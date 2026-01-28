onedio
Bebek Alışverişini Erteleyenlere Müjde: Yüzlerce Bebek Ürününde Harika Fırsatlar Başladı!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.01.2026 - 17:49 Son Güncelleme: 28.01.2026 - 17:52

Anne ve baba olmak dünyanın en güzel duygusu olsa da, ihtiyaç listesinin sonu gelmediğini hepimiz biliyoruz. Bebek bezinden telsize, mama sandalyesinden güvenli uyku çözümlerine kadar her şeyi en kaliteli markalarla ama bütçenizi yormadan tamamlamanız için Amazon’daki dev indirimleri radarımıza aldık.

Öne Çıkan Fırsatlar:

Hem tarz hem konfor arayanlar için bebek giyim kategorisinde yer alan tüm indirimli ürünlere buradan ulaşabilir, miniklerin gardırobunu şimdiden bahara hazırlayabilirsiniz.

Lansinoh ürünlerinde lansman fiyatlarını kaçırmayın!

Bebek ürünlerinde yapacağınız alışverişlerde Prime üyelerine özel 7500 TL'ye 800 TL, genel ise 5000 TL'ye 400 TL ve 3000 TL'ye 150 TL indirim fırsatı!

Emziren annelerin kaçırmaması gereken fırsatlar burada.

Ayrıca bakım rutininin vazgeçilmezi olan Uni Baby ürünlerinde 400 TL'ye sepette anında 100 TL indirim fırsatını kaçırmamanızı öneririz; stokları tazelemek için tam zamanı!

Bebek bezi, banyo ve bakım ürünleri burada.

Seçili çocuk kitaplarında 4 al 3 öde kampanyasıyla kütüphanenizi masallarla doldurabilirsiniz.

Beslenme kategorisini de buraya bıraktık.

Bebeğiniz uyurken aklınız onda kalmasın!

Gece görüşü ve karşılıklı konuşma özelliğiyle bu monitör, ebeveynlerin en büyük yardımcısı olacak.

Bebevo VM903 Bebek Monitörü

İndirimde yer alan tüm ürünlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Bebeğinizle güvenli ve konforlu bir uyku paylaşımı için ideal çözüm.

Bebeğinizle güvenli ve konforlu bir uyku paylaşımı için ideal çözüm olan bu beşik, pratik kullanımıyla geceleri bebeğinize ulaşmanızı kolaylaştırır. Geri dönüştürülmüş kumaş detaylarıyla hem çevreci hem de çok şık bir tasarıma sahip.

Chicco Next2Me Essential Anne Yanı Beşik

Bebek arabası arayışında olanları buraya alalım.

Şehir hayatının temposuna ayak uyduran, tek elle otomatik kapanma özelliğiyle hayatınızı kolaylaştıran bu bebek arabası, yüksek kaliteli tekerlekleri ve ayarlanabilir yapısıyla konforlu sürüşün adresi.

 

Chicco Glee Uneven Black Bebek Arabası

Damlatmaz tasarımıyla hem miniklerin hem annelerin favorisi.

Philips Avent Pipetli Bardak

Philips Avent Essential Elektrikli Göğüs Pompası'da indirimde!

  Anne sütü sağımında konfor ve hızı birleştiren bu teknoloji harikası, kompakt tasarımıyla her an yanınızda.

Philips Avent Essential Elektrikli Göğüs Pompası (SCF323)

Ebeveynlerin en büyük gider kalemi olan bebek bezinde fırsat paketi avantajını kaçırmayın.

Hassas bebek ciltleri için özel olarak geliştirilen, yüksek emicilik gücüyle bebeğinizin her an kuru kalmasını sağlayan Molfix bezlerde avantajlı fiyatlar başladı. Prima koruması ve kuruluğu şimdi çok daha hesaplı.

Prima Bebek Bezi 4 Numara Fırsat Paketi

Evdeki küçük kaşifleri kazalardan korumak için olmazsa olmaz!

Evdeki küçük kaşifleri meraklı yolculuklarında kazalardan korumak için olmazsa olmaz bir güvenlik çözümü. Kolay montajı ve yetişkinler için pratik, bebekler için ise imkansız olan sağlam yapısıyla çekmeceleriniz artık tamamen güvenli.

Kidkid Yüksek Güvenlikli Çekmece Kilidi

İndirimde yer alan tüm ürünlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

