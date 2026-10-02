Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Hayatını Kaybetti: Hacettepe'nin Felsefe Bölümünü Kurmuştu

İnsan felsefesi, etik, değer problemi ve insan hakları üzerine çalışan Kuçuradi, 1980'den beri Türkiye Felsefe Kurumu'nun başkanlığını yürütüyordu. Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu'nda 1988-1998 arasında genel sekreter, 1998-2003 arasında başkan olarak görev yaptı ve 2008'de federasyonun onursal başkanı ilan edildi. 1998'den beri UNESCO Felsefe Kürsüsü sahibiydi, 2006'dan itibaren de Maltepe Üniversitesi'nde İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışıyordu. Goethe Madalyası ile Türkiye Bilimler Akademisi ödülü başta olmak üzere çok sayıda ödül alan Kuçuradi'nin kitapları arasında 'Nietzsche ve İnsan', 'Etik', 'İnsan ve Değerleri: Değer Problemi' ile 'Çağın Olayları Arasında' yer alıyor.