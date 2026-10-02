Vin Diesel Duyurmuştu, Şimdi Resmen Onaylandı: Peacock'tan Hızlı ve Öfkeli Dizisi İçin Yeşil Işık Geldi!

Şimdilik dizinin hangi karakterlere odaklanacağı, Vin Diesel'in ekranda görünüp görünmeyeceği ve Dominic Toretto'nun hikâyede yer alıp almayacağı belli değil. 2028 de kesin bir yayın tarihi değil, Peacock'un hedefi.

Diesel mayısta dört dizi planlandığını söylemişti. Variety ve TheWrap'in aktardığına göre ise Peacock'ta yalnızca bir proje var, diğer üç dizi Universal Television bünyesinde geliştirme aşamasında. Yani hayranların şimdilik gözü bu tek dizide.