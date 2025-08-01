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1 - 7 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 1 - 7 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
01.08.2025 - 16:06

1 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 Ağustos Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Sek / Kaanlar Tereyağı 500 gr 185 TL

Sek / Kaanlar Tereyağı 500 gr 185 TL

  • Kabir Tereyağı 500 gr 195 TL

  • Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 159 TL

  • Yörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 gr 145 TL

  • Sütaş / İçim Kaşar Peyniri 500 gr 159 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 145 TL

  • Sütaş Yarım Yağlı Süt 4x1 Litre 129 TL

  • Sütaş %2,5 Yağlı Süt 1 Litre 37,50 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 169 TL

  • Sütaş / Pınar Ayran 1 Litre 30 TL

  • Birşah Süzme Yoğurt 900 gr 79,50 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Yoğurt 3 Kg 109 TL

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Komili Ayçiçek Yağı 2 Litre 185 TL

Komili Ayçiçek Yağı 2 Litre 185 TL

  • Doğuş Gurme Çay 1 Kg 219 TL

  • Yayla Tane Tane Pirinç 2 Kg 135 TL

  • Doğuş / Nar / Balküpü Toz Şeker 1 Kg 44,50 TL

10 TL üzeri alışverişlerde;

10 TL üzeri alışverişlerde;

  • Papia BioCare / Inova 3 Katlı Kağıt Havlu 8'li 99,50 TL 

  • Marmarabirlik Doğal Yağlı Salamura Siyah Zeytin 800 gr 99,50 TL

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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