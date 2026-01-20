Yılın İlk Ayında Kitaplığınızda Yerini Alması Gereken 12 Kitap
Yeni yılın ilk ayı, kitap kurtları için tam bir şölen tadında geçiyor! Yerli edebiyatın usta kalemlerinden dünya çapında ödüllü eserlere, Ocak ayında listeleri altüst eden ve kitaplığınızda mutlaka yer açmanız gereken en popüler kitapları seçtik. Ocak ayının en çok satan kitapları keşfetmek için aşağı kaydırın! 👇
1. Bahçıvan ve Ölüm - Georgi Gospodinov
2. Geber Aşkım - Ariana Harwicz
3. Radley Ailesi - Matt Haig
4. Gökyüzünde Nehirler Var - Elif Şafak
5. Altı Harfli Bir Tatlı - Şermin Yaşar
6. İmkansız Coğrafyalar - Coşkun Aral
7. Ruhların Sonbaharı - Kent Haruf
8. Hamnet - Maggie O'Farrell
9. Seyir - Piraye
10. Kızıl Nehirler - Jean-Christophe Grangé
11. Saraybosna Radyosu - Hikmet Hükümenoğlu
12. Geri Verilen Kız - Donatella Di Pietrantonio
