İstinyePark'ta Bir Grup Klodya Medina'yı Protesto Etti: İddialara Göre İsrailli Askerleri Türkiye'de Ağırlıyor
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İstanbul Sarıyer'deki İstinyePark AVM'de yaklaşık 20-25 kişilik bir grup, çifte vatandaş olduğu belirtilen Klodya Medina'ya tepki gösterdi. Grup ile Medina arasında önce sözlü tartışma yaşandı, ardından gerginlik büyüdü. AVM'ye bir ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Medina'nın çocukları İsrail ordusunda görev yapıyor, kendisinin de sağlık turizmiyle İsrailli askerlere İstanbul'da hizmet verdiği iddia ediliyor.
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Bir grup AVM'de slogan atarak protesto düzenledi.
AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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