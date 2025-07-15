Geçtiğimiz Haftanın Sepete En Çok Eklenen Kitapları
Son zamanlarda sepetlere en çok eklenen popüler kitapları sizler için bir araya getirdik. Doğu ve Batı'nın hükümdarı Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan kitaptan, psikolojinin sevilen kitabı Günübirlik Hayatlar'a kadar çeşitli türlerdeki seçkin eserleri sizin için seçtik. Bu özenle seçilmiş kitapları okuyarak hem bilgi dağarcığınızı genişletebilir, hem de keyifli vakit geçirebilirsiniz.
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İrade Eğitimi - Hasan Ali Yücel Klasikleri
Babil
Fatih Sultan Mehmed: Doğu’nun ve Batı’nın Efendisi
Günübirlik Hayatlar
Puslu Kıtalar Atlası
Ben, Kirke
İstiklalin Kumandanları 1: Vatandan Başka Sevgili Bilmeyenler
Bırak Yapsınlar Teorisi (Let Them Theory): Cilt 1
Yaşamak
Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine
Hata Neredeydi?: Doğu’nun 300 Yıldır Cevabını Aradığı Soru
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