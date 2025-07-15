ŞOK'a Filtre Kahve Makinesi Geliyor! 16 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 16 - 22 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 9 - 16 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
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Haftanın Fırsatları;
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Serinleten Lezzetleri
Alpina Beyaz Ankastre Set 6.799 TL
Koltuk Örtüsü 149 TL
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Zümrüt Bahçe Balkon Seti Oturma Takımı 5.999 TL
Haftanın Win Ürünleri
Ne Alırsan 25 TL
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