Sevginizi Göstermenin En Şık Yolu: Her Zevke ve Bütçeye Uygun Sevgililer Günü Hediyeleri!

etiket Sevginizi Göstermenin En Şık Yolu: Her Zevke ve Bütçeye Uygun Sevgililer Günü Hediyeleri!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
03.02.2026 - 12:30

14 Şubat yaklaşıyor ve 'Acaba ne alsam?' sorusu zihnini kurcalamaya başladıysa doğru yerdesin! Teknolojiden klasik şıklığa, yaratıcı hobi setlerinden konforlu tasarımlara kadar Amazon'un en çok satanlarını senin için listeledik. Hem kalpleri fethedecek hem de bütçeni yormayacak bu fırsatlara hemen göz at! 👇

Bu içerik 03.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu Sevgililer Günü'nde solup giden çiçekler yerine, sevginiz gibi her daim taze kalacak bir bukete ne dersiniz?

Dekoratif yapısıyla evin en güzel köşesini süsleyecek bu set, yaratıcı bir hediye arayanlar için ideal.

LEGO Icons Çiçek Buketi (10280)

Saçları ısı hasarına karşı koruyarak saniyeler içinde ipeksi bir pürüzsüzlük sunar.

İyonik bakım özelliği sayesinde saçlardaki elektriklenmeyi önleyerek kuaförden yeni çıkmış gibi kusursuz bir görünüm sağlar.

Philips BHS732/00 TermoProtect Saç Düzleştirici

Gecikmesiz bağlantısı ve hafif yapısıyla oyun keyfini profesyonel seviyeye taşır.

Uzun pil ömrü ve programlanabilir tuşlarıyla rekabet dolu oyun gecelerinde sevgilinizin en büyük destekçisi olacak.

Logitech G305 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse

Gerçekçi detaylarıyla koleksiyon değerine sahip olan bu set, hız tutkunlarının odasını bir pist atmosferine dönüştürecek.

Arabalara ve hıza meraklı bir partneriniz varsa, Ferrari'nin bu ikonik modelini inşa etmek harika bir hafta sonu aktivitesine dönüşecek.

LEGO Speed Champions Ferrari F8 Tributo

Klasik çelik kordonu ve zamansız tasarımıyla her tarza uyum sağlayan bir aksesuar.

Dayanıklı mineral camı ve su geçirmezlik özelliğiyle sevgilinizin kolunda her an sizi hatırlatacak kalıcı bir parça.

Casio MTP-V001D-1BUDF Erkek Kol Saati

Nostaljik tasarımı modern kablosuz teknolojiyle birleştiren, rekabet dolu anların vazgeçilmezi.

Çift titreşimli geri bildirimi sayesinde oyunun içindeymiş hissi vererek eğlenceyi ikiye katlar.

Logitech F710 Kablosuz Gamepad

Hafifliği ve ikonik rahatlığıyla her anın kurtarıcısı.

Suya dayanıklı ve kolay temizlenebilir yapısıyla hem evde hem de dışarıda konforlu adımların garantisi.

Crocs Classic Unisex Atmosphere Terlik

Otomatik kar püskürtme özelliği, dinlendirici müziği ve renk değiştiren ışıklarıyla sevgilinize adeta bir kış masalı hediye edin.

İçindeki romantik figürleri ve her sallandığında etrafa yayılan parıltılarıyla bu kar küresi, evinizin en sevilen dekoratif hatırası olmaya aday.

Kuşkar Kış Masalı Gri Sevgili Kar Küresi

Soğuk ve sıcak içecekleri saatlerce koruyan, sosyal medyanın en favori termos bardağı.

Geri dönüştürülmüş paslanmaz çelikten üretilen çevre dostu yapısıyla gün boyu içecekleri taze tutan havalı bir aksesuar.

Stanley Quencher H2.0 Pipetli Termos Bardak (1.18 L)

Hem kullanışlı hem de sağlıklı bir gülüş vadeden pratik bir hediye.

Zamanlayıcı özelliğiyle doğru sürede fırçalama alışkanlığı kazandırırken diş etlerini nazikçe korur.

Oral-B Vitality Cross Action Elektrikli Diş Fırçası

Dudaklarda ağırlık yapmayan sıvı formülü ve modern mat bitişiyle gün boyu kalıcılık arayanlar için harika bir tercih.

Yoğun renk pigmenti ve nemlendirici yapısıyla sevgilinizin makyaj çantasına lüks bir dokunuş katacak.

Clinique Pop Liquid Matte Lip Colour - 01 Cake Pop

