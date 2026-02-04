onedio
Hepsiburada Anne Bebek Günleri: Bebek İhtiyaçlarında Yılın En Büyük Fırsatı!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
04.02.2026 - 17:16

Hepsiburada Anne Çocuk Günleri ile miniklerin konforu ve ebeveynlerin mutluluğu için yılın en beklenen fırsatları kapınızı çalıyor! Bebek bezinden güvenli oto koltuklarına, yaratıcı LEGO setlerinden ilk sürüş heyecanı yaşatacak Globber scooterlara kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden dev indirimler başladı.

Bu içerik 04.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Globber markalı bisiklet ve scooter modellerinde sepette %30'a varan indirimi kaçırmayın!

Globber markalı bisiklet ve scooter modellerinde sepette %30'a varan indirim fırsatları sunulmaktadır. 

Scooter ve Bisikletlerde İndirim

Anne Çocuk Günleri fırsatlarının tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Tüm oto koltuklarında sepette net %28 indirim!

Tüm oto koltuklarında sepette net %28 indirim fırsatı sunuluyor; güvenliği uygun fiyata yakalamak için harika bir zaman.

Güvenli Yolculuklar İçin Oto Koltukları

Bloomie & Learning Fun markalı ürünlerde sepette %50 indirim.

  • Eğitici oyuncaklarda öncü bu markalarla bebeğinizin gelişim süreçlerini desteklerken oyun saatlerini birer keşif yolculuğuna dönüştürebilirsiniz. Renkli ve sesli eğitici figürler, miniklerin dünyayı merakla ve neşeyle tanımasını sağlar.

ebebek Mağazasına Özel Şubat'a Özel %28 İndirim

ebebek güvencesiyle sunulan temel ihtiyaçlarda uygulanan bu indirimle günlük bakım rutinlerinizi çok daha ekonomik hale getirebilirsiniz. Bebek tekstilinden hijyen ürünlerine kadar geniş yelpazede eksiklerinizi tamamlamanın tam zamanı.

ebebek Mağazasına Özel Şubat'a Özel %28 İndirim

4.5 metrelik vantuzlu yarış pisti seti 999 TL fiyatıyla dikkat çekiyor;

4.5 metrelik vantuzlu yarış pisti seti 999 TL fiyatıyla sizi bekliyor.

Flex Track Yarış Pisti

Robeve ürünlerinde sepette %50 net indirim!

Pratik ev ve bebek çözümleri sunan Robeve markasında sepette net %50 indirim.

Robeve Ürünleri

Anne Çocuk Günleri fırsatlarının tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Cybex Bebek Araç Gereçlerinde Sepette %40'a Varan İndirim

Kalitesiyle bilinen Cybex markalı ürünlerdeki bu indirim, üst segment bir güvenliğe çok daha erişilebilir fiyatlarla sahip olma şansı tanıyor. Fonksiyonel tasarımıyla dikkat çeken bu ürünler, modern ebeveynlerin beklentilerini tam anlamıyla karşılıyor.

Cybex Bebek Araç Gereçlerinde Sepette %40'a Varan İndirim

LEGO yapım setlerinde %15 net indirim

Sleepy Yeni Bionatural Bebek Bezlerinde: Sepette %30 Net İndirim.

Bebeğinizin hassas cildi için doğal içerikli Sleepy bezlerini bu net indirim fırsatıyla stoklayabilirsiniz.

Sleepy Yeni Bionatural Bebek Bezlerinde: Sepette %30 Net İndirim.

Çocuk Halılarında: Sepette %50'ye Varan İndirim.

Oyun temalı renkli halılarla bebek odasına canlılık katarken bu yüksek indirim oranından faydalanın.

Çocuk Halılarında: Sepette %50'ye Varan İndirim.

Çocuk Çantalarında: 499 TL Altı Fiyatlar.

Okul veya günlük kullanım için uygun fiyatlı ve şık çanta modellerini keşfedin.

Çocuk Çantalarında: 499 TL Altı Fiyatlar.

