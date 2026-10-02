Vin Diesel Duyurmuştu, Şimdi Resmen Onaylandı: Peacock'tan Hızlı ve Öfkeli Dizisi İçin Yeşil Işık Geldi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vin Diesel'in Dominic Toretto'su, 2001'den beri sinemada koşan Hızlı ve Öfkeli evrenini diziye taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peacock dizi siparişini verdi, Vin Diesel de yönetici yapımcı olarak projenin başında yer alacak.
Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve kesin yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yok.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın