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Final Yapan Dizi İlk 10'a Giremedi, Zirvede İki Farklı Dizi Var: 17 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Final Yapan Dizi İlk 10'a Giremedi, Zirvede İki Farklı Dizi Var: 17 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Reyting Güller ve Günahlar
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 12:58
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17 Ekim Cumartesi reyting sonuçları açıklandı.

Cumartesi akşamı ekranlarda hem veda hem de kıyasıya bir reyting mücadelesi vardı. Bir dizi final yaparak seyircisine veda ederken, Total'de ve AB ile ABC1'de zirveyi farklı yapımlar paylaştı. Gelin sıralamaları birlikte görelim!

İşte 17 Ekim Cumartesi reyting sonuçları...

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Güller ve Günahlar, Total'de 4,93 ile cumartesi akşamının zirvesine yerleşti.

Güller ve Günahlar, Total'de 4,93 ile cumartesi akşamının zirvesine yerleşti.

Kanal D'nin dizisi Güller ve Günahlar, 38. bölümüyle Total kategorisinde 4,93 reyting alarak birinci oldu. Dizi, ABC1'de ise 3,78 ile üçüncü sırada yer aldı.

Total'de ikinci sıradaki Başkalarının Hayatı'nın 0,70 puan önüne geçen dizi, AB kategorisinde ilk üçe giremedi ve dördüncü oldu.

Başkalarının Hayatı, AB'de 4,09 ve ABC1'de 4,58 alarak ilk sırada yer aldı.

Başkalarının Hayatı, AB'de 4,09 ve ABC1'de 4,58 alarak ilk sırada yer aldı.

Star TV'nin Başkalarının Hayatı, 4. bölümüyle Total'de 4,23 reyting aldı ve ikinci sırada kaldı. Ancak tablo diğer kategorilerde farklıydı.

Dizi hem AB'de hem de ABC1'de birinci sıraya yerleşti. Özellikle ABC1'deki fark dikkat çekti: Başkalarının Hayatı, ikinci sıradaki Gönül Dağı'nın 0,70 puan önünde tamamladı.

Gönül Dağı, ABC1'de 3,88 ile ikinci, Total'de 3,99 ile üçüncü oldu.

Gönül Dağı, ABC1'de 3,88 ile ikinci, Total'de 3,99 ile üçüncü oldu.

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 227. bölümüyle Total'de 3,99 reyting alarak üçüncü sırada yer aldı. ABC1'de ise 3,88 ile ikinci oldu ve Güller ve Günahlar'ı 0,10 puan farkla geride bıraktı.

Dizi, AB kategorisinde beşinci sırada kaldı.

Mercan Köşk final yaptı.

Mercan Köşk final yaptı.

Cumartesi gecesinin dikkat çeken gelişmelerinden biri de Mercan Köşk'in finaliydi. ATV'nin dizisi, son bölümüyle ekranlara veda etti.

TV8'in yarışması MasterChef Türkiye ise AB'de üçüncü, Total ve ABC1'de beşinci sırada yer aldı. Güldür Güldür Show ise AB ve ABC1'de altıncı sırada kaldı.

İşte 17 Ekim Cumartesi Total reyting sonuçları:

İşte 17 Ekim Cumartesi Total reyting sonuçları:
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İşte 17 Ekim Cumartesi AB reyting sonuçları:

İşte 17 Ekim Cumartesi AB reyting sonuçları:

İşte 17 Ekim Cumartesi ABC1 reyting sonuçları:

İşte 17 Ekim Cumartesi ABC1 reyting sonuçları:
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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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