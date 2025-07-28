onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik , Giyim
Bugün İndirimde Neler Var? Miu Miu Gözlüklerden Crocs Terliklere 28 Temmuz 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Miu Miu Gözlüklerden Crocs Terliklere 28 Temmuz 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 11:56

Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 28 Temmuz 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. Kediniz için akıllı tuvaletlerden Mini Projektörlere kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.

Bu içerik 28.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kediniz için hijyen, sizin için pratiklik arıyorsanız bugün Amazon’da indirimli fiyatlarıyla dikkat çeken UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti tam size göre!

Kediniz için hijyen, sizin için pratiklik arıyorsanız bugün Amazon’da indirimli fiyatlarıyla dikkat çeken UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti tam size göre!

Mobil uygulama ile uzaktan kontrol edilebilen bu sistem, otomatik temizleme özelliği ve çift deodorant sistemi sayesinde hem hijyenik hem de konforlu bir kullanım sunuyor.

UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti

Maxi-Cosi Mica Pro Eco ADAC'lı I-Size İsofix'li 360 Dönebilir Yatabilir Bebek Oto Koltuğu

Maxi-Cosi Mica Pro Eco ADAC'lı I-Size İsofix'li 360 Dönebilir Yatabilir Bebek Oto Koltuğu

Çevreci tasarım anlayışıyla tamamen geri dönüştürülmüş kumaşlardan hazırlanmış. Tek elle döndürme imkânı veren FlexiSpin sistemi, bebek giriş‑çıkışını sorunsuz hale getiriyor.

Maxi-Cosi Mica Pro Eco ADAC'lı Yatabilir Bebek Oto Koltuğu

Crocs Crocband Moda Ayakkabı Unisex Yetişkin

Crocs Crocband Moda Ayakkabı Unisex Yetişkin

Croslite taban yapısıyla hafiflik ve esneklik sunuyor. Suya dayanıklı yapısı ve hızlı kuruyan yüzeyi sayesinde hem ev içinde hem açık havada ideal bir seçenek. 

Crocs Crocband Moda Ayakkabı Unisex Yetişkin

Mini Projektör 4K Taşınabilir Projektör

Mini Projektör 4K Taşınabilir Projektör

Android 11 işletim sistemine sahip bu taşınabilir 4K mini projektör, Wi-Fi 6 desteği sayesinde hızlı bağlantı sunarken, Full HD 1080P görüntü kalitesiyle filmlerden sunumlara her anı net ve canlı hale getiriyor. Telefon, PC, laptop gibi cihazlarla kolayca uyum sağlarken 180° dönebilen tasarımıyla dilediğiniz açıda izleme konforu sunuyor.

Mini Projektör 4K Taşınabilir Projektör

Amazon’da bugün indirimde olan adidas Galaxy 6 M Spor Ayakkabısı, hafif ve nefes alan mesh üst yüzeyi ile ayaklarınızı serin tutuyor.

Amazon’da bugün indirimde olan adidas Galaxy 6 M Spor Ayakkabısı, hafif ve nefes alan mesh üst yüzeyi ile ayaklarınızı serin tutuyor.

Cloudfoam orta tabanı sayesinde her adımda yastıklama hissi verirken, dayanıklı dış taban uzun süre konforu koruyor. Spor kombinlerinize de çok yakışacak bu model hem şıklık hem konfor sunanlardan!

adidas GALAXY 6 M Spor Ayakkabı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Hepsiburada’da, KIKO Likit Ruj’larında “1 alana 1 bedava” kampanyası geçerli!

Bugün Hepsiburada’da, KIKO Likit Ruj’larında “1 alana 1 bedava” kampanyası geçerli!

Göz alıcı renkleri, uzun süre kalıcılığı ve çift katlı formülü ile Unlimited Double Touch serisi hem şık hem pratik bir tercih sunuyor.

KIKO Likit Ruj

Dünya ruj gününe özel fırsatlar.

