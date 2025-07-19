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Bu Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri

etiket Bu Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
19.07.2025 - 13:50

Bu haftanın en çok ilgi gören ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Philips’in pratik tıraş makinelerinden yazın vazgeçilmezi vantilatörlere, keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak çok satan kitaplardan sağlıklı yaşamı destekleyen akıllı tartılara kadar birçok farklı kategoride favoriler belli oldu. İlginizi çekecek, hayatınızı kolaylaştıracak bu popüler ürünlere birlikte göz atmaya ne dersiniz?

Bu içerik 19.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

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LEVOIT Kule Tipi Vantilatör, yaz sıcaklarından bunalanların imdadına yetişiyor!

LEVOIT Kule Tipi Vantilatör, yaz sıcaklarından bunalanların imdadına yetişiyor!

28 dB’lik ultra sessiz çalışmasıyla huzurunuzu bozmadan serinlik sunarken, 7 m/s rüzgar hızı ve 7 metreye kadar etki alanıyla ferahlığı odanın her köşesine ulaştırıyor. 5 farklı hız seviyesiyle ihtiyacınıza göre ayarlanabilen bu vantilatör, bu yazın favorilerinden!

Kullanıcı yorumu;

Verdiği serinlik gayet iyi ve sessiz bir vantilatör. 5 farklı seviyede fan hızı var, uzaktan kumandası olması da iyi, kolaylık sağlıyor. Gayet memnunum.

LEVOIT Vantilatör

HONEYWELL TurboForce HT900E Turbo Vantilatör, güçlü hava akışı ve sessiz çalışmasıyla çok satan ürünler arasında yerini almış!

HONEYWELL TurboForce HT900E Turbo Vantilatör, güçlü hava akışı ve sessiz çalışmasıyla çok satan ürünler arasında yerini almış!

90 dereceye kadar ayarlanabilir eğim açısı ve 3 farklı hız seçeneğiyle serinliği tam istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Üstelik duvara da monte edilebiliyor, böylece alandan tasarruf ederken ferahlıktan ödün vermiyorsunuz. 

HONEYWELL TurboForce Turbo Vantilatör HT900E

Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik ve Oto Numaratör Seti

Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik ve Oto Numaratör Seti

Yazın bunaltıcı sıcaklarında aracınızı korumanın en pratik yollarından biri! Şemsiye tasarımı sayesinde saniyeler içinde açılıp kapanır, ön camınızı güneşten etkili şekilde korur. Sete dahil olan numaratör ile park ettiğinizde ulaşılabilirliğiniz de garanti altında. Hem işlevsel hem akıllı bir çözüm arayanlara birebir!

Otomotiv ürünleri içinde çok satanlarda 1 numara!

Orret Home Şemsiye  Seti

WD-40 Çok Amaçlı Sıvı, adeta her evin kurtarıcısı!

WD-40 Çok Amaçlı Sıvı, adeta her evin kurtarıcısı!

Yağ çözücü, pas sökücü, temizleyici ve koruyucu özellikleriyle binlerce farklı alanda kullanılabiliyor. Sıkışan menteşelerden paslı vidalara, elektronik cihazlardan makine parçalarına kadar sayısız soruna tek şişede çözüm sunuyor. Pratikliği ve çok yönlülüğüyle, her evde mutlaka bulunması gereken ürünlerden biri!

WD-40, Çok Amaçlı Sıvı

Puslu Kıtalar Atlası, bu haftanın çok satanları arasında yerini almış!

Puslu Kıtalar Atlası, bu haftanın çok satanları arasında yerini almış!

Gerçek ile hayalin iç içe geçtiği bir dünyanın kapısını aralamaya hazır mısınız? Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar’ın benzersiz anlatımıyla sizi tarihin, felsefenin ve düş gücünün iç içe geçtiği bir maceraya davet ediyor. 

Kullanıcı yorumu;

Okuduğum en iyi kitaplar arasında, kitabı yıllar önce okudum. Birilerine övdüm kitabımı verdim. Yok oldu. Yenisini almak durumunda kaldım 🙄Puslu Kıtalar Atlası

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Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Hem tıraş hem şekillendirme için ideal olan bu model, hassas ciltler için tasarlanmış bıçak yapısıyla konforlu bir deneyim sunuyor. Islak veya kuru kullanıma uygun olmasıyla da banyoda hız ve pratiklik arayanların vazgeçilmezi olmaya aday!

