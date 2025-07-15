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ŞOK'a Filtre Kahve Makinesi Geliyor! 16 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Filtre Kahve Makinesi Geliyor! 16 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
15.07.2025 - 11:03

ŞOK 16 - 22 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 9 - 16 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları;

Haftanın Fırsatları;

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Serinleten Lezzetleri

Serinleten Lezzetleri

Alpina Beyaz Ankastre Set 6.799 TL

Alpina Beyaz Ankastre Set 6.799 TL

  • Simfer Mini Fırın 1.999 TL

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

  • Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL

  • Kiwi Otomatik Baharat Değirmeni Seti 499 TL

  • Cam Su Isıtıcı 699 TL

  • Kahve Makinesi 499 TL

  • 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

Küçük ev aletlerinde indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Koltuk Örtüsü 149 TL

Koltuk Örtüsü 149 TL

  • Poşet Yapıştırıcı 149 TL

  • Kreuzer Dijital Ölçü Kaşığı 179 TL

  • Makarna Tabağı 100 TL

  • Klimalı Yastık 229 TL

  • Kadın Viskon Şortlu Takım 249 TL

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Zümrüt Bahçe Balkon Seti Oturma Takımı 5.999 TL

Zümrüt Bahçe Balkon Seti Oturma Takımı 5.999 TL

  • Zümrüt Bahçe Balkon Seti Tekli Sandalye 1.999 TL

  • Lavin Köşe Takımı 7.299 TL

  • Elmas Çok Amaçlı Dolap Kahve Köşesi 3.299 TL

  • Ahşap Lambader 699 TL

  • Oyuncaklı Ana Kucağı 1.199 TL

Bahçe ve balkonlarda sezon fırsatlarının tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Haftanın Win Ürünleri

Haftanın Win Ürünleri

Ne Alırsan 25 TL

Ne Alırsan 25 TL
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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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