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Farklı Türlerden Tek Solukta Bitireceğiniz 12 Kitap Önerisi

etiket Farklı Türlerden Tek Solukta Bitireceğiniz 12 Kitap Önerisi

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 15:04

Farklı türlerden nefesinizi tutarak okuyacağınız 12 kitap önerimizle karşınızdayız. Kişisel gelişimden, ürpertici hikayelere, tarihi konulardan fantastik evrenlere kadar geniş bir yelpazede, her okuyucunun zevkine hitap edecek kitapları titizlikle inceledik ve sizler için bir araya getirdik. Bu özenle seçilmiş kitaplar arasında kendinize uygun bir seçenek bulacağınıza eminiz. 

Bu içerik 20.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1984

1984

George Orwell’in unutulmaz eseri 1984, distopya edebiyatının en çarpıcı örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yazar, bu romanda bizleri bireyselliğin tamamen silindiği, düşüncelerin bile kontrol altında tutulduğu karanlık bir gelecek kurgusuna götürüyor. Totaliter bir rejimin pençesindeki toplumda, insanlar adeta birer makine gibi yaşamaya zorlanıyor. Orwell’in inanılmaz hayal gücüyle ördüğü bu karanlık dünya, her detayıyla hem düşündürüyor hem de ürkütüyor. 

1984

İçimizdeki Çocuk

İçimizdeki Çocuk

Bu kitap, içinde yetiştiğiniz ailenin ve yakın çevrenin sizin iç dünyanızı ve şimdiki duygu, düşünüş ve davranışınızı nasıl etkilediğini inceliyor.

Kullanıcı yorumu;

Kendini tanımak, ömrü boyunca farkında olmadan yaptığı ve kendine zarar veren çoğu davranışının karakterinden değil, çocukluğundan geldiğini fark etmek için yazılmış bir kitap. Resmen her sayfası okurken iyileştiriyor. İçindeki çocuğu iyileştirmek isteyen herkes okumalı...

İçimizdeki Çocuk

Patlayan Kuyrukluyıldızlar – Ekspresyonist Öyküler

Patlayan Kuyrukluyıldızlar – Ekspresyonist Öyküler

Franz Held, Oskar Panizza ve Paul Scheerbart gibi öncü ekspresyonistlerden Gustav Meyrink, Franz Kafka ve Robert Musil gibi tanınmış kalemlere uzanan bu seçkide; yoksulların, akıl hastalarının, toplum dışına itilmişlerin ve ezilmişlerin öyküleriyle karşılaşacaksınız. Bu öyküler, alışıldık anlatıların ötesine geçerek, bambaşka bir dil ve bakış açısıyla yazılmış seçkin metinlerden oluşuyor.

Patlayan Kuyrukluyıldızlar – Ekspresyonist Öyküler

A’mak-ı Hayal Hayalin Derinlikleri

A’mak-ı Hayal Hayalin Derinlikleri

Türk edebiyatının ilk felsefi ve gerçeküstü romanı olarak kabul edilen A'mak-ı Hayal, Filibeli Ahmet Hilmi’nin tasavvufi ve felsefi düşüncelerini yansıtır. Romanın başkahramanı Raci, içindeki şüphe ejderhasını susturmak ve mutlak hakikate ulaşmak ister. Bu arayış, onu mezarlıkta karşılaştığı gizemli karakter Aynalı Baba eşliğinde, rüya ile hakikat arasında gidip gelen manevi yolculuklara sürükler.

A’mak-ı Hayal  Hayalin Derinlikleri

Bütün İnsanlar Yalancıdır

Bütün İnsanlar Yalancıdır

Gazeteci Jean-Luc Terradillos, 30 yıl önce Madrid’de intihar eden gizemli yazar Alejandro Bevilacqua’nın hayatını araştırmaya karar verir. Bu amaçla, yazarın yaşamının farklı dönemlerinde yakınlık kurduğu dört kişiyi seçerek onlardan Bevilacqua’yı kendi bakış açılarıyla anlatmalarını ister. Terradillos, her birinden dinlediği parçalı anlatılar sayesinde Bevilacqua’nın portresini yavaş yavaş oluşturur, ancak sonunda ulaştığı gerçek hiç de beklediği gibi değildir.

