Sally Rooney'nin Kitapları Filistin Desteği Yüzünden İngiltere'de Satılmayacak

Faber, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada terörle mücadele mevzuatı nedeniyle Rooney'ye İngiltere satışlarından elde edilen geliri ödeyemediğini bildirdi. Yayınevi, eserlerin İngiltere'de hiçbir formatta satılmayacağını, diğer ülkelerdeki satışların ise süreceğini açıkladı. Yazarın e-kitapları İngiltere'de satıştan kaldırıldı, bazı kitapçılarda basılı stoklar ise hâlâ duruyor. Faber açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bir yazarın eserlerini satıp kazancını kendisine aktaramamak, bir yayınevi açısından kabul edilemez bir durumdur.'