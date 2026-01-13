onedio
Sepette Ek İndirimler ve Dev Kuponlar Havada Uçuşuyor: Büyük Ocak İndirimleri Başladı!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
13.01.2026 - 09:42

'Ocak ayı dert ayı' diyenlere inat, bu ay tam bir 'fırsat ayı' haline geldi. Teknoloji tutkunlarından mutfak şeflerine, cilt bakımı bağımlılarından stil sahibi moda severlere kadar herkesin yüzünü güldürecek Büyük Ocak İndirimleri resmen başladı!

Apple iPad'lerden Ray-Ban gözlüklere, mutfakların kraliçesi Fissler'den Lancôme'un efsane maskaralarına kadar dev markalarda fiyatlar dibi gördü. Üstelik sadece etiket indirimleriyle de yetinmiyoruz; sepette ek %10’lar, 200 TL'lik anında kuponlar ve 'kaçırırsam üzülürüm' dedirten sürpriz fırsatlar havada uçuşuyor.

Bu içerik 13.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

1. Evde kişisel bakım konforu: Seçili küçük ev aletlerinde sepette %10 indirim!

Kişisel bakım rutinini profesyonel bir seviyeye taşımak isteyenler için Ocak ayı muhteşem bir haberle geldi. Philips Lumea gibi teknoloji harikası cihazların da dahil olduğu küçük ev aletleri kategorisinde, mevcut indirimlere ek olarak sepetinizde %10 indirim fırsatı sizi bekliyor. İhtiyacınız olan o teknolojik dokunuşu çok daha uygun fiyata yakalamanın şimdi tam zamanı!

Philips Lumea BRI950/02 Lumea Lazer Epilasyon Ipl Tüy Alma Cihazı

2. Mutfakta Fissler kalitesi: Kaçırılmayacak dev fiyat avantajı!

Dünya mutfaklarının vazgeçilmezi Fissler, Büyük Ocak İndirimleri'ne damga vuruyor! Kalitesiyle ömürlük bir yatırım olan Vitaquick Edition serisi gibi efsane modellerde fiyatlar inanılmaz seviyelere geriledi. Mutfağınızda hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlamak istiyorsanız, Fissler ürünlerindeki bu büyük düşüşü mutlaka değerlendirmelisiniz.

Fissler Vitaquick Edition Düdüklü Tencere 4,5 Litre

3. Güzellik uykusuna yatmadan önce: Kozmetik ve parfümlerde 200 TL kupon şenliği!

Makyaj çantasını yenilemek veya imza parfümünü yedeklemek isteyenlere müjde! Kozmetik kategorisinde yapacağınız 800 TL ve üzeri alışverişlerde anında 200 TL kupon fırsatı sunuluyor. Flormar'ın sevilen kapatıcılarından en popüler parfümlere kadar binlerce üründe geçerli olan bu kampanya, güzelliğinize yatırım yaparken bütçenizi de koruyor.

Flormar Stay Perfect Yüksek Pigmentli & Yarı Mat Bitişli Likit Kapatıcı

4. Ev işlerinde teknolojik devrim: Seçili beyaz eşyalarda sepette net %10 indirim!

Evin yükünü hafifleten beyaz eşyalarda Ocak ayına özel net indirim başladı! Kurutma makinesinden çamaşır makinesine kadar dev markaların en güçlü modellerinde, etiket fiyatının üzerine sepette ekstra %10 indirim uygulanıyor. Hoover gibi dünya markalarının konforunu evinize taşımak için bu büyük kış indiriminden daha iyi bir fırsat olamaz.

Hoover 10 kg Wi-Fi Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

5. Teknoloji tutkunlarına müjde: Tabletlerde 2000 TL'ye varan dev indirim!

İster iş, ister eğitim, ister eğlence için olsun; bir tablet sahibi olmanın tam sırası! Apple iPad gibi zirvedeki modellerin de dahil olduğu tablet kategorisinde 2000 TL’ye varan indirimler havada uçuşuyor. Yüksek performanslı ve şık tasarımlı tabletleri Büyük Ocak İndirimleri kapsamında çok daha erişilebilir fiyatlara yakalayabilirsiniz.

