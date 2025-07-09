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Günün Fırsatı: İkonik Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: İkonik Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
09.07.2025 - 17:07

Stilin ve modanın ikonu olan Levi's 501'e dolabınızda yer vermek istiyorsanız, bu indirim fırsatı tam size göre! Amazon Prime Day indirimleri kapsamında %40 indirimli fiyatıyla aşağıda sizi bekliyor!

Bu içerik 09.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Modaya yön veren Levi's 501 rahatlık, şıklık ve kaliteyi bir arada sunuyor.

Modaya yön veren Levi's 501 rahatlık, şıklık ve kaliteyi bir arada sunuyor.

Her türlü moda anlayışına rahatlıkla adapte olabilen, modası geçmeyen bir parça.

1873'te üretilen dünyanın ilk blue jeans pantolonu olarak kabul edilen bir model.

1873'te üretilen dünyanın ilk blue jeans pantolonu olarak kabul edilen bir model.

İndirimli fiyatıyla satışa sunulan bu ikonik jean modeli, hem kalitesi hem de tarzıyla uzun yıllar sizinle olacak!

İndirimli fiyatıyla satışa sunulan bu ikonik jean modeli, hem kalitesi hem de tarzıyla uzun yıllar sizinle olacak!

Bu fırsatı değerlendirerek, gardırobunuza zamansız bir klasik olan Levi's 501 Original Jean'ı %40 indirimle buradan ekleyebilirsiniz.

Levi's indirimlerinin tamamı burada.

Amazon Prime Day indirimlerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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