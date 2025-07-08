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Günün Fırsatı: Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.07.2025 - 16:37 Son Güncelleme: 08.07.2025 - 16:40

Amazon Prime Day başladı! Bu indirimde kendiniz için en iyi tıraş makinesini arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Islak ve kuru tıraş makinesi tavsiyelerinde en iyi seçenek nedir diye merak edenler için listelerin zirvesinde yer alan ve kullanıcıların önerileriyle popüler hale gelen Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti MG7940/15 modelinin özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını birleştirdik. Hangi tıraş makinesinin alınması gerektiği konusunda bu modelin özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 08.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Yüz, saç ve vücut ihtiyacınız olan her şey için tek makine👇🏽

Yüz, saç ve vücut ihtiyacınız olan her şey için tek makine👇🏽

15 farklı aparatıyla birlikte gelerek, özel bakım ihtiyaçlarınızı karşılamak için özenle tasarlanmış. Bu sayede Philips  MG7940/15, kişisel bakım rutininizi kolaylaştırarak bakımınıza yeni bir boyut kazandırıyor.

1-3 mm arasında 11 uzunluk ayarı sunan patentli düzeltme tarağı ile istediğiniz uzunlukta ve eşit düzeltme yapabilirsiniz.

1-3 mm arasında 11 uzunluk ayarı sunan patentli düzeltme tarağı ile istediğiniz uzunlukta ve eşit düzeltme yapabilirsiniz.

Düzeltici çoklu tarak set, 0,5 mm ile 16 mm arasında 22 uzunluk ayarı sunarak hem kısa hem uzun sakal stilleri için hassas şekillendirme imkanı tanıyor. Dar tasarımlı hassas düzeltici, keskin hatlar ve ince detaylar oluşturmayı kolaylaştırırken, metal düzelticiyle yanak, çene ve boyun bölgesi temiz bir görünüme kavuşuyor.

Vücut tıraş başlığı ise boynun altındaki bölgelerde rahat kullanım sağlıyor. Dilerseniz cilt koruma sistemi sayesinde hassas alanlarda 0,5 mm’ye kadar yakın tıraş güvenli bir şekilde yapılabilirsiniz. Hatta vücut tüylerini takılıp çıkarılabilen tarakla da düzeltebilirsiniz. Seçim sizin.

Kuru kullanım yapılabildiği gibi duşta da rahatça kullanabilir ve musluk altında kolayca temizleyebilirsiniz.

Kuru kullanım yapılabildiği gibi duşta da rahatça kullanabilir ve musluk altında kolayca temizleyebilirsiniz.

Burun/kulak düzeltici aparatının yanında bir de özel kaş tarağı olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Her bir tıraşın ardından, cildinizin pürüzsüz ve taze hissettiğini fark edeceksiniz.

Tek şarjla 4 hafta kullanım imkanı sunan bu makine, 5 dakikalık hızlı şarj seçeneği de sunuyor.

Tek şarjla 4 hafta kullanım imkanı sunan bu makine, 5 dakikalık hızlı şarj seçeneği de sunuyor.

Şekillendirme aparatları:

  • Çelik düzeltici

  • Burun ve kulak kılı düzeltici

  • Cilt koruyuculu vücut tıraş makinesi

  • Hassas çelik düzeltici

  • Ekstra geniş kıl düzeltici

  • Hassas düzeltme tarağı

  • 3-7 mm ayarlanabilir tarak

  • 9-13 mm ayarlanabilir tarak

  • 1 vücut tarağı

  • Kaş tarağı

  • 4 geniş saç tarağı

Diğer Özellikler:

  • 120 dakika çalışma süresi

  • 1 saat tam şarj, 5 dk hızlı şarj süresi

  • İki yönde kesim

  • Düşük pil seviyesi göstergesi

  • Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

  • BeardSense teknolojisi

Kullanıcı yorumları:

  • Bende eskisi vardı, çok memnundum, babama aldım. O da çok memnun. Kendini bileyliyor. Hep keskin. Ben 5 senedir kullanıyorum. Tavsiyem en çok aparatlıyı almanız çünkü sonradan aparat isterseniz korkunç fiyatlarla karşılaşırsınız. Çabucak şarj oluyor, şarjı çok uzun gidiyor. En sevdiğim özelliği şarjı azalınca gücü azalmıyor. Bitince bitiyor.

  • Çok kullanışlı ve kaliteli bir ürün. Saç ve sakal bakımı için bire bir. Kesinlikle tavsiye ederim. Ayrıca, vücut ve hassas bölgelerin bakımı için de 'Philips Vücut Bakım 3000 Serisi (BG3017/01)' almıştım, ikisinden de gayet memnun kaldım.

  • Bu markanın en iyi ürünü olabilir fiyat performans konusunda .Çok hızlı teslim edildiler, teşekkür ederim.

Aradığınız tıraş makinesinin Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti MG7940/15 olduğuna karar verdiyseniz Amazon güvencesi ve indirim fırsatıyla hızlıca buradan alabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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