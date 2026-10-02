Ömür Usta'nın "Nevra"sı Gonca Vuslateri'nin Instagram'ı Kapatma Nedeni Ortaya Çıktı

Gonca Vuslateri birkaç gün önce Instagram hesabını kapattığını X hesabından duyurmuş, bu karar kısa sürede dikkat çekmişti. Oyuncu o paylaşımında 'Bir süreliğine Instagram'ı kapatınca ne mutlu oluyor insan' diyerek kararını esprili bir dille anlatmıştı.

Hesabını kapatmasının ardından eleştiriler de gecikmedi. Katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan Vuslateri, bu kez kararın asıl nedenini açıkladı.

Ünlü oyuncu, hesabında takip ettiği kişi sayısını fark ettiği anı şu sözlerle anlattı: 'Hesabımda 4 bin kişiyi takip ediyormuşum, artık kimi beğeneyim kimi inceleyeyim şaşırmışım. 40 yaşıma geldim artık bitmişim ben! Bir temizlik yapıyorum orada.'

Vuslateri'nin açıklamasındaki bir ayrıntı da gözden kaçmadı. Oyuncu sözlerinin devamında yapay zekaya da değinerek 'Biliyorsunuz işin içine yapay zeka da girdi. Bir görmek istiyorum nereye gidiyor' dedi.