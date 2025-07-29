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Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Adidas Ayakkabılara 29 Temmuz 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Adidas Ayakkabılara 29 Temmuz 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 12:19

Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 29 Temmuz 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. Sevilen MAC rujlardan adidas ayakkabılara kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.

Bu içerik 29.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bugün Amazon'da indirime giren Maybelline New York Likit Parlak Ruj, makyaj çantanızın yeni favorisi olmaya aday!

Bugün Amazon'da indirime giren Maybelline New York Likit Parlak Ruj, makyaj çantanızın yeni favorisi olmaya aday!

Hem uzun süre kalıcı formülüyle hem de dudakta bıraktığı canlı parlaklıkla bir kez denediniz mi, vazgeçemeyeceksiniz.

Maybelline New York Likit Parlak Ruj

Dudak Bakım Ürünlerinde 2. Ürüne %40

Bugün Amazon’da indirime giren mini masaüstü vantilatör, bu yazın gizli kahramanı olabilir!

Bugün Amazon’da indirime giren mini masaüstü vantilatör, bu yazın gizli kahramanı olabilir!

Hem serinletiyor hem de telefonunuzu pratikçe taşıyor. Özellikle sıcak havalarda masa başında çalışanlar için tam bir kurtarıcı. İndirimli fiyatıyla hemen sepete eklemelik!

Mini Fan Masaüstü Taşınabilir Telefon Stantlı Vantilatör

Crocs Crocband Moda Ayakkabı Unisex Yetişkin

Crocs Crocband Moda Ayakkabı Unisex Yetişkin

Crocs Crocband unisex ayakkabılar, yazın enerjisine ayak uydurmak isteyenler için birebir! Hafifliği, suya dayanıklılığı ve sportif tasarımıyla ister plajda ister şehirde adımlarınızı özgürleştiriyor. Bu konforu bir kez keşfettiniz mi, başka ayakkabı giymek istemeyeceksiniz.

Crocs Crocband Moda Ayakkabı Unisex Yetişkin

Orret Home Şarjlı Damacana Su Pompası

Orret Home Şarjlı Damacana Su Pompası

Orret Home’un şarjlı damacana su pompası, özellikle yaz aylarında su içmeyi keyfe dönüştürüyor. Tek tuşla çalışan pratik tasarımı sayesinde hem evde hem kampta hem de ofiste yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir konfor sunuyor.

Orret Home Şarjlı Damacana Su Pompası

Adidas Terrex Anylander Hiking Shoes yürüyüş ayakkabısı

Adidas Terrex Anylander Hiking Shoes yürüyüş ayakkabısı

adidas Terrex Anylander yürüyüş ayakkabısıyla doğa rotaları artık daha konforlu! Sağlam tabanı ve hafif yapısıyla ister ormanda ister şehirde, her adımda yere daha güvenle basmanızı sağlıyor. 

adidas Terrex Anylander Hiking Shoes yürüyüş ayakkabısı

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Bugün Hepsiburada’da indirime giren Erinöz Olea 3 Kişilik Yatarlı Salıncak balkon keyfiniz bambaşka bir seviyeye çıkıyor!

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Erinöz Olea 3 Kişilik Yatarlı Salıncak balkon keyfiniz bambaşka bir seviyeye çıkıyor!

Şık tasarım detaylarıyla hem estetik hem konforlu bu salıncak, yaz akşamlarının en sevilen köşesi olmaya aday.

Erinöz Olea 3 Kişilik Yatarlı Salıncak

Bahçe ve balkonlarda sezon fırsatları

Kullanıcı yorumu;

Salıncak için çok araştırma yaptım muadillerinin arasında en uygun fiyatlısı diyebilirim oldukça kaliteli kesinlikle tavsiye ederim.

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Macximal Mini MAC Lipstick, minik boyuna rağmen etkisi büyük!

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Macximal Mini MAC Lipstick, minik boyuna rağmen etkisi büyük!

Kadifemsi mat dokusu ve ikonik renkleriyle her an çantada taşımak isteyeceğiniz bir güzellik kurtarıcısı.

