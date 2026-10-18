İstinyePark'ta Bir Grup Klodya Medina'yı Protesto Etti: İddialara Göre İsrailli Askerleri Türkiye'de Ağırlıyor

Aktarılan bilgiye göre grup ile bir kadın arasında önce sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce bazı kişiler kadına yöneldi, çevredekiler ise olaya müdahale etti. Olayda silah ya da bıçak kullanılmadığı öğrenildi. Bir ihbar üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

7 Ekim Hareketi ise Medina'nın İsrail ordusu mensuplarını sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye getirdiğini ve bu kişilere sağlık ile konaklama hizmeti sunulmasında rol aldığını öne sürdü. Hareket, 16 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.