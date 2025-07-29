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Her Güne Bir Tişört Lazım Diyorsanız Bu İndirimler Tam Size Göre!

etiket Her Güne Bir Tişört Lazım Diyorsanız Bu İndirimler Tam Size Göre!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.07.2025 - 22:55

Sıcakların hepimizi bezdirdiği bu günlerde, gün içinde birkaç kez tişört değiştiriyorsanız yalnız değilsiniz! Yaz aylarının adeta resmi üniforması haline gelen tişörtler, dolapların en aranılan parçası olmaya devam ediyor. Eğer “Temiz tişörtüm kalmadı!” paniğini yaşamak istemiyorsanız, hem serinleten hem de stilinizi tamamlayan modelleri aşağıda bulabilirsiniz.

Bu içerik 29.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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%100 Pamuk oranıyla hiç düşümeden sepete atmalık bir tişörtle başlayalım.

%100 Pamuk oranıyla hiç düşümeden sepete atmalık bir tişörtle başlayalım.

JACK & JONES Tişört çiçekli cep detayı ve pamuklu kumaşıyla yaz aylarında en çok tercih ettiğiniz tişörtlerinizden biri olabilir. 

Linki burada.

İster dışarda giyin ister evde tercih sizin!

İster dışarda giyin ister evde tercih sizin!

Dolabınızda bulunması gereken bir set. 

Linkini buraya bıraktım.

Ürün oldukça kaliteli çok rahat bir şekilde alabilirsiniz.Kendi bedeninizi alın (1,76 88 kilo L beden çok rahat bir şekilde oldu.)

Spor kombinlerinde kullanılabileceği gibi günlük kombinlerde de tercih edebilirsiniz.

Spor kombinlerinde kullanılabileceği gibi günlük kombinlerde de tercih edebilirsiniz.

Under Armour UA W BOXY CROP BRANDED SS Tişört

Çabasız şıklığın vazgeçilmez parçalarından biri de siyah tişört diyebilir miyiz?

Çabasız şıklığın vazgeçilmez parçalarından biri de siyah tişört diyebilir miyiz?

Üstelik 5 al 4 öde fırsatı var. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Sıcaklarda özellikle bol giyinmeyi sevenler bu tişörtü hemen sepete atabilir.

Sıcaklarda özellikle bol giyinmeyi sevenler bu tişörtü hemen sepete atabilir.

283 TL fiyatıyla sizi bekliyor.

Linki burada.

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"Dolabın en kurtarıcı parçası nedir?" diye sorduklarında "Beyaz tişörtlerdir." diyenler burada mı?

"Dolabın en kurtarıcı parçası nedir?" diye sorduklarında "Beyaz tişörtlerdir." diyenler burada mı?

'Under Armour UA Rival Core' tişörtünü kurtarıcı parçalar arasına ekleyebilirsiniz. 

Linki burada.

Kalite ve uygun fiyat bir arada!

Kalite ve uygun fiyat bir arada!

Levi's Half Sleeve Tee Tişört, yumuşak ve hafif kumaşıyla bu yazın favorisi olacak. 

Linkini buraya bıraktım.

Friends hayranları bu tişörte bayılacak.

Friends hayranları bu tişörte bayılacak.

DeFacto markasına ait bu tişört geniş kesimi, Friends baskısı ve pamuklu kumaşıyla kesinlikle sepetinize eklemeye değer.

Linki burada.

PUMA ESS Cropped Logo Tee Crop Top

PUMA ESS Cropped Logo Tee Crop Top

Yazın en çok tercih edilen modellerden biri. Eğer sizin de öncelikli tercihiniz rahat kesim ise bu tişörtü hemen satın alabilirsiniz. 

Linki burada.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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