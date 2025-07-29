Her Güne Bir Tişört Lazım Diyorsanız Bu İndirimler Tam Size Göre!

Sıcakların hepimizi bezdirdiği bu günlerde, gün içinde birkaç kez tişört değiştiriyorsanız yalnız değilsiniz! Yaz aylarının adeta resmi üniforması haline gelen tişörtler, dolapların en aranılan parçası olmaya devam ediyor. Eğer “Temiz tişörtüm kalmadı!” paniğini yaşamak istemiyorsanız, hem serinleten hem de stilinizi tamamlayan modelleri aşağıda bulabilirsiniz.

Bu içerik 29.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”