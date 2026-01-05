onedio
Günün Fırsatı: PUMA Reversible Sherpa Mont İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: PUMA Reversible Sherpa Mont İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.01.2026 - 23:43

Soğuk havalarda hem şıklığı hem fonksiyonelliği bir arada sunan bir mont arıyorsanız, bu fırsat tam size göre! Puma Reversible Sherpa Mont ile dolabınıza iki farklı stili tek parçada sığdırabilirsiniz. Hem spor hem günlük kombinlerde kullanabileceğiniz bu modele gelin birlikte bakalım.

Bu montun en pratik özelliği, çift taraflı yapısı sayesinde iki farklı görünüm sunması.

İster dışarıda günlük spor kombinlerinizde ister sokak stilinizde kullanın, her iki yüzü de kendi tarzını tamamlayacak şekilde tasarlanmış.

Sherpa kumaş detayıyla, soğuk havalarda ekstra sıcaklık sağlıyor ve dokusuyla hem yumuşak hem konforlu bir giyim deneyimi sunuyor.

Rüzgara karşı korumalı yapısıyla soğuk günlerin vazgeçilmezi olmaya aday.

Sportif detaylara sahip bu mont; günlük hayatta, yürüyüşte, hafta sonu aktivitelerinde ya da okul/iş kombinlerinde kullanılabilir.

Hem sıcak tutan hem de tarzınızı tamamlayacak çok yönlü bir mont arıyorsanız, PUMA Reversible Sherpa Jacket modelini indirimli fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

