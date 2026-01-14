Oyuncaktan Elektroniğe Yüzlerce Üründe Karne Günü İndirimleri Başladı!

onedio
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
14.01.2026 - 14:05

Karne sevincini hediyeye dönüştürmek isteyenler için Amazon’da çocukların favori markalarında sepet indirimi fırsatları var. Oyuncaktan eğitici setlere kadar pek çok üründe ekstra indirim sizi bekliyor. Gelin öne çıkan Karne Günü İndirimlerine birlikte bakalım.

Bu içerik 13.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Yaratıcılığı destekleyen LEGO setlerinde sepette ekstra %5 indirim fırsatı karne dönemine özel!

Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Karne Günü fırsatlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Karne hediyesi arayışındaysanız, çocukların ilgisini uzun süre canlı tutacak kumandalı vinç, kepçe seti harika bir seçenek.

Evdeki herkesin hoşuna gidecek bir hediye olacağı kesin.

Linkini buraya bıraktım.

Pilsan’ın oyuncak ve çocuk ürünlerinde sepette net %10 indirim avantajı sunuluyor.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Çocuklar teknolojiyle eğlenirken öğrenmesini sağlayan uzaktan kumandalı sensörlü fonksiyonlu oyuncak, hareket algılama ve programlanabilir özellikleriyle oyun süresini zenginleştiriyor.

Güzel bir hediye seçeneği. 

Linkini buraya bıraktım.

Sevilen Mattel markalı oyuncaklarda sepette %15’e varan indirim fırsatı!

Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Karne Günü fırsatlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Küçüklerin hayal gücünü geliştiren bir diğer fırsat da bu Sluban Girls Dream Kedi Evi seti!

Renkli parçaları ve sevimli detaylarıyla, hem eğlenceli hem de yaratıcı oyun deneyimi sunar. İnşa etme ve rol yapma oyunlarına ilgi duyan çocuklar için kaçırılmayacak bir fırsat.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun ve eğlencenin adresi Hasbro ürünlerinde sepette %5 indirim uygulanıyor👇

Buradan ulaşabilirsiniz.

Araba tutkunları için Hot Wheels modellerinde sepette %5 karne indirimi fırsatı var!

Favori arabaları buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Barbie ve aksesuarlarında karne gününe özel %5 sepet indirimi👇

Burada sizi bekliyor!

Karne Günü fırsatlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
0
0
0
0
0
0
0
