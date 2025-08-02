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İndirim Günleri Başlıyor! 2 - 8 Ağustos Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 2 - 8 Ağustos Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.08.2025 - 08:56

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 2 - 8 Ağustos 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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1 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Sek / Kaanlar Tereyağı 500 gr 185 TL

Sek / Kaanlar Tereyağı 500 gr 185 TL
onedio.com

  • Kabir Tereyağı 500 gr 195 TL

  • Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 159 TL

  • Yörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 gr 145 TL

  • Sütaş / İçim Kaşar Peyniri 500 gr 159 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 145 TL

  • Sütaş Yarım Yağlı Süt 4x1 Litre 129 TL

  • Sütaş %2,5 Yağlı Süt 1 Litre 37,50 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 169 TL

  • Sütaş / Pınar Ayran 1 Litre 30 TL

  • Birşah Süzme Yoğurt 900 gr 79,50 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Yoğurt 3 Kg 109 TL

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Komili Ayçiçek Yağı 2 Litre 185 TL

Komili Ayçiçek Yağı 2 Litre 185 TL
onedio.com

  • Doğuş Gurme Çay 1 Kg 219 TL

  • Yayla Tane Tane Pirinç 2 Kg 135 TL

  • Doğuş / Nar / Balküpü Toz Şeker 1 Kg 44,50 TL

10 TL üzeri alışverişlerde;

10 TL üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Papia BioCare / Inova 3 Katlı Kağıt Havlu 8'li 99,50 TL 

  • Marmarabirlik Doğal Yağlı Salamura Siyah Zeytin 800 gr 99,50 TL

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları
onedio.com
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Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com

7 Ağustos 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

SEG Çamaşır Makinesi 11.999 TL

SEG Çamaşır Makinesi 11.999 TL
onedio.com

Onvo 55" Frameless UHD Qled Google Tv 16.799 TL

Onvo 55" Frameless UHD Qled Google Tv 16.799 TL
onedio.com

  • Toshiba 55' 4K UHD Vidaa Tv 16.999 TL

  • Fobem 43' FHD Android Led Tv 8.499 TL

  • Onvo 40' FHD Android 13 Smart Led Tv 7.399 TL

  • Omix X4 Cep Telefonu 5.499 TL

Arzum Crust Mix Joy Stand Mikser 4.399 TL

Arzum Crust Mix Joy Stand Mikser 4.399 TL
onedio.com

  • Arzum Dikey Süpürge 1.899 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

  • Kiwi Buharlı Temizleyici 3.499 TL

  • English Home Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

  • Vestel Vantilatör 1.499 TL

  • Kiwi Elektrikli Cezve 299 T

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Volta YIDE Seo 3 Max Elektrikli Bisiklet 39.990 TL

Volta YIDE Seo 3 Max Elektrikli Bisiklet 39.990 TL
onedio.com

Volta VB1 Neo Elektrikli Katlanabilir Bisiklet 19.990 TL

Volta VB1 Neo Elektrikli Katlanabilir Bisiklet 19.990 TL
onedio.com

  • Camp 27.5 Jant Alüminyum Bisiklet 5.990 TL

  • Belderia Katlanabilir 20 Jant Bisiklet 5.990 TL

  • Volta VB3 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

  • Volta VB4 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Taşıma Kulplu Kavanoz 119 TL

Taşıma Kulplu Kavanoz 119 TL
onedio.com

  • Hascevher Granit Ezme Karnıyarık Tencere 26 cm 599 TL

  • Hascevher Granit Ezme Derin Tencere 24 cm 599 TL

  • Hascevher Granit Ezme Tava 26 cm 299 TL

  • Tulu Porselen Tekli Ürünler 60 TL

Basınçlı Yıkama Makinesi 2.799 TL

Basınçlı Yıkama Makinesi 2.799 TL
onedio.com

  • Kiwi Araç İçi Buzdolabı 2.399 TL

  • Araç İçi Havalı Şişme Yatak 1.399 TL

  • Kör Nokta Aynası 70 TL

  • Mini Kompresör 799 TL

  • Oto Araç Kamerası 1.199 TL

Plastik Koltuk 179 TL

Plastik Koltuk 179 TL
onedio.com

Katlanır Taşıma Arabası 1.499 TL

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Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 6.499 TL

Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 6.499 TL
onedio.com

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onedio.com

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onedio.com

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

8 Ağustos 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL
onedio.com

  • Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL

  • Kumtel Buz Makinesi 3.490 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.349 TL

  • OLA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.990 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL

  • Kumtel 16' 5 Pervaneli Vantilatör 949 TL

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL

  • Arzum Peta Ütü 899 TL

  • Mutfak Tartısı 239 TL

  • iMEX Aksiyon Kamerası 1.790 TL

  • Lumin Pipetli Çelik Termos 579 TL

  • Kumtel Sprey Yağdanlık 200 ml 109 TL

  • Naturalove Ledli Organizer Makyaj Aynası 349 TL

  • Heifer Dijital Baskül 699 TL

  • Elektronik Su Pompası 249 TL

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Dagi Kadın / Erkek Şort Takımı 459 TL

