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Sally Rooney'nin Kitapları Filistin Desteği Yüzünden İngiltere'de Satılmayacak

Sally Rooney'nin Kitapları Filistin Desteği Yüzünden İngiltere'de Satılmayacak

İngiltere
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 20:45
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İrlandalı yazar Sally Rooney'nin Normal İnsanlar ve Arkadaşlarla Sohbetler gibi romanları İngiltere'de satıştan kaldırılıyor. Yayınevi Faber, yazarın İngiltere satışlarından doğan telif gelirini kendisine aktaramadığını duyurdu. Kararın arkasında Rooney'nin yasaklı ilan Filistinli bir gruba verdiği açık destek var.

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Faber kitapları İngiltere'de satışa sunmayacak.

Faber kitapları İngiltere'de satışa sunmayacak.

Faber, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada terörle mücadele mevzuatı nedeniyle Rooney'ye İngiltere satışlarından elde edilen geliri ödeyemediğini bildirdi. Yayınevi, eserlerin İngiltere'de hiçbir formatta satılmayacağını, diğer ülkelerdeki satışların ise süreceğini açıkladı. Yazarın e-kitapları İngiltere'de satıştan kaldırıldı, bazı kitapçılarda basılı stoklar ise hâlâ duruyor. Faber açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bir yazarın eserlerini satıp kazancını kendisine aktaramamak, bir yayınevi açısından kabul edilemez bir durumdur.'

Rooney desteğini sürdüreceğini açıklamıştı.

Rooney desteğini sürdüreceğini açıklamıştı.

İngiltere hükümeti Palestine Action'ı Temmuz 2025'te terör örgütü ilan ederek yasaklamıştı. Rooney ertesi ay kaleme aldığı görüş yazısında gruba desteğini sürdüreceğini açıklamış, iki romanının BBC uyarlamalarından gelen telif gelirini de bu amaçla kullanacağını söylemişti. Grup İrlanda Cumhuriyeti'nde yasaklı değil. Rooney, Faber'in kararına kendi onayıyla varıldığını belirterek sözleşmelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Eserlerimin İngiltere'de yayımlanmasına yönelik sözleşmelerin yerine getirilmesi artık ciddi suç teşkil edebilir.'

Yazar, kararın sonuçlarına ilişkin de şu sözleri kaydetti:

'İnançlarım ve niyetlerim konusunda kamuoyuna karşı dürüst olmak için elimden geleni yaptım. Bunun sonuçlarını kabul etmeye tamamen hazırım.'

Rooney, gözaltı endişesi nedeniyle bir ödül almak için planladığı İngiltere ziyaretini de iptal etmişti.

Yasağın hukuki süreci sürüyor.

Yasağın hukuki süreci sürüyor.

Palestine Action'ın yasaklanması hukuki açıdan da tartışmalı. Yüksek Mahkeme yasağı orantısız bularak hukuka aykırı bulmuş, Temyiz Mahkemesi ise bu kararı bozmuştu. Dosyanın kasım ayında yeniden Yüksek Mahkeme'de görüşülmesi bekleniyor. Palestine Action kurucusu Huda Ammori, Rooney'nin kitaplarının satıştan çekilmesini yasağın ifade özgürlüğü üzerindeki ağır etkilerinin yeni bir örneği olarak yorumladı. NielsenIQ BookData verilerine göre Rooney'nin dünya genelinde altı milyondan fazla, İngiltere'de ise 2,3 milyon kitabı satıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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