onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
İndirim Günleri Başlıyor! 11 - 18 Temmuz Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 11 - 18 Temmuz Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
12.07.2025 - 08:43

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 - 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11 Temmuz 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Efor Geleneksel Karadeniz Çayı 1 Kg 135 TL

Efor Geleneksel Karadeniz Çayı 1 Kg 135 TL
onedio.com

  • Doğuş Karadeniz Çayı 1 Kg 155 TL

  • Sırma / Biryağ Ayçiçek Yağı 2 Litre 149 TL

  • Öncü Domates Salçası 1650 gr 131,90 TL

  • Kırlangıç / Yudum Egemden Natürel Sızma Zeytinyağı 1 Litre 209,50 TL

  • Kırlangıç / Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 Litre 189,50 TL

  • Nimet Kurabiye 500 gr 59 TL

  • Ülker Çubuk Kraker 80 gr 7,50 TL

  • Bingo Toz Deterjan 10 Kg 359 TL

  • Pantene Şampuan 400 ml 109,50 TL

  • Pantene Tüp Saç Kremi 275 ml 89,50 TL

  • Elseve Saç Güzelleştirici Krem 150 ml 114,90 TL

  • Garnier Yüz Temizleme Jeli 200 ml 85 TL

  • Duru Türk Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr 89,50 TL

  • ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litre 129 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan 3 al 2 öde indirimine buradan göz atmayı unutmayın.

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 179 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 179 TL
onedio.com

  • Birşah Süt 1 Litre 29,50 TL

  • Birşah Yağsız Süt 1 Litre 22,50 TL

  • Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 141,50 TL

  • Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 189 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 99,50 TL

  • Ünal Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 600 gr 229 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 65 TL

  • Birşah Süzme Yoğurt 900 gr 79,50 TL

  • Altınkılıç Sade Kefir 1 Litre 53,50 TL

  • Eker Sade Kefir 1 Litre 51 TL

  • Sütaş / Pınar Ayran 1 Litre 30 TL

  • Namet Dana Mangal Sucuk 350 gr 189 TL

  • Piliç Nugget 300 gr 37,50 TL

  • Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 45 TL

  • Anavarza Çiçek Balı 450 gr 149,90 TL

Activia 3 Al 2 Öde

Activia 3 Al 2 Öde
onedio.com

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Palmolive Duş Jeli 750 ml 99 TL

  • Lipton Buzlu Çay / Pepsi Max / Yedigün Gazlı İçecek 6x330 ml 110 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları
onedio.com

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com

17 Temmuz 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Onvo 65" Frameless UHD QLED Google Tv 24.999 TL

Onvo 65" Frameless UHD QLED Google Tv 24.999 TL
onedio.com

  • Onvo 32' HD Ready Frameless Android 13 Smart Led Tv 5.999 TL

  • Toshiba 43' FHD VIDAA Tv 10.999 TL

  • Piranha Katlanabilir Ayarlı Dizüstü Bilgisayar ve Tablet Standı 179 TL

  • Notebook Soğutucu 249 TL

Kiwi Su Sebili 4.999 TL

Kiwi Su Sebili 4.999 TL
onedio.com
  • SEG Buzdolabı 17.999 TL

Elektronik ürünlerde indirimler burada sizi bekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fakir Steel N More Çay Makinesi 1.999 TL

Fakir Steel N More Çay Makinesi 1.999 TL
onedio.com

  • Pierre Cardin Çelik Kettle 599 TL

  • Kiwi Standlı Şarjlı Su Pompası 329 TL

  • Veryfit Şarjlı Ambalaj Kapatma Cihazı 399 TL

  • Kiwi Şarjlı Pratik Rondo 399 TL

  • Pierre Cardin Elektrikli Katlanabilir Cezve 549 TL

  • Sinbo Belçika Waffl Makinesi 899 TL

  • Sinbo Kablosuz Taşınabilir Blender 1.399 TL

  • English Home Şarjlı Dikey Süpürge 3.999 TL

  • Kiwi Standlı Vantilatör 899 TL

  • Kiwi Klipsli Masa Üstü Fan 379 TL

  • Pierre Cardin Boyun ve Sırt Masaj Aleti 1.099 TL

  • Pierre Cardin 5 Başlıklı Erkek Bakım Seti 1.199 TL

Küçük ev aletlerinde indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Hascevher Ezme Derin Tencere 24 cm 699 TL

Hascevher Ezme Derin Tencere 24 cm 699 TL
onedio.com

  • Hascevher Tava 26 cm 449 TL

  • Hascevher Sahan 20 cm 399 TL

  • Hascevher Ezme Basık Tencere 26 cm 699 TL

  • Stonware Fırın Kabı 99,50 TL

  • Silikon Hazırlık Seti 3'lü 129 TL

  • New Bone Porselen Fincan Takımı 299 TL

  • Kristal Baharatlık Seti 6'lı 149 TL

  • Paşabahçe Invitation Oval Tabak 3'lü 149 TL

  • Luminarc Cam Kupa 250 cc 45 TL

Ev Yaşam ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Düğmeli Pijama Takımı 299 TL

Düğmeli Pijama Takımı 299 TL
onedio.com

  • Erkek Kanvas Şort 239 TL

  • Bebek Oyuncaklı Şapka 139 TL

Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL

Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL
onedio.com

  • ReVolt RT3 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

  • OLA EFB5 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 23.490 TL

  • OLA EFL2 Electro Light Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.990 TL

Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru 13.999 TL

Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru 13.999 TL
onedio.com

  • Kiğılı Erkek Uzun Kollu Gömlek 439 TL 

  • Kamp Yatağı 799 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kiwi Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.199 TL