Dagi Kadın / Erkek Şort Takımı 459 TL
onedio.com

  • Büyük Beden Kadın / Erkek Şort Takımı 369 TL

  • Lee Erkek Tişört 269 TL

  • North Pasific Spor Çantası 399 TL

  • Büyük Beden Erkek Şort 279 TL

  • Büyük Beden Kadın Kapri 279 TL

  • Kadın / Erkek Kot Şort 249 TL

  • Kadın Büyük Beden Bürümcük Pantolon 199 TL

  • Erkek Pantolon 199 TL

  • Büyük Beden Kadın Kapri 199 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Süzme Bezi 50x50 cm 39 TL

Paşabahçe Kapaklı Patisserie Servis Tabağı 26 cm 299 TL

Paşabahçe Kapaklı Patisserie Servis Tabağı 26 cm 299 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Leafy Kavanoz 1080 cc 229 TL

  • Paşabahçe Leafy Kavanoz 380 cc 159 TL

  • Paşabahçe Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı 505 cc 239 TL

  • Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 6'lı 259 TL

  • Paşabahçe Nova Su Bardağı 6'lı 249 TL

  • Paşabahçe Leafy Su Şişesi 1035 cc 159 TL

  • Paşabahçe Borcam Dilimli Kek Kalıbı 159 TL

  • Paşabahçe Iconic Kase 1540 cc 75 TL

  • Paşabahçe Borcam Kapaklı Tencere 1870 cc 219 TL

  • Paşabahçe Dikdörtgen Fırın Tepsisi 1320 cc 149 TL

  • Paşabahçe Leafy Borcam Fırın Tepsisi 2900 cc 259 TL

  • Paşabahçe Nova Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 179 TL

  • Paşabahçe Leafy Dondurmalık 2'li 149 TL

  • Paşabahçe Dantel Çay Seti 6'lı 339 TL

  • Paşabahçe Borcam Kare Fırın Tepsisi 1080 cc 129 TL

  • Paşabahçe Leafy Tuzluk / Biberlik 2'li 109 TL

  • Paşabahçe Echo Kase 180 cc 4'lü 99 TL

  • Paşabahçe Echo Kase 320 cc 4'lü 119 TL

  • Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 26 cm 119 TL

Ütü Masası 799 TL

Ütü Masası 799 TL
onedio.com

  • Kelebek Kurutmalık 649 TL

  • Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL

  • Tefal Simplycity Krep Tava 649 TL

  • Tefal Simplycity Wok Tava 799 TL

  • Tefal Simplycity Tava 699 TL

  • Tefal Manuel Rondo 649 TL

  • Tefal Şef Bıçağı 449 TL

  • Tefal Santoku Bıçağı 329 TL

  • Chef's Pro Wok Tava 299 TL

  • Bambu Kapaklı Cam Matara 239 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 89 TL

  • Rakle Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 169 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 149 TL

  • Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 22 TL

  • Glass in love Cam Pipetli Bardak 139 TL

  • Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 12'li 399 TL

  • Sürgülü Süzgeç 55 TL

  • Salata Kasesi 65 TL

  • Kapaklı Mega Kase 109 TL

  • Cook Love Poşet Yapıştırıcı 75 TL

  • Cam Saklama Kabı Çeşitleri 22 TL

ŞOK 2 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 6.990 TL

Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 6.990 TL
onedio.com

  • Hot Wheels Mega Ralli Seti 699 TL 

  • Barbie Bebek 179 TL

  • Pilsan Master Transport Kamyon 149 TL 

  • Gokidy Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 329 TL 

  • Dollyland Minkie Bisiklet / Scooter Gezisi 169 TL 

  • Enchantimals Küçük Kardeşler ve Hayvan Arkadaşları 199 TL 

  • Blok Figürlü İş Makineleri 249 TL 

  • Sevimli Direksiyon 399 TL

  • Dollyland Minkie Hayvan Bakım Seti 149 TL 

  • Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu Deluxe 299 TL 

  • Blok Efsane Dinozorlar 100 TL 

  • Metal Çek Bırak Araba 100 TL 

  • Sevimli Yengeç 59,95 TL 

  • Dollyland Minkie Minnoş Prensesler 129 TL

25 TL üstü alışverişlerde

  • 100'lü Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu 65 TL 

  • 12'li Selpak Extra Tuvalet Kağıdı 99 TL 

  • 3 kg Omo Sık Yıkananlar Toz Çamaşır Deterjanı 120 TL 

  • 1,4 litre Vanish Multipower Leke Çıkarıcı 180 TL 

  • 120'li Lipton Doğu Karadeniz Demlik Çay 119 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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