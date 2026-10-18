Final Yapan Dizi İlk 10'a Giremedi, Zirvede İki Farklı Dizi Var: 17 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu!

17 Ekim Cumartesi reyting sonuçları açıklandı.

Cumartesi akşamı ekranlarda hem veda hem de kıyasıya bir reyting mücadelesi vardı. Bir dizi final yaparak seyircisine veda ederken, Total'de ve AB ile ABC1'de zirveyi farklı yapımlar paylaştı. Gelin sıralamaları birlikte görelim!

İşte 17 Ekim Cumartesi reyting sonuçları...