BİM'e OFFROAD ATV Geliyor! 18 Temmuz 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
18 Temmuz 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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KUBA MX220 180CC OFFROAD ATV 89.000 TL
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Relax Çelik Termos 2 Litre 479 TL
Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici 2.999 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL
English Home Pixel 4 Parça Pasta Tabağı Seti 499 TL
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Chef's Kızartma Tenceresi 349 TL
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