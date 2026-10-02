Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Hayatını Kaybetti: Hacettepe'nin Felsefe Bölümünü Kurmuştu
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Felsefe profesörü İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kuçuradi, etik ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu.
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Hastanede yaşamını yitirdi.
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Hacettepe'ye felsefeyi o getirdi.
Yurt dışında da tanınıyordu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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