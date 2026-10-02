Ömür Usta'nın "Nevra"sı Gonca Vuslateri'nin Instagram'ı Kapatma Nedeni Ortaya Çıktı
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Ömür Usta'nın Nevra'sı Gonca Vuslateri, Instagram hesabını kapatmasının ardından gelen eleştirilere ilk kez yanıt verdi. Katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını cevaplayan oyuncu, kararının arkasındaki nedeni kendine has esprili diliyle anlattı. Peki Vuslateri sosyal medyaya neden ara verdi?
KAYNAK: Magazin Burada
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Gonca Vuslateri, Instagram'da 4 bin kişiyi takip ettiğini fark edince bir temizlik yapmaya karar verdiğini söyledi.
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NOW ekranlarında yeni başlayan Ömür Usta'da rol alan Vuslateri, kendini "kaygıların kadını" olarak tanımladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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