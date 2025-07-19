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İndirim Günleri Başlıyor! 19 - 25 Temmuz Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 19 - 25 Temmuz Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.07.2025 - 09:02

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 - 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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18 Temmuz 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Orkide Ayçiçek Yağı 5 Litre 359,50 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 Litre 359,50 TL
onedio.com

  • Türkşeker Toz Şeker 3 Kg 115 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç Pirinç 2,5 Kg 125 TL

  • Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 189,50 TL

  • Indomie Körili Hazır Noodle 5x75 gr 59 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 gr 119,90 TL

  • Coca-Cola Gazlı İçecek 3 Litre 75 TL

  • Eti Popkek Kek 60 gr 9,25 TL

  • Ülker Probis Kremalı Bisküvi 10x28 gr 45 TL

  • Persil Sıvı Deterjan 1690 ml 159,90 TL

Sek Tereyağı 1 Kg 325 TL

Sek Tereyağı 1 Kg 325 TL
onedio.com

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 400 gr 97,50 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 135 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 189 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 57 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 24,50 TL

  • Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre 33,50 TL

Raid Ürünlerinde %20'ye Varan İndirim

Raid Ürünlerinde %20'ye Varan İndirim
onedio.com

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onedio.com
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Tıraş Bakım Ürünlerinde %40'a Varan İndirim

Tıraş Bakım Ürünlerinde %40'a Varan İndirim
onedio.com

👇🏽

👇🏽
onedio.com

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları
onedio.com

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com

Bitmeden Al

Bitmeden Al
onedio.com
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Bitmeden Al

Bitmeden Al
onedio.com

24 Temmuz 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 50" UHD VIDAA Tv 14.999 TL

Toshiba 50" UHD VIDAA Tv 14.999 TL
onedio.com

  • Fobem 55' UHD Whale 14.499 TL

  • Hi-Level 32' HD Ready Smart Tv 4.999 TL

  • Asos Oyuncu Koltuğu 2.799 TL

  • Oyuncu Masası 1.999 TL

Oyuncu ekipmanlarında yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL

Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL
onedio.com

Sinbo Mini Tost Makinesi 599 TL

Sinbo Mini Tost Makinesi 599 TL
onedio.com

  • Sinbo Çelik Elektrikli Cezve 459 TL

  • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 799 TL

  • Pierre Cardin Dijital Baskül 299 TL

  • Kiwi Akıllı Buharlı Ütü 1.299 TL

  • Pierre Cardşn Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 599 TL

  • Pierre Cardin Epilatör 499 TL

  • Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 299 TL

  • Kiwi Şarjlı Mini Fan 199 TL

  • Kiwi Şarjlı El Fanı 199 TL

  • Kiwi Aynalı Led Işıklı Kozmetik Buzdolabı 1.199 TL

Elektronik ürünlerde indirimler burada sizi bekliyor.

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Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL
onedio.com

  • APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

  • Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL

Escamp 6500 Flat Tiny House 475.000 TL

Escamp 6500 Flat Tiny House 475.000 TL
onedio.com

Hydro Force Laconia Elite X5 Spor Model Bot 29.499 TL

Hydro Force Laconia Elite X5 Spor Model Bot 29.499 TL
onedio.com

4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 1.299 TL

4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 1.299 TL
onedio.com

  • 4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı 999 TL

  • 2 Kişilik Manuel Kamp Çadırı 799 TL

  • Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.249 TL

  • Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 329 TL

  • Katlanabilir Kamp Sandalyesi 289 TL

  • Piknik Sandalyyesi 299 TL

  • JWIN Katlanır Dürbün 449 TL

  • Desenli Plaj / Piknik Sandalyesi 329 TL

  • Çizgili Plaj / Piknik Sandalyesi 329 TL

  • Katlanabilir Kamp Sehpası 529 TL

  • Emaye Mangal 50'lik 379 TL

  • Orta Boy Kafesli Mangal Teli 84,50 TL

  • Mangal Yelpazesi 12,50 TL

  • Metal Maşa 39,50 TL

Oyuncak Pick-Up Karavan 189 TL

Oyuncak Pick-Up Karavan 189 TL
onedio.com
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Döküm Derin Tencere 750 TL

Döküm Derin Tencere 750 TL
onedio.com

  • Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL

  • Porselen Servis Tabağı 89 TL

Naturel Jüt Halı 499 TL

Naturel Jüt Halı 499 TL
onedio.com

Dream Cat Kedi Kumu 169 TL

Dream Cat Kedi Kumu 169 TL
onedio.com
  • Enjoy Tavuklu Köpek Maması 499 TL

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25 Temmuz 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Polosmart Şarjlı Gameboy 399 TL

Polosmart Şarjlı Gameboy 399 TL
onedio.com

  • Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 13.490 TL

  • RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.900 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

  • Ahtapot Fan 399 TL

  • Şarjlı Damacana Pompası 175 TL

  • Heifer Çubuk Blender 890 TL

  • Sinek Engelleyici Led Gece Lambası 99 TL

  • Polosmart Powerbank 5.000 mAh 599 TL

  • Polosmart Bluetooth Hoparlör 399 TL

  • Polosmart Oyun Konsolu 599 TL

  • Polosmart Tws Kulaklık 449 TL

Oyuncu ekipmanlarında yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Elektronik ürünlerde indirimler burada sizi bekliyor.

