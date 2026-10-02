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Ömür Usta'nın "Nevra"sı Gonca Vuslateri'nin Instagram'ı Kapatma Nedeni Ortaya Çıktı

Ömür Usta'nın "Nevra"sı Gonca Vuslateri'nin Instagram'ı Kapatma Nedeni Ortaya Çıktı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 21:23
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Ömür Usta'nın Nevra'sı Gonca Vuslateri, Instagram hesabını kapatmasının ardından gelen eleştirilere ilk kez yanıt verdi. Katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını cevaplayan oyuncu, kararının arkasındaki nedeni kendine has esprili diliyle anlattı. Peki Vuslateri sosyal medyaya neden ara verdi?

KAYNAK: Magazin Burada

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Gonca Vuslateri, Instagram'da 4 bin kişiyi takip ettiğini fark edince bir temizlik yapmaya karar verdiğini söyledi.

Gonca Vuslateri, Instagram'da 4 bin kişiyi takip ettiğini fark edince bir temizlik yapmaya karar verdiğini söyledi.

Gonca Vuslateri birkaç gün önce Instagram hesabını kapattığını X hesabından duyurmuş, bu karar kısa sürede dikkat çekmişti. Oyuncu o paylaşımında 'Bir süreliğine Instagram'ı kapatınca ne mutlu oluyor insan' diyerek kararını esprili bir dille anlatmıştı.

Hesabını kapatmasının ardından eleştiriler de gecikmedi. Katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan Vuslateri, bu kez kararın asıl nedenini açıkladı.

Ünlü oyuncu, hesabında takip ettiği kişi sayısını fark ettiği anı şu sözlerle anlattı: 'Hesabımda 4 bin kişiyi takip ediyormuşum, artık kimi beğeneyim kimi inceleyeyim şaşırmışım. 40 yaşıma geldim artık bitmişim ben! Bir temizlik yapıyorum orada.'

Vuslateri'nin açıklamasındaki bir ayrıntı da gözden kaçmadı. Oyuncu sözlerinin devamında yapay zekaya da değinerek 'Biliyorsunuz işin içine yapay zeka da girdi. Bir görmek istiyorum nereye gidiyor' dedi.

NOW ekranlarında yeni başlayan Ömür Usta'da rol alan Vuslateri, kendini "kaygıların kadını" olarak tanımladı.

NOW ekranlarında yeni başlayan Ömür Usta'da rol alan Vuslateri, kendini "kaygıların kadını" olarak tanımladı.

Gonca Vuslateri, Nurgül Yeşilçay ve Bülent İnal'ın başrollerini paylaştığı Ömür Usta'da Nevra karakterine hayat veriyor. Oyuncu, dizinin iyi bir başlangıç yaptığını ve işlerin yolunda gittiğini söyledi.

Ancak Vuslateri, bu iyi gidişe rağmen kaygılarından kolay kolay kurtulamadığını da saklamadı. Oyuncuların dizileri tutana kadar belli bir kaygı yaşadığını anlatan Vuslateri şöyle konuştu:

'Bir iş yapıyorsunuz emek veriyorsunuz, olmayınca insan üzülüyor. Bu normal bir şey. Ben kaygıların kadınıyım. Kaygı duyuyorum işle ilgili.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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