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Hem En Komiği Hem En Disiplinlisi: Enis Arıkan, Tuzlu Kahve Setindeki Gözdesini Açıkladı

Hem En Komiği Hem En Disiplinlisi: Enis Arıkan, Tuzlu Kahve Setindeki Gözdesini Açıkladı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 21:52
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Star TV'nin salı akşamlarının iddialı yapımı Tuzlu Kahve'de Taylan Kutaygil karakterine hayat veren Enis Arıkan, set ortamına dair soruları yanıtladı. Setin en komiği ve en disiplinlisi sorusunda iki kez aynı ismi vermesi dikkat çekti. Kadroya yeni isim katılıp katılmayacağı sorusuna verdiği esprili cevap ise kısa sürede gündem oldu.

KAYNAK: Gazete Magazin

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Enis Arıkan, en iyi anlaştığı isim sorusunda önce Eda Ece'yi, ardından ekrandaki Kutaygil ailesini andı

Enis Arıkan, en iyi anlaştığı isim sorusunda önce Eda Ece'yi, ardından ekrandaki Kutaygil ailesini andı

Gazete Magazin'e konuşan Enis Arıkan, ekibi anlatırken klişe bir cümle kuracağını kendisi de kabul etti: 'İyi, çok tatlı bir ekip. Yani yine klişe cümlelere düşeceğim ama çok eğlendiğim, keyif aldığım bir ekip var.'

En iyi anlaştığı isim sorulduğunda ilk olarak dizide Derin Kutaygil'i canlandıran Eda Ece'nin adını verdi. Onunla çok sayıda ortak sahnesi olduğunu hatırlatan oyuncu, 'Eda'cığım da bal gibi olduğu için...' diyerek başrol arkadaşına sevgisini gösterdi.

Ancak Arıkan tek bir isimle yetinmedi. Tiraje Kutaygil'e hayat veren Nergis Kumbasar ile Sitare Kutaygil'i canlandıran Nevra Serezli'yi de anarak 'Bizim aile çok tatlı. Hepsi bal gibi, ne diyeyim vallahi.' dedi.

Üstelik bu sözlerin nezaketen söylenmediğinin de altını çizdi: 'Eğer kötü yürekli biri olsaydı hemen söylerdim.'

Setin hem en komiği hem en disiplinlisi sorusuna aynı yanıt geldi: Binnur Kaya

Setin hem en komiği hem en disiplinlisi sorusuna aynı yanıt geldi: Binnur Kaya

Röportajın en dikkat çekici anı, setin en komik ismi sorulduğunda yaşandı. Enis Arıkan hiç düşünmeden dizide Hatun Aydınoğlu karakterine hayat veren Binnur Kaya'yı işaret etti: 'Binnur. Binnur muazzam. Aşık oluyorsun ona yani.'

Peki setin en disiplinlisi kim? Yanıt yine değişmedi. 'Binnur. Binnur, yine Binnur ya.' diyen Arıkan, usta oyuncunun çalışma temposunu 'Çok ezberli, çok çalışıyor ya.' sözleriyle anlattı. Böylece Binnur Kaya, set arkadaşının gözünde iki kategoride birden öne çıkan isim oldu.

Kadroya yeni isim gelecek mi sorusuna Enis Arıkan'dan "Oyuncu kaldı mı memlekette?" yanıtı

Kadroya yeni isim gelecek mi sorusuna Enis Arıkan'dan "Oyuncu kaldı mı memlekette?" yanıtı

Röportajın sonunda Arıkan'a Tuzlu Kahve'nin kadrosuna yeni isimlerin katılıp katılmayacağı da soruldu. Oyuncunun cevabı güldürdü: 'Daha kim katılsın yavrum, kim... Oyuncu kaldı mı memlekette?'

Bu esprili yanıt, dizinin kadrosunu bilenleri şaşırtmadı. Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizide Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Nergis Kumbasar gibi farklı kuşaklardan pek çok tanınmış isim yer alıyor.

Öte yandan Tuzlu Kahve, kalıcı kadrosunun yanı sıra nostaljik konuk buluşmalarıyla da konuşuluyor. Doktorlar'ın Levent ve Ela'sı 18 yıl sonra bu dizide bir araya gelirken, Kavak Yelleri'nin Aslı ile Efe'si de yeniden aynı karede buluştu.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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