Kiwi Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.199 TL
onedio.com

  • Piranha Sıcak Hava Tabancası 699 TL

  • Piranha Dekupaj Testere 849 TL

Yapı Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.499 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.499 TL
onedio.com

  • Homend Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL

  • English Home Stand Mikser 3.799 TL

  • Singer Overlok Makinesi 6.799 TL

  • Arzum Şarjlı Dikey Süpürge 5.999 TL

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan 3 al 2 öde indirimine buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
onedio.com

18 Temmuz 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

KUBA MX220 180CC OFFROAD ATV 89.000 TL

KUBA MX220 180CC OFFROAD ATV 89.000 TL
onedio.com

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 16.990 TL

  • Axen 32' Android 14 Smart Led Tv 5.490 TL

  • Kumtel Mini Buzdolabı 5.250 TL

  • Philips Süpürge 5.490 TL

  • Tecno Spark 10 PRO Cep Telefonu 7.990 TL

  • Homend Functionall Mutfak Robotu 1.990 TL

  • Polosmart Party Hoparlör 1.290 TL

  • Keysmart Baskül-Tartı 399 TL

  • Keysmart Semaver 2.490 TL

  • Heifer Cam Kettle 899 TL

  • Uzaktan Kumandalı Led Ampul 82,50 TL

  • Aydınlatmalı Mini Hoparlör 119 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın. 

Küçük ev aletlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Relax Çelik Termos 2 Litre 479 TL

Relax Çelik Termos 2 Litre 479 TL
onedio.com
  • Yuvarlak Çok Amaçlı Masa 539 TL

Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici 2.999 TL

Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici 2.999 TL
onedio.com

  • Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.499 TL

  • Polosmart Saç Şekillendirici 399 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici 899 TL

  • Polosmart Şarjlı Mini Saç Düzelştirici Tarak 399 TL

  • Nordica Retro Tıraş Makinesi 199 TL

  • Led Işıklı Ayna 249 TL

  • Led Işıklı Cımbız 99 TL

  • Boyun Sıkılaştırıcı Masaj Aleti 549 TL

  • Şarj Edilebilir Ağız Duşu 549 TL

  • El ve Ayak Bakım Seti 249 TL

  • Erkek Vücut Bakım Cihazı 399 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL
onedio.com

  • Termo Piknik Çantası 15 Litre 169 TL

  • Termo Piknik Çantası 25 Litre 189 TL

  • Molinella Tek Kişilik Pike 269 TL

  • Molinella Çift Kişilik Pike 319 TL

  • Erkek Pike Şort 229 TL

  • Erkek Şort 169 TL

  • Erkek Keten Görünümlü Şort 169 TL

  • Erkek Kapri 169 TL

  • Bavul Düzenleyici Organizer 449 TL

  • Mikrofiber Bulaşık Altlığı 29 TL

English Home Pixel 4 Parça Pasta Tabağı Seti 499 TL

English Home Pixel 4 Parça Pasta Tabağı Seti 499 TL
onedio.com

  • The Mia Akasya Kapaklı Sedefli Cam Kavanoz 700 cc 189 TL

  • The Mia Akasya Kapaklı Sedefli Cam Kavanoz 550 cc 179 TL

  • The Mia Akasya Kapaklı Sedefli Cam Kavanoz 340 cc 169 TL

  • The Mia Ponpon Detaylı Sepet 219 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 119 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 720 cc 89 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 400 cc 69 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 375 cc 65 TL

  • Paşabahçe Borcam Fırın Seti 499 TL

  • Paşabahçe 2 Katlı Villa Patisserie Kapaklı Cam Saklama Kabı 239 TL

  • Paşabahçe Heybeli Çay Seti 199 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Chef's Kızartma Tenceresi 349 TL

Chef's Kızartma Tenceresi 349 TL
onedio.com

  • Chef's Tava Seti 2'li 499 TL

  • Chef's Pro Karnıyarık Tencere 499 TL

  • Çaydanlık 899 TL

  • Desenli Metal Dikdörtgen Tepsi 35 TL

  • Desenli Metal Kutu 2'li 89 TL

  • Spatula Seti 4'lü 55 TL

  • Desenli Metal Kutu 3'lü 109 TL

  • Pirinç Süzgeci 35 TL

  • Kare Badya 49 TL

  • Mutfak Ekipmanları 29 TL

  • Ölçü Kaplı Narenciye Sıkacağı 89 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 79 TL

  • Fırçalı Sıvı Sabunluk 99 TL

  • Kapaklı Silikon Buzluk 39 TL

ŞOK 12 - 15 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Kiwi Cam Silme Robotu 3.499 TL

Kiwi Cam Silme Robotu 3.499 TL
onedio.com

  • Aprilla Sinek Öldürücü Raket 129 TL 

  • Aprilla Sinek Kovucu 179 TL

  • Kreuzer Sinek Kapanı 399 TL 

  • 17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası  499 TL

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 399 TL 

  • 3 Basamaklı Merdiven 799 TL  

  • PiranTech Buharlı Temizlik Makinesi 4.290 TL

  • 400 ml Sprey Boya 75 TL 

  • 20 cm Saplı Rulo 75 TL 

  • 2 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 25 TL 

  • Linea 5'li Banyo Seti 299 TL 

  • Turbo Pervaneli 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 179 TL

  • Masajlı Duş Başlığı Seti 149 TL 

  • Halı Bandı Çift Taraflı Bez 25 TL

25 TL üstü alışveriş kampanyasında;

  • 4x50 adet Pure Baby Bebek Islak Havlu 50 TL 

  • Pril Losyon Aloe Vera 1405 ml / Bulaşık Deterjanı Limon / Elma 85 TL 

  • Torku Çıtır Gofret Mini 49 TL 

  • Sleepy Bionatural Hijyenik Ped 35 TL 

  • WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey 100 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın