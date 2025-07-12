İndirim Günleri Başlıyor! 11 - 18 Temmuz Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 - 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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11 Temmuz 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Efor Geleneksel Karadeniz Çayı 1 Kg 135 TL
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 179 TL
Activia 3 Al 2 Öde
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
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Kahvaltının Yıldızları
Tazenin Yıldızları
17 Temmuz 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Onvo 65" Frameless UHD QLED Google Tv 24.999 TL
Kiwi Su Sebili 4.999 TL
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Fakir Steel N More Çay Makinesi 1.999 TL
Hascevher Ezme Derin Tencere 24 cm 699 TL
Düğmeli Pijama Takımı 299 TL
Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL
Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru 13.999 TL
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Kiwi Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.199 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.499 TL
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18 Temmuz 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
KUBA MX220 180CC OFFROAD ATV 89.000 TL
Relax Çelik Termos 2 Litre 479 TL
Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici 2.999 TL
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Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL
English Home Pixel 4 Parça Pasta Tabağı Seti 499 TL
Chef's Kızartma Tenceresi 349 TL
ŞOK 12 - 15 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Kiwi Cam Silme Robotu 3.499 TL
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