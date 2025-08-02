İndirim Günleri Başlıyor! 2 - 8 Ağustos Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 2 - 8 Ağustos 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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1 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Sek / Kaanlar Tereyağı 500 gr 185 TL
Komili Ayçiçek Yağı 2 Litre 185 TL
10 TL üzeri alışverişlerde;
Kahvaltının Yıldızları
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Tazenin Yıldızları
7 Ağustos 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
SEG Çamaşır Makinesi 11.999 TL
Onvo 55" Frameless UHD Qled Google Tv 16.799 TL
Arzum Crust Mix Joy Stand Mikser 4.399 TL
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Volta YIDE Seo 3 Max Elektrikli Bisiklet 39.990 TL
Volta VB1 Neo Elektrikli Katlanabilir Bisiklet 19.990 TL
Taşıma Kulplu Kavanoz 119 TL
Basınçlı Yıkama Makinesi 2.799 TL
Plastik Koltuk 179 TL
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Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 6.499 TL
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8 Ağustos 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL
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Dagi Kadın / Erkek Şort Takımı 459 TL
Paşabahçe Kapaklı Patisserie Servis Tabağı 26 cm 299 TL
Ütü Masası 799 TL
ŞOK 2 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 6.990 TL
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