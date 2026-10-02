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Vin Diesel Duyurmuştu, Şimdi Resmen Onaylandı: Peacock'tan Hızlı ve Öfkeli Dizisi İçin Yeşil Işık Geldi!

Vin Diesel Duyurmuştu, Şimdi Resmen Onaylandı: Peacock'tan Hızlı ve Öfkeli Dizisi İçin Yeşil Işık Geldi!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
02.10.2026 - 21:30 Son Güncelleme: 02.10.2026 - 21:31
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Hızlı ve Öfkeli hayranlarının mayıstan beri merakla beklediği haber sonunda geldi. Peacock, film serisinin evreninde geçecek yeni bir dizi için resmi onayı verdi. Yapımcılar arasında yine Vin Diesel var. Peki dizi ne zaman yayına girecek, nelerden haberdarız?

Kaynak: Deadline

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Vin Diesel'in Dominic Toretto'su, 2001'den beri sinemada koşan Hızlı ve Öfkeli evrenini diziye taşıyor.

Vin Diesel'in Dominic Toretto'su, 2001'den beri sinemada koşan Hızlı ve Öfkeli evrenini diziye taşıyor.

Seri, 2001'de vizyona giren ilk filmle yola çıktı. Sokak yarışlarıyla başlayan hikâye yıllar içinde soygunlara, casusluğa ve devasa aksiyon sahnelerine uzandı. Serinin değişmeyen yüzü ise Vin Diesel'in canlandırdığı Dominic Toretto oldu.

Filmlerin 11'incisi olacak 'Fast Forever' 17 Mart 2028'de vizyona girecek ve serinin son filmi olarak anılıyor. Peacock'un onayladığı dizi ise Hızlı ve Öfkeli evreninin beyazperdenin dışında da sürmesinin yolunu açıyor.

Peacock dizi siparişini verdi, Vin Diesel de yönetici yapımcı olarak projenin başında yer alacak.

Peacock dizi siparişini verdi, Vin Diesel de yönetici yapımcı olarak projenin başında yer alacak.

Hızlı ve Öfkeli dizisi çıkacak mı sorusunun yanıtı artık net: Evet, çıkacak. Konu mayısta NBCUniversal'ın Upfront sunumunda Vin Diesel tarafından duyurulmuştu, şimdi Peacock yeni dizi için resmen sipariş verdi.

Diesel'in yanı sıra Sam Vincent, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Jeff Kirschenbaum ve Chris Morgan da yönetici yapımcılar arasında. Projenin showrunner'ları ve pilot bölümün yazarları ise Mike Daniels ile Wolfe Coleman.

Peacock'un hedefi, diziyi 2028'de, yani 'Fast Forever'ın vizyona gireceği döneme yakın bir tarihte yayına sokmak.

Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve kesin yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yok.

Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve kesin yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yok.

Şimdilik dizinin hangi karakterlere odaklanacağı, Vin Diesel'in ekranda görünüp görünmeyeceği ve Dominic Toretto'nun hikâyede yer alıp almayacağı belli değil. 2028 de kesin bir yayın tarihi değil, Peacock'un hedefi.

Diesel mayısta dört dizi planlandığını söylemişti. Variety ve TheWrap'in aktardığına göre ise Peacock'ta yalnızca bir proje var, diğer üç dizi Universal Television bünyesinde geliştirme aşamasında. Yani hayranların şimdilik gözü bu tek dizide.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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