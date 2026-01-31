onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
, Ev Yaşam
Kayak Tatiline Gitmeden Önce Bakmanız Gereken Alışveriş Listesi

etiket Kayak Tatiline Gitmeden Önce Bakmanız Gereken Alışveriş Listesi

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
31.01.2026 - 12:11

Kar taneleri havada süzülmeye başladığında kalbi dağlarda atanlar burada mı? Kayak tatili demek sadece adrenalin değil, aynı zamanda kar beyazının ortasında stilini konuşturmak demek! Biz de senin için hem cebini yakmayacak hem de kalitesiyle dağda 'en iyi dostun' olacak 12 yıldız ürünü seçtik. Valizini hazırlamadan önce bu listeye bakmayan çok şey kaçırır!

Bu içerik 31.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ChromaPop™ lens teknolojisiyle kar üzerindeki en küçük detayları bile kristal netliğinde keşfedeceksiniz.

ChromaPop™ lens teknolojisiyle kar üzerindeki en küçük detayları bile kristal netliğinde keşfedeceksiniz.

Şık Rose Gold aynalı camıyla tarzını konuştururken, en sisli havalarda bile pistteki engelleri birer birer aşmanı sağlar.

Smith Squad S Goggle

Güvenlikten ödün vermek mi? Asla!

Güvenlikten ödün vermek mi? Asla!

Mips teknolojisiyle donatılmış bu mat siyah kask, darbelere karşı zırh gibi koruma sunarken hafifliğiyle başındaki varlığını unutturacak.

Smith Rodeo Mips Kask

Bu mont gerçek bir fonksiyonellik harikası. Tek bir montla üç farklı kullanım şansı!

Bu mont gerçek bir fonksiyonellik harikası. Tek bir montla üç farklı kullanım şansı!

Su geçirmez dış katmanı ve sıcak tutan polar iç katmanıyla dağda karşılaşabileceğin her türlü hava sürprizine karşı hazırlıklı ol.

The North Face W Evolve II Triclimate Mont

Isı yalıtımı sayesinde dondurucu soğuklar sana vız gelecek.

Isı yalıtımı sayesinde dondurucu soğuklar sana vız gelecek.

Vücuda tam oturan zarif kesimiyle sadece kayarken değil, mola anlarında da tüm bakışları üzerine topla! 

The North Face W Sally Yalıtımlı Pantolon

Rüzgarın o keskin soğuğuna karşı yüzünü siper et!

Rüzgarın o keskin soğuğuna karşı yüzünü siper et!

Nefes alabilen kumaşıyla terlemeyi önlerken, kaskın altına kusursuzca uyum sağlar.

Blackspade Unisex Termal Kar Maskesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Katmanlı giyimin gizli kahramanıyla tanış!

Katmanlı giyimin gizli kahramanıyla tanış!

Vücut ısısını hapsederken nemi hızla dışarı atan bu termal üst, cildine adeta bir ikinci deri gibi eşlik edecek.

Blackspade Unisex Termal Üst (2. Seviye)

Retro renkler ve ponponlu tasarımın nostaljik gücü adına!

Retro renkler ve ponponlu tasarımın nostaljik gücü adına!

Sadece pistte değil, kayak sonrası sıcak çikolatanı yudumlarken de stilinin en tatlı tamamlayıcısı o olacak.

The North Face Ski Tuke Bere

O muhteşem manzarayı paylaşmak için eldivenlerini çıkarmak zorunda değilsin!

O muhteşem manzarayı paylaşmak için eldivenlerini çıkarmak zorunda değilsin!

Dokunmatik ekran uyumu sayesinde parmakların üşümeden anılarını ölümsüzleştir.

The North Face Etip Fleece Eldiven

Kayak botlarının içinde ayakların bayram etsin!

Kayak botlarının içinde ayakların bayram etsin!

Yüksek yün karışımıyla ayak yorgunluğunu unutturan bu çoraplar, gün boyu ideal sıcaklık sunar.

The North Face Dağ Kayağı Çorabı

"Mont çok ağır, bana daha hafif bir şeyler lazım" diyenler buraya!

"Mont çok ağır, bana daha hafif bir şeyler lazım" diyenler buraya!

Su itici gömlek stiliyle hem çok havalı hem de inanılmaz özgür hisset.

Horsefeathers Dough Snowboard Gömleği

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paslanmaz çelik sağlamlığıyla gerçek bir dağ efsanesi!

Paslanmaz çelik sağlamlığıyla gerçek bir dağ efsanesi!

Sıcak kahveni zirvedeki o muhteşem manzaraya karşı yudumlamanın tadı bambaşka.

Stanley Classic Vac Camp Mug (230 ml)

Pistlerde fark edilmek isteyen cesur ruhlar için!

Pistlerde fark edilmek isteyen cesur ruhlar için!

Canlı turuncusuyla hem güvenliğini artır hem de enerjinle etrafı ısıt.

Crab Grab High Mark Beanie

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın