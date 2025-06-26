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A101'de Satışa Sunulan Siemens Su Sebili Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Siemens Su Sebili Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.06.2025 - 18:18

26 Haziran 2025 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Siemens Alttan Damacanalı Su Sebili, özellikleri ve yorumları ile burada!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 26 Haziran 2025 Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Siemens Alttan Damacanalı Su Sebili modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım.

Bu içerik 26.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

26 Haziran 2025 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık .👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Siemens Alttan Damacanalı Su Sebili, dikkat çeken ürünlerden biri oldu.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Siemens Alttan Damacanalı Su Sebili, dikkat çeken ürünlerden biri oldu.

En iyi su sebilini merak eden ve su sebili tavsiyesi arayanlar için özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına bakalım istedik.

Siemens Alttan Damacanalı Su Sebili, 1 litre su kaldığında düşük su seviyesi uyarısı vererek içme suyunuz bitmeden damacanayı doldurmanızı sağlıyor.

Siemens Alttan Damacanalı Su Sebili, 1 litre su kaldığında düşük su seviyesi uyarısı vererek içme suyunuz bitmeden damacanayı doldurmanızı sağlıyor.

Siemens Alttan Damacanalı Su Sebili ile suyunuzu dilerseniz oda sıcaklığında yudumlamayabilir ya da kolayca soğuk suyun ferahlığını hissedebilirsiniz. Artık buzdolabında su soğutma derdi ortadan kalkıyor. Üstelik sahip olduğu led gece ışığıyla da karanlıkta bile suyunuzu kolayca alabilirsiniz.

Paslanmaz çelik su deposu ile suyunuz her zaman berrak, temiz ve taze kalıyor.

Paslanmaz çelik su deposu ile suyunuz her zaman berrak, temiz ve taze kalıyor.

Teknik özellikler;

  • Gövde Malzemesi ve Renk: Plastik Antrasit Gövde ve antrasit kumanda paneli 

  • Boyutları: Yükseklik 104 cm, Genişlik 31 cm, Derinlik 36 cm

  • Soğutma Gücü: 100 W

  • Soğutma Tank Kapasitesi: 2 L

  • Soğutma Derecesi: 10 °C

  • Gaz cinsi: R134a

Kullanıcı yorumu:

  • Rengi gayet güzel musluğun olduğu yerde gece daha iyi gözükmesi için mavi ışık aydınlatması var. Soğutması ideal. Soğuk su buz gibi değil ama gayet iyi. Sıcak su yok. Oda sıcaklığı var. Bardak koyarak su alabilirsiniz bardağın düşme ihtimali yok gayet geniş bir yeri var. Alacak arkadaşlar için yorumlarım bunlardır.

  • Cam damacana ile kullanıyorum. Damacananın korucuyucu plastik kısmı milim farkıyla içeri girmiyor. Damacanayı plastik koruyucusundan dışarı çıkarmak da kolay bir iş değil. Damacana yerleştirmek için zeminde hafif meyil olması oldukça kolaylaştırıyor. Son 1-2 litre kaldığında kırmızı ışık haber veriyor, bu da güzel düşünülmüş. Motorunun sesi kabul edilebilir. Buzdolabı kadar sessiz değil ama rahatsız edecek kadar yüksek de değil.

  • Yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum. Alırken Üretici sitesinde ki yorumlara baktım açıkçası almaya korktum çok iyi yorumlar yoktu. Soğuk su da elektrik yanığı kokusu alanlar vardı çok. Kullanımım boyunca ben gayet memnun kaldım. Şimdilik bir sorun yok ama henüz kısıtlı bir kullanım süresine sahibim .Soğuk suyu gayet iyi. Diğer normal olan ise karışım su gibi çok soğuk su sevmeyenler için birebir. Su alırken çalışan pompa sesi kesinlikle rahatsız etmiyor ama kompresör sesi buzdolabı ile karşılaştırınca bir tık yüksek gibi. Bunda buzdolabının genelde gömülü olmasının da farkı olabilir. Görüntü itibari ile estetik güzel gece musluk aydınlatması çok şık. Üstten damacana takılanlar sanırım bir tık daha küçük olabilir. Bu gayet heybetli geldi bana ya da göz yanılgısı da olabilir. Alacak olanlar için ben tavsiye ederim.

  • Ürün fiyatına göre piyasanın en iyisi.

  • Buzdolabı rahat bir nefes aldı. Ailecek suya doyuyoruz. Sıcak günlerde çok iyi oluyor. Rengi ve kalitesi ortada. Tavsiye ederiz.

  • Ürün çok başarılı. Tuşları ergonomik. Çok gürültülü değil. Mutfakta şık duruyor. Ve her şeyden önemlisi damlatma yapmıyor. Gözü kapalı alabilirsiniz

Gizli damacana tasarımı ile estetik bir görünüm ve şık bir saklama imkanı sunan Siemens Su Sebili'ni dilerseniz daha uygun fiyata Hepsiburada üzerinden buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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