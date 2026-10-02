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Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Hayatını Kaybetti: Hacettepe'nin Felsefe Bölümünü Kurmuştu

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Hayatını Kaybetti: Hacettepe'nin Felsefe Bölümünü Kurmuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 21:38
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Felsefe profesörü İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kuçuradi, etik ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu.

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Hastanede yaşamını yitirdi.

Hastanede yaşamını yitirdi.

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kuçuradi, 4 Ekim 1936'da İstanbul'da Rum bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti ve 90. doğum gününe iki gün kala yaşamını yitirdi. Zapyon Rum Kız Lisesi'ni 1954'te, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü 1959'da bitirdi.

Hacettepe'ye felsefeyi o getirdi.

Hacettepe'ye felsefeyi o getirdi.

Kuçuradi 1968'de Hacettepe Üniversitesi'ne geçti ve 1969'da felsefe bölümünü kurdu. 2003'te emekli olana kadar da bölüm başkanlığını yürüttü. Mezuniyetinin ardından, 1959'da Takiyettin Mengüşoğlu'nun asistanı olmuş, 1965'te 'Schopenhauer ve Nietzsche'de İnsan Problemi' teziyle doktorasını tamamlamıştı. Doktorasından sonra üç yıl Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde ders verdi, 1970'te doçent, 1978'de profesör oldu.

Yurt dışında da tanınıyordu.

Yurt dışında da tanınıyordu.

İnsan felsefesi, etik, değer problemi ve insan hakları üzerine çalışan Kuçuradi, 1980'den beri Türkiye Felsefe Kurumu'nun başkanlığını yürütüyordu. Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu'nda 1988-1998 arasında genel sekreter, 1998-2003 arasında başkan olarak görev yaptı ve 2008'de federasyonun onursal başkanı ilan edildi. 1998'den beri UNESCO Felsefe Kürsüsü sahibiydi, 2006'dan itibaren de Maltepe Üniversitesi'nde İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışıyordu. Goethe Madalyası ile Türkiye Bilimler Akademisi ödülü başta olmak üzere çok sayıda ödül alan Kuçuradi'nin kitapları arasında 'Nietzsche ve İnsan', 'Etik', 'İnsan ve Değerleri: Değer Problemi' ile 'Çağın Olayları Arasında' yer alıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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