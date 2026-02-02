onedio
Alışveriş Listenizi Hazırlayın: Ramazan Alışverişinde Sepette İndirim Fırsatı Başladı!

etiket Alışveriş Listenizi Hazırlayın: Ramazan Alışverişinde Sepette İndirim Fırsatı Başladı!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.02.2026 - 16:48

Ramazan öncesi günlük ihtiyaçlarını daha avantajlı şekilde tamamlamak isteyenler için Amazon'da harika bir fırsat başladı! Gelin detaylara birlikte bakalım. 

Bu içerik 02.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

09.02.2026 tarihine kadar sürecek olan bu kampanya günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyata almanızı sağlıyor.

Temel gıdadan ev ihtiyaçlarına kadar birçok üründe geçerli bu kampanya sayesinde temel ihtiyaçlarınızı daha uygun fiyata tamamlayabilirsiniz.

750 TL ve üzeri alışverişlerde %15 net indirim fırsatıyla hem bütçenizi koruyup hem stok yapabilirsiniz.

Eğer Prime üyesiyseniz indirim katlanıyor. Sepetteki %15 indirime ek %10 daha indirim oluyor ve Ramazan alışverişinde toplamda %25’e varan fırsat sunuyor. 

Kampanyada yer alan ürünlere göz atmak için buradan ulaşabilirsiniz.

