Final Yapan Dizi İlk 10'a Giremedi, Zirvede İki Farklı Dizi Var: 17 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu!
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17 Ekim Cumartesi reyting sonuçları açıklandı.
Cumartesi akşamı ekranlarda hem veda hem de kıyasıya bir reyting mücadelesi vardı. Bir dizi final yaparak seyircisine veda ederken, Total'de ve AB ile ABC1'de zirveyi farklı yapımlar paylaştı. Gelin sıralamaları birlikte görelim!
İşte 17 Ekim Cumartesi reyting sonuçları...
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Güller ve Günahlar, Total'de 4,93 ile cumartesi akşamının zirvesine yerleşti.
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Başkalarının Hayatı, AB'de 4,09 ve ABC1'de 4,58 alarak ilk sırada yer aldı.
Gönül Dağı, ABC1'de 3,88 ile ikinci, Total'de 3,99 ile üçüncü oldu.
Mercan Köşk final yaptı.
İşte 17 Ekim Cumartesi Total reyting sonuçları:
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İşte 17 Ekim Cumartesi AB reyting sonuçları:
İşte 17 Ekim Cumartesi ABC1 reyting sonuçları:
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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