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İstinyePark'ta Bir Grup Klodya Medina'yı Protesto Etti: İddialara Göre İsrailli Askerleri Türkiye'de Ağırlıyor

İstinyePark'ta Bir Grup Klodya Medina'yı Protesto Etti: İddialara Göre İsrailli Askerleri Türkiye'de Ağırlıyor

İstanbul
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 22:06
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İstanbul Sarıyer'deki İstinyePark AVM'de yaklaşık 20-25 kişilik bir grup, çifte vatandaş olduğu belirtilen Klodya Medina'ya tepki gösterdi. Grup ile Medina arasında önce sözlü tartışma yaşandı, ardından gerginlik büyüdü. AVM'ye bir ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Medina'nın çocukları İsrail ordusunda görev yapıyor, kendisinin de sağlık turizmiyle İsrailli askerlere İstanbul'da hizmet verdiği iddia ediliyor.

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Bir grup AVM'de slogan atarak protesto düzenledi.

Bir grup AVM'de slogan atarak protesto düzenledi.

Özgürlük Nöbeti Platformu'na bağlı aktivistler, AVM'de alışveriş yaparken karşılaştıkları Medina'nın karşısına çıktı. Grup Türk ve Filistin bayrakları açtı ve slogan attı. Videolara yansıyan görüntülerde grubun attığı sloganlar 'Kahrolsun siyonizm! Ülkemde siyonist istemiyorum!' şeklinde oldu. 

Protestonun ardından Medina, AVM görevlileri ve güvenlik güçleri eşliğinde AVM'den uzaklaştırıldı.

AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aktarılan bilgiye göre grup ile bir kadın arasında önce sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce bazı kişiler kadına yöneldi, çevredekiler ise olaya müdahale etti. Olayda silah ya da bıçak kullanılmadığı öğrenildi. Bir ihbar üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

7 Ekim Hareketi ise Medina'nın İsrail ordusu mensuplarını sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye getirdiğini ve bu kişilere sağlık ile konaklama hizmeti sunulmasında rol aldığını öne sürdü. Hareket, 16 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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