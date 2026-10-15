Sally Rooney'nin Kitapları Filistin Desteği Yüzünden İngiltere'de Satılmayacak
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İrlandalı yazar Sally Rooney'nin Normal İnsanlar ve Arkadaşlarla Sohbetler gibi romanları İngiltere'de satıştan kaldırılıyor. Yayınevi Faber, yazarın İngiltere satışlarından doğan telif gelirini kendisine aktaramadığını duyurdu. Kararın arkasında Rooney'nin yasaklı ilan Filistinli bir gruba verdiği açık destek var.
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Faber kitapları İngiltere'de satışa sunmayacak.
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Rooney desteğini sürdüreceğini açıklamıştı.
Yasağın hukuki süreci sürüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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