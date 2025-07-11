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BİM'e OFFROAD ATV Geliyor! 18 Temmuz 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e OFFROAD ATV Geliyor! 18 Temmuz 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
11.07.2025 - 14:16 Son Güncelleme: 11.07.2025 - 14:21

18 Temmuz 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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KUBA MX220 180CC OFFROAD ATV 89.000 TL

KUBA MX220 180CC OFFROAD ATV 89.000 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 16.990 TL

  • Axen 32' Android 14 Smart Led Tv 5.490 TL

  • Kumtel Mini Buzdolabı 5.250 TL

  • Philips Süpürge 5.490 TL

  • Tecno Spark 10 PRO Cep Telefonu 7.990 TL

  • Homend Functionall Mutfak Robotu 1.990 TL

  • Polosmart Party Hoparlör 1.290 TL

  • Keysmart Baskül-Tartı 399 TL

  • Keysmart Semaver 2.490 TL

  • Heifer Cam Kettle 899 TL

  • Uzaktan Kumandalı Led Ampul 82,50 TL

  • Aydınlatmalı Mini Hoparlör 119 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın. 

Küçük ev aletlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Relax Çelik Termos 2 Litre 479 TL

Relax Çelik Termos 2 Litre 479 TL
  • Yuvarlak Çok Amaçlı Masa 539 TL

Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici 2.999 TL

Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici 2.999 TL

  • Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.499 TL

  • Polosmart Saç Şekillendirici 399 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici 899 TL

  • Polosmart Şarjlı Mini Saç Düzelştirici Tarak 399 TL

  • Nordica Retro Tıraş Makinesi 199 TL

  • Led Işıklı Ayna 249 TL

  • Led Işıklı Cımbız 99 TL

  • Boyun Sıkılaştırıcı Masaj Aleti 549 TL

  • Şarj Edilebilir Ağız Duşu 549 TL

  • El ve Ayak Bakım Seti 249 TL

  • Erkek Vücut Bakım Cihazı 399 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL

  • Termo Piknik Çantası 15 Litre 169 TL

  • Termo Piknik Çantası 25 Litre 189 TL

  • Molinella Tek Kişilik Pike 269 TL

  • Molinella Çift Kişilik Pike 319 TL

  • Erkek Pike Şort 229 TL

  • Erkek Şort 169 TL

  • Erkek Keten Görünümlü Şort 169 TL

  • Erkek Kapri 169 TL

  • Bavul Düzenleyici Organizer 449 TL

  • Mikrofiber Bulaşık Altlığı 29 TL

English Home Pixel 4 Parça Pasta Tabağı Seti 499 TL

English Home Pixel 4 Parça Pasta Tabağı Seti 499 TL

  • The Mia Akasya Kapaklı Sedefli Cam Kavanoz 700 cc 189 TL

  • The Mia Akasya Kapaklı Sedefli Cam Kavanoz 550 cc 179 TL

  • The Mia Akasya Kapaklı Sedefli Cam Kavanoz 340 cc 169 TL

  • The Mia Ponpon Detaylı Sepet 219 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 119 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 720 cc 89 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 400 cc 69 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 375 cc 65 TL

  • Paşabahçe Borcam Fırın Seti 499 TL

  • Paşabahçe 2 Katlı Villa Patisserie Kapaklı Cam Saklama Kabı 239 TL

  • Paşabahçe Heybeli Çay Seti 199 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Chef's Kızartma Tenceresi 349 TL

Chef's Kızartma Tenceresi 349 TL

  • Chef's Tava Seti 2'li 499 TL

  • Chef's Pro Karnıyarık Tencere 499 TL

  • Çaydanlık 899 TL

  • Desenli Metal Dikdörtgen Tepsi 35 TL

  • Desenli Metal Kutu 2'li 89 TL

  • Spatula Seti 4'lü 55 TL

  • Desenli Metal Kutu 3'lü 109 TL

  • Pirinç Süzgeci 35 TL

  • Kare Badya 49 TL

  • Mutfak Ekipmanları 29 TL

  • Ölçü Kaplı Narenciye Sıkacağı 89 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 79 TL

  • Fırçalı Sıvı Sabunluk 99 TL

  • Kapaklı Silikon Buzluk 39 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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