Hem Sıcak Tutsun Hem Şık Olsun Diyenlere: 3.000 TL Altı Mont ve Ceketler
Kış kapıya dayandı ama şıklığınızdan ödün vermenize hiç gerek yok! Hem içinizi ısıtacak hem de tarzınızı bir üst seviyeye taşıyacak en trend kaban, mont ve ceketleri senin için seçtik. Üstelik hepsinin ortak noktası; 3.000 TL altındaki ulaşılabilir fiyatları ve kaçırılmayacak indirim oranları! Soğuk havalara meydan okuyan bu 12 şık parçayı keşfetmek için listemize göz atın. 👇
Nostaljik esintileri sevenler için ekose ve kadifenin kusursuz uyumu bu montta buluştu.
Zarif bir silüet ve asil bir renk arayanların favorisi olacak kruvaze kesim kaban.
Ofis şıklığından hafta sonu kahvesine her ana eşlik edecek modern bir antrasit dokunuş.
Zamansız bir klasik olan trençkot stili, en sevilen acı kahve tonuyla yeniden yorumlandı.
"Kışın denim giyilmez" diyenleri haksız çıkaran sıcacık kürk detaylı efsane bir ceket.
Yağmurlu havaların kasvetini bordo rengin çekiciliğiyle dağıtmaya ne dersiniz?
Hem bir trençkot kadar cool hem de bir kürk kadar sıcak hissetmek isteyenlere özel.
Sokak modasının nabzını tutan, geniş cepli tasarımıyla oldukça kullanışlı bir denim parça.
Her gardırobun temel taşı olan bu taş rengi kaban, kurtarıcı parçanız olacak.
Zarafetin gri tonuyla buluştuğu, yumuşacık dokusuyla sizi sarmalayacak bir tasarım.