SGS 20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti 1.750 TL

SGS 20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti 1.750 TL
onedio.com

  • SGS Kırıcı - Delici Matkap 2.490 TL

  • SGS 12V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti 1.290 TL

  • SGS Sunta Kesme Makinesi 2.199 TL

  • SGS Darbeli Matkap 999 TL

  • SGS Avuç Taşlama Makinesi 999 TL

  • SGS Çok Amaçlı Zımpara - Kesici Raspalama Makinesi 1.490 TL

  • SGS Dekupaj Testere 999 TL

  • SGS Şarj Edilebilir Led Fener 599 TL

  • SGS Led Fener / 1000 Lümen / Şarj Edilebilir Lithium İon 999 TL

  • SGS Kıl Testere Seti 239 TL

  • SGS Polisaj ve Zımpara Seti 199 TL

  • SGS Tekli Plastik Vantuz 175 TL

  • SGS Demir Testere Kolu 129 TL

  • SGS Pasta Polisaj Seti 11 Parça 275 TL

Yapı market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Mira 3+1 Basamak Profil Merdiven 699 TL

Mira 3+1 Basamak Profil Merdiven 699 TL
onedio.com
  • Fixed Parlat Mucize Köpük Temizleyici 500 ml 99 TL
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SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 329 TL

SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 329 TL
onedio.com

  • SGS Blister Ambalaj Tornavida Seti 275 TL

  • SGS İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 225 TL

Alüminyum Döküm Kavurma Sacı 519 TL

Alüminyum Döküm Kavurma Sacı 519 TL
onedio.com

  • Amboss Çelik Tencere 16 cm 569 TL

  • Amboss Çelik Tencere 14 cm 519 TL

  • Benante Akasya Yuvarlak Sunum Tabağı 149 TL

  • Benante 3 Bölmeli Sunum Tabağı 149 TL

  • Benante Dikdörtgen Sunum Kesme Tahtası 199 TL

  • Benante Şekilli Sunum Kesme Tahtası 199 TL

  • Yuvarlak Emaye Tepsi 119 TL

  • Emaye Közmatik 109 TL

  • Buzluk Termos 1.999 TL

  • Musluklu Piknik Termos 345 TL

  • Buz Aküsü 19 TL

  • Okyanus Tek Fiyat Ürünler 29 TL

  • Yuvarlak Pasta / Kek Taşıma Kabı 69 TL

  • Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 249 TL

  • 3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 129 TL

  • Saplı Bölmeli Düzenleyici Sepet 55 TL

  • Erzak Saklama Kabı 500 ml 14 TL

  • Erzak Saklama Kabı 1500 ml 25 TL

  • Erzak Saklama Kabı 2000 ml 35 TL

  • Kapaklı Saklama Kasesi 2,6 Litre 109 TL

  • Kapaklı Saklama Kasesi 1,3 Litre 59 TL

  • Alpina Çok Amaçlı Mutfak Makası 125 TL

  • Okyanus Mutfak Ekipmanları 45 TL

  • Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 179 TL

  • Silikon Kapak Seti 59 TL

  • Tablet Mop Temizlik Seti 119 TL

Büyük Boy ABS Valiz 829 TL

Büyük Boy ABS Valiz 829 TL
onedio.com

  • Orta Boy ABS Valiz 729 TL

  • Küçük Boy ABS Valiz 629 TL

  • Erkek Gabardin Şort 299 TL

  • Kadın / Erkek Hambez Şort 199 TL

  • Kadın Hasır Şapka 139 TL

  • Kadın Cüzdan 125 TL

  • File Çanta 3'lü 75 TL

  • Tekli Bebek Body 75 TL

  • Sulu Diş Kaşıyıcı 50 TL

  • Havlu 59 TL

  • Sakal Kesme Örtüsü 59 TL

Kamp Sandalyesi 289 TL

Kamp Sandalyesi 289 TL
onedio.com
  • Corby CSG01 Smart Oyuncak Araba 1.790 TL

ŞOK 19 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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Aprilla Şarjlı Oto Süpürge 499 TL

Aprilla Şarjlı Oto Süpürge 499 TL
onedio.com

  • Motosiklet Örtü Brandası 299 TL 

  • Motosiklet Sele Brandası 75 TL 

  • Oto Güneşlik Brandası 299 TL 

  • 500 ml Motor Temizleme Spreyi 100 TL 

  • 450 ml Lastik Tamir Kiti 75 TL 

  • 500 ml Fren Balata Temizleme Spreyi 75 TL 

  • 500 ml Araç Bakım Ürünleri 50 TL 

  • Klasik Roman Çeşitleri 59,95 TL

  • 3 litre Yazlık Cam Suyu 50 TL 

  • Çizik Alıcı Pasta Cila 50 TL 

  • Pasta Cila 50 TL 

  • 2'li Torpido Bakım Seti 50 TL 

  • 450 ml Konsantre Cam Suyu Mango 50 TL

  • Universal Lüks Halı Paspas 4 Mevsim 299 TL

  • Tam Sentetik Motor Yağı 5W-30 499 TL 

  • Valiz Etiketi 39,95 TL 

  • ABS Orta Boy Valiz 679 TL 

  • ABS Kabin Boy Valiz 579 TL 

  • ABS Büyük Boy Valiz 769 TL

 25 TL üstü alışverişlerde;

  • Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml / Roll On Çeşitleri 50 ml 110 TL

  • 3 litre Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı Argan Özü Tüm Renkliler 145 TL

  • 8'li Ülker Kremalı Bisküvi 49 TL 

  • 4x70 adet Sleepy Sensitive Islak Havlu 75 TL 

  • 18'li Molped Pure&Soft Süper Fırsat 65 TL

İndirimli valizlere buradan göz atmayı unutmayın.

İndirimli otomobil ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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