Hepsiburada'da bugün indirimde olan Mıu Mıu Güneş Gözlüklerine mutlaka göz atmalısınız!

Hepsiburada'da bugün indirimde olan Mıu Mıu Güneş Gözlüklerine mutlaka göz atmalısınız!

Leopar desenli asetat çerçevesiyle cesur ama zarif bir hava verirken, kahverengi UV 400 camlar gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı tam koruma sunuyor. İnce ve çekik çerçeve tipi yüz hatlarınıza çok yakışacak.

İndirimli fiyatıyla 18.723,64 TL yerine 10.298 TL.

Mıu Mıu 04ZS 19P2Z1 50-0 Güneş Gözlüğü

Güneş gözlüklerinde popüler fiyatlar

Note Cosmetics 3 İn 1 Nemlendirici 50 Spf+ Bakım Kremi

Note Cosmetics 3 İn 1 Nemlendirici 50 Spf+ Bakım Kremi

Cildinizin doğal ışıltısını ortaya çıkarmak ve güneşin zararlı etkilerinden korunmak istiyorsanız,  50 SPF+ Bakım Kremi tam size göre. Bu ürün, cilt tonunu eşitlemenin yanı sıra derinlemesine nemlendiriyor ve SPF 50 korumasıyla UVA/UVB ışınlarına karşı etkili bir bariyer oluşturuyor.

Note Cosmetics 3 İn 1 Nemlendirici 50 Spf+ Bakım Kremi

Note ürünlerinde %30 indirim fırsatları

Hepsiburada’da indirimde olan adidas Performance ID3570 Strutter Shoes, günlük kombinlerinize çok yakışacak!

Hepsiburada’da indirimde olan adidas Performance ID3570 Strutter Shoes, günlük kombinlerinize çok yakışacak!

Hem rahat hem şık tasarımıyla gün boyu konfor sağlarken, modern renkleri stilinizi tamamlıyor. Fırsatı kaçırmadan gardırobunuza şıklık katmak isteyenlere harika bir seçenek.

adidas Performance ID3570 Strutter Shoes

Adidas sezon sonu indirimleri.

Madame Coco Klimalı Yastık

Madame Coco Klimalı Yastık

Madame Coco Klimalı Yastık, terlemeyi azaltan özel kumaşı ve yumuşacık silikon dolgusu sayesinde uyku keyfini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Ne çok yumuşak ne çok sert, tam kararında bir konfor sunuyor. 

İndirimli fiyatıyla 1.399,99 TL yerine 280 TL.

Madame Coco Klimalı Yastık

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trendyol’un marka indirimleri bugün Estée Lauder’ın tüm makyaj ürünlerinde %30, cilt bakım ürünlerinde ise %20 indirim fırsatı!

Trendyol’un marka indirimleri bugün Estée Lauder’ın tüm makyaj ürünlerinde %30, cilt bakım ürünlerinde ise %20 indirim fırsatı!

Yazın sıcağında bile kalıcılığından ödün vermeyen bir fondöten arıyorsan, Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place SPF 10 tam sana göre! Doğal ve mat bitişli bu fondöten, gün boyu tazeliğini koruyor, ter ve neme karşı dayanıklı formülüyle makyajını sabit tutuyor.

Estee Lauder Doğal ve Mat Bitişli

Trendyol’un marka indirimleri kapsamında tüm Siveno ürünlerinde %10 ekstra indirim sizleri bekliyor. Üstelik “çok al az öde” fırsatlarıyla!

Trendyol’un marka indirimleri kapsamında tüm Siveno ürünlerinde %10 ekstra indirim sizleri bekliyor. Üstelik “çok al az öde” fırsatlarıyla!

Siveno %100 Doğal Roll-on koltuk altı kararmalarına beyazlatıcı etki sağlarken, ter kokusunu da önlüyor.

Çok al az öde: Siveno da 2. üründe %10, 3. üründe %20, 4. üründe %30 indirim ek indirim!!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın