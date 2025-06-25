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Patili Dostun İçin En Havalı Ürünlerde Tekno Pati Fırsatları Başladı!

etiket Patili Dostun İçin En Havalı Ürünlerde Tekno Pati Fırsatları Başladı!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
25.06.2025 - 15:27

Hem patili dostunuzu hem kendinizi mutlu etmenin tam zamanı! Tekno Pati Günleri’ne özel indirimlerle otomatik mama kabından hareket sensörlü su çeşmesine, ihtiyacınız olan her şey aşağıda sizi bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 25.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kiwi Pets Markalı Ürünlerde Fırsatlar👇🏽

Kiwi Pets Markalı Ürünlerde Fırsatlar👇🏽

Akıllı sensörlü kendini temizleyen kedi tuvaleti, hareket sensörlü su çeşmesi ve kameralı otomatik mama kabı burada.

Tekno Pati Günleri'nde yer alan fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Wero Otomatik Kedi Köpek Su Şelalesi Su Pınarı Su Sebili Seramik

Wero Otomatik Kedi Köpek Su Şelalesi Su Pınarı Su Sebili Seramik

  • Sessiz çalışma

  • 2 litre

  • Otomatik Su Temizleme

  • Seramik

Kullanıcı yorumu:

Ürünü kullanmaya başladık inanılmaz derecede memnunuz aşırı sessiz bir öncekine göre. Tek kediler için 2 L olması çok iyi büyük olanında temizlerken suyun çoğu israf oluyordu plastik bir süre sonra yosunlaşıyordu o nedenle seramik kullanmaya karar verdim. Hiç düşünmeden almanızı tavsiye ederim.

Wero Otomatik Kedi Köpek Su Şelalesi Su Pınarı Su Sebili

Yasomi Markalı Ürünlerde Fırsatlar👇🏽

Yasomi Markalı Ürünlerde Fırsatlar👇🏽

En çok tercih edilen kedi tuvaletlerinden biri olan Yasomi kedi tuvaleti, avantajlı fiyatı ve taksit seçeneği ile burada.

Tekno Pati Günleri'nde yer alan fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Haustier Markalı Akıllı Evcil Hayvan Ürünlerinde Tekno Pati Fırsatlarını Yakala👇🏽

Haustier Markalı Akıllı Evcil Hayvan Ürünlerinde Tekno Pati Fırsatlarını Yakala👇🏽

Burada.

Tekno Pati Günleri'nde yer alan fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

UBPet Ucat C20 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

UBPet Ucat C20 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

En çok tercih edilen bir diğer otomatik kedi tuvaleti de UBPet Ucat Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Çok, çok, çok memnunum. Yazık bunsuz geçen günlerime, yazık elimde kürek tuvalet başında geçirdiğim zamana, yazık varsa imkanınız alın, aldırın. Girişi çok geniş, arkadaşıma da aldırdım, onun 8 kiloluk kocaman kedisi bile rahatlıkla giriyor, işini görüyor. Tek sıkıntısı atık haznesi küçük, bende 3 kedi var 2 günde bir boşaltmam gerekiyor ancak herhalde atık haznesi daha büyük olamazdı çünkü bu sefer kirli kum fazla birikir ve koku yapardı. Yıllarca tuvalet küreyen biri olarak ben razıyım bu tuvaletin çöp poşetini iki günde bir çıkartmaktan. ay ne koku var ne toz. Kedi çıktıktan 3 dk sonra hooop temizliyor, tertemiz kum. ben 3 dk'ya ayarladım.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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