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ŞOK'a Valiz Seti Geliyor! 19 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Valiz Seti Geliyor! 19 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.07.2025 - 12:58

ŞOK 19 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Aprilla Şarjlı Oto Süpürge 499 TL

Aprilla Şarjlı Oto Süpürge 499 TL

  • Motosiklet Örtü Brandası 299 TL 

  • Motosiklet Sele Brandası 75 TL 

  • Oto Güneşlik Brandası 299 TL 

  • 500 ml Motor Temizleme Spreyi 100 TL 

  • 450 ml Lastik Tamir Kiti 75 TL 

  • 500 ml Fren Balata Temizleme Spreyi 75 TL 

  • 500 ml Araç Bakım Ürünleri 50 TL 

  • Klasik Roman Çeşitleri 59,95 TL

  • 3 litre Yazlık Cam Suyu 50 TL 

  • Çizik Alıcı Pasta Cila 50 TL 

  • Pasta Cila 50 TL 

  • 2'li Torpido Bakım Seti 50 TL 

  • 450 ml Konsantre Cam Suyu Mango 50 TL

  • Universal Lüks Halı Paspas 4 Mevsim 299 TL

  • Tam Sentetik Motor Yağı 5W-30 499 TL 

  • Valiz Etiketi 39,95 TL 

  • ABS Orta Boy Valiz 679 TL 

  • ABS Kabin Boy Valiz 579 TL 

  • ABS Büyük Boy Valiz 769 TL

 25 TL üstü alışverişlerde;

  • Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml / Roll On Çeşitleri 50 ml 110 TL

  • 3 litre Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı Argan Özü Tüm Renkliler 145 TL

  • 8'li Ülker Kremalı Bisküvi 49 TL 

  • 4x70 adet Sleepy Sensitive Islak Havlu 75 TL 

  • 18'li Molped Pure&Soft Süper Fırsat 65 TL

İndirimli valizlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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