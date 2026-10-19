O Yaşı Dolduran Şoför Direksiyona Geçemiyor: Ehliyette Üst Yaş Sınırı Netleşti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sürücü belgelerinde yaş sınırı yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Ticari taşımacılık yapan şoförler için yönetmelikte belirlenen üst yaş sınırı, belli bir yaşı geride bırakanların ellerinde geçerli bir ehliyet olsa bile direksiyona geçmesinin önünü kesiyor. İleri yaştaki tüm sürücüler için ise sağlık raporuyla daha sık ehliyet yenileme modeli konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ticari araç kullanan şoförlerin 66 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şoför açığı nedeniyle 69'a çıkarılan sınır, kuryelerde kalıcı hale geldi.
65 yaş üstüne 3 yılda bir, 80 yaş üstüne 2 yılda bir ehliyet yenileme gündemde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın