Bu Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri
Bu haftanın en çok ilgi gören ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Philips’in pratik tıraş makinelerinden yazın vazgeçilmezi vantilatörlere, keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak çok satan kitaplardan sağlıklı yaşamı destekleyen akıllı tartılara kadar birçok farklı kategoride favoriler belli oldu. İlginizi çekecek, hayatınızı kolaylaştıracak bu popüler ürünlere birlikte göz atmaya ne dersiniz?
Bu içerik 19.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
LEVOIT Kule Tipi Vantilatör, yaz sıcaklarından bunalanların imdadına yetişiyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
HONEYWELL TurboForce HT900E Turbo Vantilatör, güçlü hava akışı ve sessiz çalışmasıyla çok satan ürünler arasında yerini almış!
Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik ve Oto Numaratör Seti
WD-40 Çok Amaçlı Sıvı, adeta her evin kurtarıcısı!
Puslu Kıtalar Atlası, bu haftanın çok satanları arasında yerini almış!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi
Vıchy Shampooıng Antı-Pel Gras 390 Ml Normal/Yağlı Saçlar İçin
Hata Neredeydi?: Doğu’nun 300 Yıldır Cevabını Aradığı Soru
Xiaomi Mi Body Composition Scale S400, bu haftanın en çok tercih edilen akıllı basküllerinden biri!
Siveno Sivrisinek ve Kene Kovucu Sprey
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stanley Iceflow Fast Flow Su Termosu 0.7 Lt Beyaz
Yataş Bedding Latex Air Yastık
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın