri Merak Edildi: 27 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Teşkilat Reyting Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2026 - 14:09
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27 Eylül Pazar akşamı televizyon ekranlarında dört farklı yapım kıyasıya yarıştı. TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Daha 17, Star TV'de Çirkin yeni bölümleriyle ekrana gelirken NOW'da ilk kez izleyici karşısına çıkan Ömür Usta da gecenin en çok merak edilen yapımı oldu. Reyting sonuçları ne oldu?

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27 Eylül Pazar reyting sonuçları belli oldu.

27 Eylül Pazar reyting sonuçları belli oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, 27 Eylül Pazar akşamının reyting yarışında iddiasını bir kez daha kanıtladı. Dizi, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de birinci sırayı aldı ve gecenin açık ara lideri oldu. Aynı akşam ekrana gelen dizinin özet bölümü de Total'de 3., AB'de 2. sırayla ilk 5'e girmeyi başardı. Yaz aylarında başlayıp yeni sezona da zirvedeki yerini taşıyan yapım, rakiplerine fark atmayı sürdürdü.

Teşkilat ikinci sırada kalırken Ömür Usta ilk bölümüyle sürpriz yaptı.

Teşkilat ikinci sırada kalırken Ömür Usta ilk bölümüyle sürpriz yaptı.

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat, 27 Eylül'de Total ve ABC1'de 2., AB grubunda ise 3. sırada yer aldı. Gecenin en çok merak edilen yapımı ise NOW ekranlarında ilk kez izleyici karşısına çıkan Ömür Usta oldu. Bülent İnal ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı dizi, ilk bölümüyle Total ve AB'de 4., ABC1'de ise 3. sıraya yerleşti. Yeni bir yapım için bu tablo, Ömür Usta'nın ekran yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

Star TV'nin Çirkin'i üç kategoride de yedinci sırada kaldı.

Star TV'nin Çirkin'i üç kategoride de yedinci sırada kaldı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin, 27 Eylül Pazar gününde Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de 7. sırada yer alarak günü listenin ortasında tamamladı. TV8'de MasterChef Türkiye ve ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? de aynı akşamın diğer güçlü rakipleri arasındaydı. İşte 27 Eylül Pazar gününün Total ilk 10 sıralaması:

  • Daha 17 – Kanal D

  • TeşkilatTRT 1

  • Daha 17 (Özet) – Kanal D

  • Ömür Usta – NOW

  • Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

  • MasterChef Türkiye – TV8

  • Çirkin – Star TV

  • Show Ana Haber – Show TV

  • Teşkilat (Özet) – TRT 1

  • Kanal D Ana Haber – Kanal D

Tabloya bakıldığında NOW'un iki farklı yapımının da ilk 5'te yer bulması dikkat çekti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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