Macximal Mini Mac Silky Matte Lipstick

Stanley Quencher Pipetli Termos 1,18 L Krem

Stanley Quencher Pipetli Termos 1,18 L Krem

İster evde, ister ofiste, ister yaz yolculuklarında, bu ikonik termos, su içmeyi unutanlara bile suyu sevdiriyor! 1.490 TL indirimli fiyatıyla bu fırsatı kaçırmayın.

Stanley Quencher Pipetli Termos 1,18 L Krem

Sincap Kitap Merhaba Eşyalarım (Cırt Cırtlı Hikaye Kitabı)

Sincap Kitap Merhaba Eşyalarım (Cırt Cırtlı Hikaye Kitabı)

Sincap Kitap’ın ‘Merhaba Eşyalarım’ cırt cırtlı hikaye kitabı, şu an indirimde! Eğlenceli anlatımı ve etkileşimli sayfalarıyla minikleri hem güldürüyor hem öğretiyor. 

Sincap Kitap Merhaba Eşyalarım (Cırt Cırtlı Hikaye Kitabı)

Çocuk kitaplarında  sepette %50 indirim

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Kahramanlar Karıştırma ve Saklama Kabı, mutfakta pratikliğin yeni tanımı!

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Kahramanlar Karıştırma ve Saklama Kabı, mutfakta pratikliğin yeni tanımı!

Rendele, karıştır, sakla hepsi tek sette. Özellikle yemek hazırlığını kolaylaştırmak isteyenler için tam bir kurtarıcı.

Kahramanlar Chef Mix 9 Parça Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı

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Orcamp Portatif Kamp Ocağı Kırmızı

Orcamp Portatif Kamp Ocağı Kırmızı

Kamp tutkunlarının gözdesi olmaya aday Orcamp portatif kamp ocağı (CK-505), şimdi 3 adet gaz kartuşuyla birlikte!

 Kompakt tasarımı ve kırmızı rengiyle hem pratik hem dikkat çekici. Doğada lezzetli molalar vermek isteyenler için ideal bir ekipman!

Orcamp Portatif Kamp Ocağı Kırmızı

Trendyol’un marka indirimleri kapsamında bugün indirime giren Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı ile hem mutfağı hem bakım rutininizi yenileyin!

Trendyol’un marka indirimleri kapsamında bugün indirime giren Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı ile hem mutfağı hem bakım rutininizi yenileyin!

Soğuk sıkım, organik formülüyle yemeklere ve cilde doğal bir dokunuş katacak.

155 TL üzeri alışverişlerde %35 indirim!

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı

Clinique dünya ruj günü'ne özel indirimi başladı!

Clinique dünya ruj günü'ne özel indirimi başladı!

Tüm rujlarda %30, diğer tüm ürünlerde %20 indirim fırsatı kaçırmayın!

Clinique Pop Plush™ Kremsi Dudak Parlatıcısı

Patili dostunuzun damak zevkine hitap eden, besleyici ve lezzetli bir seçenek olan Pedigree Rodeo Biftekli Köpek Ödül Maması

Patili dostunuzun damak zevkine hitap eden, besleyici ve lezzetli bir seçenek olan Pedigree Rodeo Biftekli Köpek Ödül Maması

Köpeğinizin ödül zamanlarını unutulmaz kılarak, ona hak ettiği değeri göstermenin en lezzetli yolu! 

İndirimdeyken bu fırsatı kaçırmayın.

Linki burada.

Fropie Kids Granola - Yer Fıstığı & Çilek Küpleri 240gr x 3 Adet

Fropie Kids Granola - Yer Fıstığı & Çilek Küpleri 240gr x 3 Adet

Çocuğunuz için lezzetli ve vitaminli bir atıştırmalık arıyorsanız Fropie Kids Granola hem sizin hem de çocuğunuzun en sevdiği atıştırmalık olacak!

İndirim fırsatını değerlendirip bu lezzeti tatmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Büyük çantaları kullanmakta zorlananlar için bu fırsat kaçmaz!

Büyük çantaları kullanmakta zorlananlar için bu fırsat kaçmaz!

Büyük çanta taşımayı sevmiyorum, gerekli eşyalarımı taşımak için kullanışlı bir çantaya ihtiyacım var diyorsanız Mugo Classic Bel Çantası tam size göre.

İndirimden yararlanmak ve sepete eklemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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