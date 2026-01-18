onedio
Hem Sıcak Tutsun Hem Şık Olsun Diyenlere: 3.000 TL Altı Mont ve Ceketler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.01.2026 - 00:11

Kış kapıya dayandı ama şıklığınızdan ödün vermenize hiç gerek yok! Hem içinizi ısıtacak hem de tarzınızı bir üst seviyeye taşıyacak en trend kaban, mont ve ceketleri senin için seçtik. Üstelik hepsinin ortak noktası; 3.000 TL altındaki ulaşılabilir fiyatları ve kaçırılmayacak indirim oranları! Soğuk havalara meydan okuyan bu 12 şık parçayı keşfetmek için listemize göz atın. 👇

Bu içerik 15.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Nostaljik esintileri sevenler için ekose ve kadifenin kusursuz uyumu bu montta buluştu.

Klasik ekose desenini kadife yaka şıklığıyla birleştiren bu mont, kış kombinlerinize nostaljik bir hava katacak. 2.249 TL yerine %33 indirimle 1.399 TL’ye düşen bu parçayı hemen inceleyin.

Kadife Yaka Ekose Detaylı Mont

Zarif bir silüet ve asil bir renk arayanların favorisi olacak kruvaze kesim kaban.

Haki rengin asaletini taşıyan bu kruvaze kaban, beli vurgulayan kuşağıyla oldukça zarif bir silüet çiziyor. 1.899 TL’ye düşen bu fırsatı kaçırmamak için acele edin.

Kuşaklı Kruvaze Yaka Kaşe Kaban

Ofis şıklığından hafta sonu kahvesine her ana eşlik edecek modern bir antrasit dokunuş.

Modern ve spor bir kesime sahip olan bu antrasit ceket, günlük şıklığın en pratik tamamlayıcısı olacak. 1.249 TL'lik fiyatıyla sepetlere eklenmeyi bekliyor. 

Fermuarlı Kaşe Antrasit Ceket

Zamansız bir klasik olan trençkot stili, en sevilen acı kahve tonuyla yeniden yorumlandı.

Acı kahve tonuyla kıştan bahara geçişin en cool parçası olan bu trençkot, apolet detaylarıyla maskülen bir şıklık sunuyor. 4,269.99 TL yerine %41 indirimle 2.499 TL’ye sahip olmak için tıkla.

Spezia Apoletli Düğme Detaylı Trençkot

"Kışın denim giyilmez" diyenleri haksız çıkaran sıcacık kürk detaylı efsane bir ceket.

Kot ceket tutkusundan kışın da vazgeçemeyenler için içi kürklü bu model tam bir kurtarıcı. 2.799 TL’ye düşen bu tarz sahibi ceketi keşfedin.

Merwish Kürk Detaylı Denim Ceket

Yağmurlu havaların kasvetini bordo rengin çekiciliğiyle dağıtmaya ne dersiniz?

Bordo rengin cazibesini uzun ve asil bir kesimle buluşturan bu model, yağmurlu günlerin en stil parçası. 2.999 TL yerine %20 indirimle 2.549 TL fiyatıyla satışta. 

Merwish Lizbon Bordo Trenç

Hem bir trençkot kadar cool hem de bir kürk kadar sıcak hissetmek isteyenlere özel.

Klasik trençkot formuna eklenen kürk detaylarıyla hem sıcak tutan hem de lüks görünen bir model. 2.249 TL’ye düşen bu tasarımı kaçırmayın.

Suni Kürk Detaylı Kahverengi Trençkot

Sokak modasının nabzını tutan, geniş cepli tasarımıyla oldukça kullanışlı bir denim parça.

Koyu lacivert tonu ve büyük cepleriyle sokak stilini destekleyen bu denim ceket, tam bir fiyat-performans ürünü. 1.989,99 TL yerine %27 indirimle 1.499 TL’ye inen bu fırsatı incelemek için acele edin.

Cepli Denim Lacivert Ceket

Her gardırobun temel taşı olan bu taş rengi kaban, kurtarıcı parçanız olacak.

Melike Tatar kalitesiyle sunulan bu taş rengi kaban, her renk kombinle uyum sağlayacak kadar joker bir parça. 1899 TL’ye gerileyen bu kabanı sepetine ekle.

Taş Rengi Kaşe Kaban

Zarafetin gri tonuyla buluştuğu, yumuşacık dokusuyla sizi sarmalayacak bir tasarım.

Yumuşacık dokusu ve yüzü çevreleyen kürk yakasıyla soğuklara karşı en şık savunmanız bu gri kaban olacak. 1.499 TL fiyatıyla günün yıldızlarından. 

Angora Kürk Yaka Gri Kaban

