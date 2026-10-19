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Cam Köprü Yapıp İki Uçurumu Birleştirdiler

Cam Köprü Yapıp İki Uçurumu Birleştirdiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 12:06
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Çin'in Hunan eyaletindeki Zhangjiajie Parkı'nda iki uçurum arasına kurulan cam tabanlı köprü, 300 metre derinliğindeki bir vadinin üzerinde 430 metre boyunca uzanıyor. Köprünün dayanıklılığı ise oldukça ilginç gösterilerle sınandı. 

İşte detaylar...

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Köprünün zemini 99 adet üç katmanlı şeffaf camdan oluşuyor.

Köprünün zemini 99 adet üç katmanlı şeffaf camdan oluşuyor.

Altı metre genişliğindeki köprüyü mimar Haim Dotan tasarladı. Yapımı yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olan köprü, Avatar filmindeki manzaralara ilham verdiği söylenen parkta yer alıyor.

Gazetecilerden kalınlaştırılmış camları kırmaları istendi.

Gazetecilerden kalınlaştırılmış camları kırmaları istendi.

Yetkililer, köprünün güvenliğini kanıtlamak için gazetecileri camları kırarak geçmeyi denemeye davet etti. Başka bir gösteride ise yapının üzerinden bir otomobil geçirildi.

Köprüde aynı anda en fazla 800 kişi bulunabiliyor.

Köprüde aynı anda en fazla 800 kişi bulunabiliyor.

Günlük ziyaretçi sayısı ise 8 bin kişiyle sınırlandırıldı. Zhangjiajie Büyük Kanyonu sözcüsü, köprüye olan talebin bu kapasitenin yaklaşık on katı olduğunu açıkladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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