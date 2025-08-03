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Yaz Boyunca Elinizden Düşmeyecek Kitap Önerileri

etiket Yaz Boyunca Elinizden Düşmeyecek Kitap Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
03.08.2025 - 15:29

Yaz aylarında vazgeçilmez dostunuz olacak kitap tavsiyelerimizle karşınızdayız. Modern klasiklerden, kişisel gelişim kitaplarına kadar geniş bir yelpazede seçenekleri sizler için derledik. Bu kitaplar, yaz boyunca hem ruhunuzu besleyecek hem de düşünce dünyanızı genişletecek. 

Bu içerik 03.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Bülbülü Öldürmek

Bülbülü Öldürmek

Harper Lee’nin kaleme aldığı Bülbülü Öldürmek, yazarın çocukluğundan esinlenerek 1930’ların Amerika’sında geçen dokunaklı bir hikâyeyi anlatıyor. On yaşındaki Scout’un gözünden aktarılan roman, ırk ayrımcılığı, sınıf farkı ve ön yargılar gibi dünyanın geride bırakmaya çalıştığı evrensel sorunları çarpıcı bir dille işlemiş.

Bülbülü Öldürmek

Seyir

Seyir

Bu roman, sizi Mina’nın duygusal dünyasında derin bir yolculuğa davet ediyor. Baş karakter Mina, çocukluğundan itibaren kalbinde hissettiği o derin boşlukla yaşamayı öğrenmiş. Eksikliğini başkalarında arama çabası, onu kendi gerçeğinden uzaklaştırmış. Ta ki Celal’le karşılaşana kadar… 

Seyir

Gece Yarısı Kütüphanesi

Gece Yarısı Kütüphanesi

Nora Seed, hayatında yaptığı seçimler yüzünden pişmanlıklarla dolu, umutsuz bir döneme girmiş. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda kendini, yaşamla ölüm arasında var olan gizemli bir kütüphanede bulur. Buradaki raflar, onun yaşayabileceği tüm olasılıklarla doludur.

Kullanıcı yorumu;

olasılık kelimesi sizi cezbediyorsa kesinlikle okumalısınız.

Gece Yarısı Kütüphanesi

Körlük: 1998 Nobel Edebiyat Ödülü

Körlük: 1998 Nobel Edebiyat Ödülü

Adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir kentinde, arabasının direksiyonunda trafik ışığının yeşile dönmesini bekleyen bir adam ansızın kör olur. Ancak karanlıklara değil, bembeyaz bir boşluğa gömülür. Arkasından, körlük salgını bütün kente, hatta bütün ülkeye yayılır...

Körlük: 1998 Nobel Edebiyat Ödülü

Babaya Mektup: Modern Klasikler Dizisi

Babaya Mektup: Modern Klasikler Dizisi

Franz Kafka’nın babasına yazdığı ama asla göndermediği bu uzun mektup, yazarın iç dünyasına açılan en samimi kapılardan biridir. Kafka, satırlarında çocukluk anılarını, babasının sert ve otoriter tavrının üzerindeki etkilerini, aralarındaki mesafeyi ve bu ilişkinin kişiliğinde bıraktığı derin izleri anlatır. 

Babaya Mektup: Modern Klasikler Dizisi

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Doğadan Destek Almanın Gizemli Sanatı

Doğadan Destek Almanın Gizemli Sanatı

Yoga eğitmeni ve yazar Çetin Çetintaş, 11. kitabı Doğadan Destek Almanın Gizemli Sanatı ile doğayla bağ kurma arzusunu kalpten hisseden herkese sesleniyor.

Doğadan Destek Almanın Gizemli Sanatı

Yaz Düşleri Düş Kışları

Yaz Düşleri Düş Kışları

Tomris Uyar’ın Yaz Düşleri Düş Kışları adlı öykü kitabı, hayatın tüm sıradanlığı içinde saklanan kırılma anlarını, iç sesi bastırılmış karakterleri ve gündelik yaşamın görünmeyen çatlaklarını anlatıyor. 

Yaz Düşleri Düş Kışları

Bağımlılık Zincirlerini Kır: Gerçek Benliğini Fark Et

Bağımlılık Zincirlerini Kır: Gerçek Benliğini Fark Et

Kendini tamamlamaya çalışırken daha da parçalanmış mı hissediyorsun? Her defasında içini kemiren aynı arzuların, aynı alışkanlıkların esiri mi oluyorsun?

Bu kitap, işte tam da burada devreye giriyor.Guy Finley, bağımlılıkları yalnızca birer “alışkanlık” değil, sahte benlik algımızın tehlikeli yansımaları olarak ele alıyor.

Bağımlılık Zincirlerini Kır: Gerçek Benliğini Fark Et

İntermezzo

İntermezzo

Birbirine hiç benzemeyen iki erkek kardeşin arzu, çaresizlik ve olasılıklarla dolu yeni bir ara faslın eşiğindeyken gerçek sevgiyi ve hayatta anlam arayışını konu alan İntermezzo son yılların çok satan fenomen yazarı Sally Rooney'nin başyapıtlarından biri.

İntermezzo

Göğü Delen Adam

Göğü Delen Adam

Erich Scheurmann, Göğü Delen Adam isimli kitabında Samoa'da bir kabile şefi olan Tuavii'nin Avrupa'da geçirdiği sıradan birkaç günü günümüz dünyasından uzak, saf bir bakış açısıyla anlatıyor.

Göğü Delen Adam

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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