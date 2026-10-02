Hem En Komiği Hem En Disiplinlisi: Enis Arıkan, Tuzlu Kahve Setindeki Gözdesini Açıkladı

Gazete Magazin'e konuşan Enis Arıkan, ekibi anlatırken klişe bir cümle kuracağını kendisi de kabul etti: 'İyi, çok tatlı bir ekip. Yani yine klişe cümlelere düşeceğim ama çok eğlendiğim, keyif aldığım bir ekip var.'

En iyi anlaştığı isim sorulduğunda ilk olarak dizide Derin Kutaygil'i canlandıran Eda Ece'nin adını verdi. Onunla çok sayıda ortak sahnesi olduğunu hatırlatan oyuncu, 'Eda'cığım da bal gibi olduğu için...' diyerek başrol arkadaşına sevgisini gösterdi.

Ancak Arıkan tek bir isimle yetinmedi. Tiraje Kutaygil'e hayat veren Nergis Kumbasar ile Sitare Kutaygil'i canlandıran Nevra Serezli'yi de anarak 'Bizim aile çok tatlı. Hepsi bal gibi, ne diyeyim vallahi.' dedi.

Üstelik bu sözlerin nezaketen söylenmediğinin de altını çizdi: 'Eğer kötü yürekli biri olsaydı hemen söylerdim.'