Kullanıcı yorumu;

Makine ile tıraş bıçağı gibi sinek kaydı tıraş olabileceğiniz bir ürün. Çok beğendim.

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Vıchy Shampooıng Antı-Pel Gras 390 Ml Normal/Yağlı Saçlar İçin

Vıchy Shampooıng Antı-Pel Gras 390 Ml Normal/Yağlı Saçlar İçin

Vichy Dercos Anti-Pel Şampuan, normalden yağlıya dönük saçlar için etkili ve nazik bir çözüm sunuyor. 390 ml’lik bu özel formül, saç derisini arındırırken kepek oluşumunu da gözle görülür şekilde azaltmaya yardımcı oluyor. Saçlarınızı ağırlaştırmadan temizler, ferah ve sağlıklı bir his bırakır. 

Vıchy Shampooıng Antı-Pel Gras 390 Ml Normal/Yağlı Saçlar İçin

Hata Neredeydi?: Doğu’nun 300 Yıldır Cevabını Aradığı Soru

Hata Neredeydi?: Doğu’nun 300 Yıldır Cevabını Aradığı Soru

Doğu neden geri kaldı?' sorusu yüzyıllardır tartışılıyor… 

'Hata Neredeydi?' bu soruya cesurca yaklaşan ve tarihsel, kültürel, siyasal birçok boyutu masaya yatıran dikkat çekici bir kitap. 

Kullanıcı yorumu;

Kitap, Osmanlıların ve genel olarak Şarkın çöküşünün sebepleri konusunda bir tarih çalışması. Yazarın, dünyanın tılsımlı dengesinin bulunduğuna, her türlü yenilik ve değişimin bu ideal denge durumundan uzaklaşma anlamına geleceğine dair inancın diğer sebeplerle birleşmesi konusuna yaptığı vargu ve işaretler özgün olduğu kadar aynı zamanda önemli.

Hata Neredeydi?

Xiaomi Mi Body Composition Scale S400, bu haftanın en çok tercih edilen akıllı basküllerinden biri!

Xiaomi Mi Body Composition Scale S400, bu haftanın en çok tercih edilen akıllı basküllerinden biri!

Çift frekanslı ölçüm teknolojisiyle sadece kilonuzu değil, vücut yağı, kas oranı ve daha birçok sağlık verisini detaylıca analiz ediyor. Bluetooth üzerinden Xiaomi Home uygulamasına bağlanarak 36 kullanıcıya kadar veri kaydı yapabiliyor. Şık tasarımı, yüksek hassasiyeti ve pratik kullanımıyla sağlıklı yaşam hedeflerinize eşlik edecek akıllı bir yardımcı!

Xiaomi Mi Body Composition

Siveno Sivrisinek ve Kene Kovucu Sprey

Siveno Sivrisinek ve Kene Kovucu Sprey

Siveno bitkisel sivrisinek ve kene spreyi, doğallıktan ödün vermeden hem sinek hem kene koruması sağlıyor. Çocuklu aileler, doğa tutkunları ve hassas cilde sahip olanlar için mükemmel bir yaz favorisi!

Siveno Sivrisinek ve Kene Kovucu Sprey

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Stanley Iceflow Fast Flow Su Termosu 0.7 Lt Beyaz

Stanley Iceflow Fast Flow Su Termosu 0.7 Lt Beyaz

Hem ofiste, hem sporda, hem de açık hava aktivitelerinde yanınızda taşıyabileceğiniz şık, çevreci ve fonksiyonel bir termos. Özellikle beyaz rengiyle son derece modern bir görünüm sunuyor.

Kullanıcı yorumu;

Kızımla beraber kullanmak için aldım çok memnunum

Stanley Iceflow Fast Flow Su Termosu 0.7 Lt Beyaz

Yataş Bedding Latex Air Yastık

Yataş Bedding Latex Air Yastık

Yataş Bedding’in Latex Air Yastığı, doğal lateks materyali ve nefes alabilen yapısıyla dört mevsim konfor sunan bir tercih. Vücut ağırlığınıza uyum sağlayan gözenekli yapıdaki lateks dolgusu, zamanla çökme yapmadan omurga hizasını destekleyerek dengeli bir uyku deneyimi sağlıyor.

Yataş Bedding Latex Air Yastık

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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