Bütün İnsanlar Yalancıdır

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Timbuktu

Timbuktu

Hayata bir köpeğin gözünden bakmak nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? Timbuktu, evsiz bir şair olan Willy ile sadık dostu Kemik Bey'in dokunaklı hikâyesini, doğrudan Kemik Bey’in gözünden aktarıyor. İnsan dünyasına bir köpeğin kalbinden bakan bu roman, hüzünlü atmosferine rağmen okuyucusuna derin bir yaşam dersi sunuyor.

Timbuktu

Mutlu Prens: Modern Klasikler Dizisi 96

Mutlu Prens: Modern Klasikler Dizisi 96

Oscar Wilde’ın unutulmaz klasiklerinden Mutlu Prens, masalsı diliyle hem çocuklara hem de yetişkinlere seslenen etkileyici bir hikâye. Şehir halkına yukarıdan bakan ihtişamlı bir heykelin gözünden, gerçek yoksulluk ve çaresizlik anlatılıyor.

Mutlu Prens: Modern Klasikler Dizisi 96

Bu da Geçecek: Değişim, Kriz ve Umut Dolu Başlangıç Hikayeleri

Bu da Geçecek: Değişim, Kriz ve Umut Dolu Başlangıç Hikayeleri

Julia Samuel, önde gelen bir terapist. Hayattaki önemli krizleri ve onlardan neler öğrenebileceğimizi keşfetmek için unutulmayacak ve hepimize çok tanıdık gelecek danışan hikayelerini paylaşıyor.

Kullanıcı yorumu;

Neden en fazla okunan kitaplar listesinde olduğunu kitap okudukça anlaşılıyor.. Tebrikler..

Bu da Geçecek: Değişim, Kriz ve Umut Dolu Başlangıç Hikayeleri

Çoğunluğun Zorbalığı

Çoğunluğun Zorbalığı

Çoğunluğun Zorbalığı, özellikle modern demokrasilerdeki 'eşitlik tutkusunun' özgürlüğü tehdit eder hale gelebileceği ve zamanla çoğunluğun acımasız ve baskın kurallarıyla yönetilen toplumlar doğurabileceğini anlatan; 1830'lu yılların toplumundan bugüne bir bakış sunan başarılı bir eser.

Çoğunluğun Zorbalığı

İmkansızın Şarkısı

İmkansızın Şarkısı

Haruki Murakami'nin kült romanı İmkansızın Şarkısı, sizi gençliğinizi Tokyo sokaklarında yaşamışsınız gibi hissettirecek duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Romanın her sayfasında adı geçen şarkılar zihninizde çalmaya devam ederken, nostaljiyle karışık bir melankoliye kapılmanız kaçınılmaz.

İmkansızın Şarkısı

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Gölgeye Övgü - Cuniçiro Tanizaki

Gölgeye Övgü - Cuniçiro Tanizaki

Japon edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Cuniçiro Tanizaki'nin Gölgeye Övgü isimli eseri, giderek modern ve 'küresel' bir hâl alan dünyanın Doğu ve Batı kültürlerindeki yansımasını basit nesneler ve davranışlar üzerinden sade bir dille anlatıyor. 

Gölgeye Övgü - Cuniçiro Tanizaki

Beş Sevim Apartmanı

Beş Sevim Apartmanı

Karamsar havası, mistik detayları ve ince iğnelemeleriyle öne çıkan Beş Sevim Apartmanı, tuhaf ama bir o kadar da ilgi çekici karakterlerin hikâyelerini bir araya getiriyor. İlk bakışta birbirinden bağımsız görünen beş farklı insanın yolu, aynı apartmanda kesişirken, cinler, periler ve delilikle örülü bu anlatıda gerçek ile hayal arasındaki çizgi giderek silikleşiyor. Roman, hem eğlenceli hem de ürpertici bir atmosfer kurarak okuyucusunu sıradışı bir dünyaya davet ediyor.

Beş Sevim Apartmanı

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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