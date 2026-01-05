Günün Fırsatı: PUMA Reversible Sherpa Mont İndirimde!
Soğuk havalarda hem şıklığı hem fonksiyonelliği bir arada sunan bir mont arıyorsanız, bu fırsat tam size göre! Puma Reversible Sherpa Mont ile dolabınıza iki farklı stili tek parçada sığdırabilirsiniz. Hem spor hem günlük kombinlerde kullanabileceğiniz bu modele gelin birlikte bakalım.
Bu içerik 05.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bu montun en pratik özelliği, çift taraflı yapısı sayesinde iki farklı görünüm sunması.
Sherpa kumaş detayıyla, soğuk havalarda ekstra sıcaklık sağlıyor ve dokusuyla hem yumuşak hem konforlu bir giyim deneyimi sunuyor.
Sportif detaylara sahip bu mont; günlük hayatta, yürüyüşte, hafta sonu aktivitelerinde ya da okul/iş kombinlerinde kullanılabilir.
