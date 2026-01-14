Oyuncaktan Elektroniğe Yüzlerce Üründe Karne Günü İndirimleri Başladı!
Karne sevincini hediyeye dönüştürmek isteyenler için Amazon’da çocukların favori markalarında sepet indirimi fırsatları var. Oyuncaktan eğitici setlere kadar pek çok üründe ekstra indirim sizi bekliyor. Gelin öne çıkan Karne Günü İndirimlerine birlikte bakalım.
Bu içerik 13.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Yaratıcılığı destekleyen LEGO setlerinde sepette ekstra %5 indirim fırsatı karne dönemine özel!
Karne hediyesi arayışındaysanız, çocukların ilgisini uzun süre canlı tutacak kumandalı vinç, kepçe seti harika bir seçenek.
Pilsan’ın oyuncak ve çocuk ürünlerinde sepette net %10 indirim avantajı sunuluyor.
Çocuklar teknolojiyle eğlenirken öğrenmesini sağlayan uzaktan kumandalı sensörlü fonksiyonlu oyuncak, hareket algılama ve programlanabilir özellikleriyle oyun süresini zenginleştiriyor.
Sevilen Mattel markalı oyuncaklarda sepette %15’e varan indirim fırsatı!
Küçüklerin hayal gücünü geliştiren bir diğer fırsat da bu Sluban Girls Dream Kedi Evi seti!
Oyun ve eğlencenin adresi Hasbro ürünlerinde sepette %5 indirim uygulanıyor👇
Araba tutkunları için Hot Wheels modellerinde sepette %5 karne indirimi fırsatı var!
Barbie ve aksesuarlarında karne gününe özel %5 sepet indirimi👇
