Yılın İlk Ayında Kitaplığınızda Yerini Alması Gereken 12 Kitap

Sena YİĞİT
20.01.2026 - 10:30

Yeni yılın ilk ayı, kitap kurtları için tam bir şölen tadında geçiyor! Yerli edebiyatın usta kalemlerinden dünya çapında ödüllü eserlere, Ocak ayında listeleri altüst eden ve kitaplığınızda mutlaka yer açmanız gereken en popüler kitapları seçtik. Ocak ayının en çok satan kitapları keşfetmek için aşağı kaydırın! 👇

Bu içerik 19.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

1. Bahçıvan ve Ölüm - Georgi Gospodinov

Booker ödüllü yazarın ölüm ve yaşam üzerine kurduğu, akıllardan çıkmayacak felsefi yolculuğu.

 Zaman Sığınağı ile dünyayı etkileyen yazarın bu yeni kitabı, hayatın anlamını sorgulatan akıcı diliyle dikkat çekiyor. Satın almak için tıkla.

2. Geber Aşkım - Ariana Harwicz

Annelik, arzular ve toplumsal beklentiler üzerine kurulan bu cesur roman, okuru alışılmışın dışına çıkan bir dille sarsıyor. 2018'de Uluslararası Man Booker Ödülü’ne aday gösterilen ve güncelliğini koruyan bu eseri kütüphanenize eklemek için tıklayın.

3. Radley Ailesi - Matt Haig

Sıradan bir aile gibi görünen ama karanlık sırlar saklayan bir banliyö hikayesine hazır olun.

Modern insanın doğasını ve arzularını vampir teması üzerinden ironik bir dille anlatan Matt Haig, bu eseriyle okuru hem eğlendiriyor hem de derin düşüncelere sevk ediyor. Ocak ayında kurgu dünyasında farklı bir soluk arayanlar için en ideal seçeneklerden biri. Buradan incele.

4. Gökyüzünde Nehirler Var - Elif Şafak

Mezopotamya’dan Londra’ya uzanan, suyun ve zamanın ötesinde destansı bir Elif Şafak hikayesi. Popülerliğini aylardır koruyan bu roman, okurlarını tarih ve duygu yüklü bir nehrin akışına bırakmaya davet ediyor. Link burada.

5. Altı Harfli Bir Tatlı - Şermin Yaşar

Şermin Yaşar’ın samimiyetiyle kalbinize dokunacak, yine listeleri sarsan yeni öykü kitabı. Geniş bir kitleye hitap eden yazar, bu kitabıyla yine okurlarını hayatın içinden, tatlı ve buruk öykülerle buluşturuyor. Buradan ulaşabilirsin.

6. İmkansız Coğrafyalar - Coşkun Aral

Ünlü fotoğrafçının objektifinden ve kaleminden dünyanın en gizemli köşelerine büyüleyici bir gezi. Kurgu dışı sevenler için hazırlanan bu eser, Coşkun Aral’ın deneyimleriyle dünyayı evinizin konforunda keşfetmenizi sağlıyor. İncelemek için tıkla.

7. Ruhların Sonbaharı - Kent Haruf

İnsan olmanın yalnızlığını duru bir dille anlatan, kış akşamlarının o sessiz ve derin ruhuna uygun roman. Sessiz bir klasik olarak kabul edilen bu kitap, hayatın içindeki o ince detayları ve yalnızlığı en duru haliyle işliyor. Buradan sepetine ekle.

8. Hamnet - Maggie O'Farrell

Shakespeare'in oğlunun hayatından ilham alan, edebi kalitesiyle kitaplıkta yerini hak eden bir ödüllü eser. Tarihi bir figürden yola çıkan bu etkileyici kurgu, hem duygu yüküyle hem de edebi derinliğiyle mutlaka okunması gerekenlerden. Buradan ulaş.

9. Seyir - Piraye

İçsel bir farkındalık ve dönüşüm arayan okurların birbirine tavsiye ettiği o meşhur yolculuk. Farkındalık ve keşif dolu bu kitap, hayata bakış açısını değiştirmek isteyen okurlar arasında hızla yayılmaya devam ediyor. Tıkla ve oku.

10. Kızıl Nehirler - Jean-Christophe Grangé

Polisiye gerilim türünün kültleşmiş eseri, Kızıl Nehirler ile nefes kesen bir takibe hazır olun.

Fransız polisiyesinin ustası Grangé'nin kaleminden çıkan bu klasik, karanlık sırları ve gizemli cinayetleri çözmek isteyen okurlar için mutlaka okunması gereken bir başyapıt. Adrenalini yüksek bir kış akşamı okuması için tıklayın.

11. Saraybosna Radyosu - Hikmet Hükümenoğlu

Savaşın ortasında müziğin ve umudun gücünü hatırlatan, kalbinize dokunacak bir direniş hikayesi.

Saraybosna Kuşatması'nın karanlık günlerinde, bir radyo istasyonu etrafında şekillenen bu sarsıcı roman; dostluğu, aşkı ve hayatta kalma çabasını usta bir dille anlatıyor. Ocak ayının en çok okunan yerli eserlerinden biri olan bu kitabı buradan inceleyebilirsiniz.

12. Geri Verilen Kız - Donatella Di Pietrantonio

Campiello ödüllü, aidiyet ve aile bağlarını sorgulatan sarsıcı bir 'eve dönüş' hikayesi.

 İtalyan edebiyatının son yıllardaki en güçlü eserlerinden biri olan bu roman, bir genç kızın iki aile arasındaki karmaşık yolculuğunu duru ve sarsıcı bir dille anlatıyor. Kitaplığınızda derin izler bırakacak bu ödüllü eseri buradan keşfedebilirsiniz.

