Hem En Komiği Hem En Disiplinlisi: Enis Arıkan, Tuzlu Kahve Setindeki Gözdesini Açıkladı
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Star TV'nin salı akşamlarının iddialı yapımı Tuzlu Kahve'de Taylan Kutaygil karakterine hayat veren Enis Arıkan, set ortamına dair soruları yanıtladı. Setin en komiği ve en disiplinlisi sorusunda iki kez aynı ismi vermesi dikkat çekti. Kadroya yeni isim katılıp katılmayacağı sorusuna verdiği esprili cevap ise kısa sürede gündem oldu.
KAYNAK: Gazete Magazin
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Enis Arıkan, en iyi anlaştığı isim sorusunda önce Eda Ece'yi, ardından ekrandaki Kutaygil ailesini andı
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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