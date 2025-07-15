onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Geçtiğimiz Haftanın Sepete En Çok Eklenen Kitapları

etiket Geçtiğimiz Haftanın Sepete En Çok Eklenen Kitapları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
15.07.2025 - 14:33

Son zamanlarda sepetlere en çok eklenen popüler kitapları sizler için bir araya getirdik. Doğu ve Batı'nın hükümdarı Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan kitaptan, psikolojinin sevilen kitabı Günübirlik Hayatlar'a kadar çeşitli türlerdeki seçkin eserleri sizin için seçtik. Bu özenle seçilmiş kitapları okuyarak hem bilgi dağarcığınızı genişletebilir, hem de keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Bu içerik 15.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İrade Eğitimi - Hasan Ali Yücel Klasikleri

İrade Eğitimi - Hasan Ali Yücel Klasikleri

İrade Eğitimi, Jules Payot’nun en çok ses getiren eserlerinden biri. İlk yayımlandığında Fransız ve yabancı basında büyük ilgi uyandırmış, kısa sürede birçok dile çevrilmiş. Hasan Âli Yücel Klasikleri arasında yer alan bu değerli kitap, özellikle öğrencilerde ve entelektüel işlerle uğraşanlarda görülen irade zayıflığının sebeplerini derinlemesine ele alıyor. 

İrade Eğitimi - Hasan Ali Yücel Klasikleri

Babil

Babil

Kurgu ve aksiyon sevenlere bir önerimiz var! ‘Babil’ kitabı şu sıralar çok satanlar listesinde zirvede. Sürükleyici kurgusu ve tempolu anlatımıyla okurları adeta içine çekiyor.

Kullanıcı yorumu;

Muhteşem bir kurgu muhteşem anlatım.

Babil

Fatih Sultan Mehmed: Doğu’nun ve Batı’nın Efendisi

Fatih Sultan Mehmed: Doğu’nun ve Batı’nın Efendisi

Fatih Sultan Mehmed: Doğu’nun ve Batı’nın Efendisi tarih tutkunlarının favorisi olmaya aday! Hem Doğu hem Batı dünyasını derinden etkileyen bir hükümdarın hayatına yakından bakmak isteyenler için etkileyici bir anlatım sunuyor. Eğer tarihi olayları derinlikli ve akıcı bir dille okumayı seviyorsanız, bu kitap sizin de favoriniz olabilir.

Fatih Sultan Mehmed: Doğu’nun ve Batı’nın Efendisi

Günübirlik Hayatlar

Günübirlik Hayatlar

Irvin D. Yalom’un yıllar boyunca biriktirdiği içsel ve mesleki deneyimlerin süzgecinden geçmiş kısa hikâyelerden oluşuyor. Bu öykülerde yalnızca hastalarının içsel mücadelelerine değil, kendi kırılma anılarına da ışık tutuyor.

Günübirlik Hayatlar

Puslu Kıtalar Atlası

Puslu Kıtalar Atlası

Gerçek ile hayalin iç içe geçtiği bir dünyanın kapısını aralamaya hazır mısınız? Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar’ın benzersiz anlatımıyla sizi tarihin, felsefenin ve düş gücünün iç içe geçtiği bir maceraya davet ediyor. 

Kullanıcı yorumu;

Okuduğum en iyi kitaplar arasında, kitabı yıllar önce okudum. Birilerine övdüm kitabımı verdim. Yok oldu. Yenisini almak durumunda kaldım 🙄

Puslu Kıtalar Atlası

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ben, Kirke

Ben, Kirke

Ben, Kirke sadece bir mitoloji romanı değil; aynı zamanda kadın olmanın, dönüşmenin ve içsel gücünü keşfetmenin büyüleyici bir anlatımı. Goodreads okurları tarafından 2018’in En İyi Fantastik Kitabı seçilen bu eser, hem güçlü kurgusuyla hem de zarif diliyle okuyucuyu ilk sayfadan itibaren etkisi altına alıyor.

Ben, Kirke

İstiklalin Kumandanları 1: Vatandan Başka Sevgili Bilmeyenler

İstiklalin Kumandanları 1: Vatandan Başka Sevgili Bilmeyenler

İşgali kabul etmeyip destansı bir Milli Mücadele’ye imza atan Türk ordusunun üst komuta kademesindeki isimleri, Mustafa Kemal Paşa'nın en yakın silah arkadaşlarını derinlemesine tanımak isteyenler için eşsiz bir kaynak. Bu kitap, bağımsızlık yolculuğumuzda verilen kararların arka planını anlamanıza ve birçok önemli soruya cevap bulmanıza yardımcı olacak.

İstiklalin Kumandanları 1: Vatandan Başka Sevgili Bilmeyenler

Bırak Yapsınlar Teorisi (Let Them Theory): Cilt 1

Bırak Yapsınlar Teorisi (Let Them Theory): Cilt 1

Alışılmış kalıpları sorgulayan, düşündürürken şaşırtan bir anlatı sunuyor. Gündelik hayatı, toplumsal yapıları ve bireysel tercihleri sorgulatan bu kitap, özellikle sınırları aşmayı seven okurlar için dikkat çekici bir başlangıç noktası olabilir. 

Bırak Yapsınlar Teorisi (Let Them Theory): Cilt 1

Yaşamak

Yaşamak

Kullanıcı yorumu;

Çoook güzel bir kitap dil akıcı konu çok güzel işlenmiş okurken yer yer içinizi ısııyor yer yer hüzünlendiriyor ben sevdim.

Yaşamak

Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine

Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine

Stoacı felsefenin öncülerinden Seneca’nın hayatın anlamı, zamanın değeri ve gerçek mutluluğun ne olduğu üzerine kaleme aldığı iki çarpıcı metni bir araya getiriyor. Hayatın hızla akıp gittiğini düşündüğünüz anlarda, bu kitap size durup düşünme fırsatı sunuyor. 

Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hata Neredeydi?: Doğu’nun 300 Yıldır Cevabını Aradığı Soru

Hata Neredeydi?: Doğu’nun 300 Yıldır Cevabını Aradığı Soru

Doğu neden geri kaldı?' sorusu yüzyıllardır tartışılıyor… 

'Hata Neredeydi?' bu soruya cesurca yaklaşan ve tarihsel, kültürel, siyasal birçok boyutu masaya yatıran dikkat çekici bir kitap. 

Kullanıcı yorumu;

Kitap, Osmanlıların ve genel olarak Şarkın çöküşünün sebepleri konusunda bir tarih çalışması. Yazarın, dünyanın tılsımlı dengesinin bulunduğuna, her türlü yenilik ve değişimin bu ideal denge durumundan uzaklaşma anlamına geleceğine dair inancın diğer sebeplerle birleşmesi konusuna yaptığı vargu ve işaretler özgün olduğu kadar aynı zamanda önemli.

Hata Neredeydi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın