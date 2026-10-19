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O Yaşı Dolduran Şoför Direksiyona Geçemiyor: Ehliyette Üst Yaş Sınırı Netleşti

O Yaşı Dolduran Şoför Direksiyona Geçemiyor: Ehliyette Üst Yaş Sınırı Netleşti

trafik
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
19.10.2026 - 12:22
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Sürücü belgelerinde yaş sınırı yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Ticari taşımacılık yapan şoförler için yönetmelikte belirlenen üst yaş sınırı, belli bir yaşı geride bırakanların ellerinde geçerli bir ehliyet olsa bile direksiyona geçmesinin önünü kesiyor. İleri yaştaki tüm sürücüler için ise sağlık raporuyla daha sık ehliyet yenileme modeli konuşuluyor.

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Ticari araç kullanan şoförlerin 66 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Ticari araç kullanan şoförlerin 66 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Kuralın dayanağı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi. Bu madde, yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförler için üç temel şart sıralıyor: İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak, büyük otobüs kullananlar için 26 yaşından gün almış olmak ve 66 yaşından gün almamış olmak.

Burada altı çizilmesi gereken nokta şu: Hüküm, kendi otomobilini kullanan sürücüleri değil, yük ve yolcu taşımacılığını meslek olarak yapan şoförleri ilgilendiriyor. Yani 66 yaşını dolduran bir şoför, cebindeki sürücü belgesi hâlâ geçerli olsa bile ticari taşımacılıkta direksiyon sallamaya devam edemiyor.

Şoför açığı nedeniyle 69'a çıkarılan sınır, kuryelerde kalıcı hale geldi.

Şoför açığı nedeniyle 69'a çıkarılan sınır, kuryelerde kalıcı hale geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, pandemi sonrası normalleşme sürecinde ticaret hacmindeki artış ve sektördeki şoför açığı nedeniyle 66 olan sınırı geçici olarak '69 yaşından gün almamış olmak' şeklinde uygulamaya koymuştu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin sürücü eğitimlerini aksatması ve yeni sürücü arzının yetersiz kalması üzerine bu geçici uygulamanın süresi 2024 sonuna kadar uzatıldı. Bu takvime göre 68 yaşını doldurup 69'dan gün almaya başlayan şoförler için ticari araç dönemi kapanmış oldu.

Kurye tarafında ise tablo farklı. Ocak 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği değişikliğiyle motosiklet ve moped kullanan kuryeler için yaş sınırı 69'a çekildi. 66 yaşını dolduran kuryeler, geçerli sürücü sağlık raporu ve psikoteknik değerlendirme belgesi sunmaları halinde belgelerini 69 yaşını doldurana kadar kullanabiliyor. Ancak 66 yaşından sonra SRC türü mesleki yeterlilik belgesi ilk kez düzenlenmiyor.

65 yaş üstüne 3 yılda bir, 80 yaş üstüne 2 yılda bir ehliyet yenileme gündemde.

65 yaş üstüne 3 yılda bir, 80 yaş üstüne 2 yılda bir ehliyet yenileme gündemde.

Özel araç kullanan ileri yaştaki sürücüler için bugün itibarıyla bir yaş tavanı bulunmuyor. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, 65 yaşını dolduran sürücülerin ehliyetlerini sağlık raporuyla 3 yılda bir yenilemesi öngörülüyor. Riskin arttığı 80 yaş ve üzerindeki sürücüler için bu sürenin 2 yıla indirilmesi planlanıyor.

Modelin amacı, yaşla birlikte zayıflayabilen görme, refleks ve dikkat gibi yetilerin düzenli aralıklarla kontrol edilmesini sağlayarak trafikte can ve mal güvenliğini artırmak. Söz konusu düzenlemenin ayrıntıları henüz resmi bir metinle kesinleşmiş değil. Bu nedenle 65 yaş üstü sürücülerin, ehliyet yenileme ve sağlık raporu süreçlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaları yakından takip etmesi önem taşıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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