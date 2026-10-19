O Yaşı Dolduran Şoför Direksiyona Geçemiyor: Ehliyette Üst Yaş Sınırı Netleşti

Kuralın dayanağı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi. Bu madde, yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförler için üç temel şart sıralıyor: İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak, büyük otobüs kullananlar için 26 yaşından gün almış olmak ve 66 yaşından gün almamış olmak.

Burada altı çizilmesi gereken nokta şu: Hüküm, kendi otomobilini kullanan sürücüleri değil, yük ve yolcu taşımacılığını meslek olarak yapan şoförleri ilgilendiriyor. Yani 66 yaşını dolduran bir şoför, cebindeki sürücü belgesi hâlâ geçerli olsa bile ticari taşımacılıkta direksiyon sallamaya devam edemiyor.