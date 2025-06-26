A101'de Satışa Sunulan Siemens Su Sebili Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Rengi gayet güzel musluğun olduğu yerde gece daha iyi gözükmesi için mavi ışık aydınlatması var. Soğutması ideal. Soğuk su buz gibi değil ama gayet iyi. Sıcak su yok. Oda sıcaklığı var. Bardak koyarak su alabilirsiniz bardağın düşme ihtimali yok gayet geniş bir yeri var. Alacak arkadaşlar için yorumlarım bunlardır.

Cam damacana ile kullanıyorum. Damacananın korucuyucu plastik kısmı milim farkıyla içeri girmiyor. Damacanayı plastik koruyucusundan dışarı çıkarmak da kolay bir iş değil. Damacana yerleştirmek için zeminde hafif meyil olması oldukça kolaylaştırıyor. Son 1-2 litre kaldığında kırmızı ışık haber veriyor, bu da güzel düşünülmüş. Motorunun sesi kabul edilebilir. Buzdolabı kadar sessiz değil ama rahatsız edecek kadar yüksek de değil.

Yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum. Alırken Üretici sitesinde ki yorumlara baktım açıkçası almaya korktum çok iyi yorumlar yoktu. Soğuk su da elektrik yanığı kokusu alanlar vardı çok. Kullanımım boyunca ben gayet memnun kaldım. Şimdilik bir sorun yok ama henüz kısıtlı bir kullanım süresine sahibim .Soğuk suyu gayet iyi. Diğer normal olan ise karışım su gibi çok soğuk su sevmeyenler için birebir. Su alırken çalışan pompa sesi kesinlikle rahatsız etmiyor ama kompresör sesi buzdolabı ile karşılaştırınca bir tık yüksek gibi. Bunda buzdolabının genelde gömülü olmasının da farkı olabilir. Görüntü itibari ile estetik güzel gece musluk aydınlatması çok şık. Üstten damacana takılanlar sanırım bir tık daha küçük olabilir. Bu gayet heybetli geldi bana ya da göz yanılgısı da olabilir. Alacak olanlar için ben tavsiye ederim.

Ürün fiyatına göre piyasanın en iyisi.

Buzdolabı rahat bir nefes aldı. Ailecek suya doyuyoruz. Sıcak günlerde çok iyi oluyor. Rengi ve kalitesi ortada. Tavsiye ederiz.