Apple iPad A16 11' 128GB Wi-Fi Tablet Gümüş

6. Cildiniz ışıldasın: The Purest Solutions ürünlerinde büyük fırsatlar!

Cilt bakımında yerli ve etkili içerikleriyle gönülleri fetheden The Purest Solutions, bu ay bakım rutinini tazelemek isteyenleri mutlu ediyor. Markanın en sevilen serumlarında ve bakım ürünlerinde sunulan özel fırsatlarla, cildinizin ihtiyacı olan o aydınlık ve pürüzsüz görünümü bütçenizi yormadan elde edebilirsiniz.

The Purest Solutions C Vit Aydınlatıcı Ve Ton Eşitleyici Bakım Serumu 30 ml

7. Yatak odanızda Madame Coco şıklığı: %70'e varan dev indirim!

Ev tekstilinde zarafetin adresi Madame Coco, Ocak indirimlerini resmen bir festivale dönüştürdü. %100 pamuklu, yumuşacık nevresim takımlarından şık ev aksesuarlarına kadar binlerce üründe %70'e varan indirimler sizi bekliyor. Evinizin havasını değiştirmek ve kışın tadını şık bir yatak odasında çıkarmak için bu fırsatları sakın kaçırmayın!

Madame Coco Afrodille Tek Kişilik %100 Pamuk Ranforce Baskılı Nevresim Takımı - Mavi

8. Makyaj artistlerinin sırrı çantanıza geliyor: Kiko Milano ürünlerinde kaçırılmaz fırsatlar!

Yüz hatlarını kusursuzca belirginleştiren, o meşhur kremsi dokusuyla sürümü rüya gibi olan Kiko kontür stickleri ve çok daha fazlası şimdi Büyük Ocak İndirimleri'nde! Kiko Milano'nun profesyonel dokunuşunu makyaj rutininize eklemek için bu indirim dönemi en doğru zaman. Hem kalitesi hem de şık ambalajlarıyla Kiko ürünleri sepetinizin yıldızı olmaya aday.

Kiko Milano Kontür - Sculpting Touch Creamy Stick Contour - 200 Hazelnut - Yüz Hatlarını Belirginleştiren Kremsi

9. Gözler üzerinizde olsun: Ray-Ban’da %45 indirime ek büyük fırsatlar!

Güneş gözlüğü denince akla gelen ilk marka olan Ray-Ban, Ocak ayında tarzını yenilemek isteyenlere muhteşem bir sürpriz yapıyor. Klasik modellerden en yeni tasarımlara kadar %45’e varan net indirimlerin üzerine eklenen özel fırsatlarla, hayalinizdeki gözlüğe sahip olmak artık çok daha kolay. Yaz kış şıklığından ödün vermeyenler bu dev indirimi kaçırmasın!

Ray-Ban Unisex Güneş Gözlük

10. Cildinize lüks bir dokunuş: Kiehl's ürünlerinde 200 TL indirim avantajı!

Cilt bakımının efsane markası Kiehl's, seçili ürünlerde yapacağınız 1000 TL ve üzeri alışverişlerde anında 200 TL indirim sunuyor. Markanın kült haline gelmiş Ultra Facial Cream ve avokadolu göz kremi gibi favori ikililerini denemek ya da stoklamak için harika bir fırsat. Cildinize hak ettiği değeri verirken indirimden yararlanmanın tadını çıkarın!

Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem Ikilisi Seti

11. Bakışlarınızda Lancôme etkisi: Seçili ürünlerde sepette %25 indirim!

Lifting etkili maskaralardan büyüleyici parfümlere kadar Lancôme dünyası şimdi çok daha ulaşılabilir! Seçili ürünlerdeki 500 TL ve üzeri alışverişlerde uygulanan %25 indirim, makyaj çantanıza lüks bir dokunuş katmak için ideal. Özellikle kahverengi maskara trendini yakalamak isteyenler için Lancôme kalitesi bu fiyata kaçmaz!

Lancome Lash Idôle Lifting Etkili Hacim Veren Maskara 02 Kahverengi

