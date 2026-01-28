onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
, Elektronik
, Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? 28 Ocak 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 28 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.01.2026 - 12:02

Bugün gardırobunuzun eksik parçalarını tamamlayacak ikonik ceketlerden, evdeki dağınıklığı şıkça çözecek düzenleyicilere kadar en çok aranan ürünleri radarımıza aldık. Fiyatlar bu kadar düşmüşken hızlı davranan kazanıyor! 👇

Bu içerik 28.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gardırobunuzun zamansız parçası, Levi's kalitesiyle her mevsim stilinize eşlik edecek.

Gardırobunuzun zamansız parçası, Levi's kalitesiyle her mevsim stilinize eşlik edecek.

Yıllar geçse de modası geçmeyecek bu klasik denim ceket, Amazon'daki büyük indirimle radarımızda. Hem kalitesi hem de duruşuyla gerçek bir yatırım parçası arayanlar buradan ulaşabilir.

Levi's Trucker Kadın Ceket

Spor yaparken müzikten kopamayanlar için düşme derdi olmayan, kulağı kavrayan yenilikçi tasarım.

Spor yaparken müzikten kopamayanlar için düşme derdi olmayan, kulağı kavrayan yenilikçi tasarım.

Bluetooth 5.4 teknolojisi ve ENC gürültü engelleme özelliğiyle donatılan bu kulaklık, özellikle dış mekan sporlarında çevre seslerini duymanızı sağlarken müzik kalitesinden ödün vermiyor.  

UGREEN HiTune S3 Klipsli Açık Spor Kulaklık

Banyonuzda veya yatak odanızda düzeni estetikle buluşturan fonksiyonel çözüm.

Banyonuzda veya yatak odanızda düzeni estetikle buluşturan fonksiyonel çözüm.

Hem çamaşır sepeti hem de banyo rafı olarak kullanılabilen bu çok amaçlı düzenleyici, evindeki dağınıklığa şık bir son vermek isteyenler için harika.

Digithome 3 Sepetli Ahşap Düzenleyici & Çamaşır Sepeti

Kışın en şık ve sıcak tutan parçası; panço rahatlığını kürk detaylarıyla yaşayın.

Kışın en şık ve sıcak tutan parçası; panço rahatlığını kürk detaylarıyla yaşayın.

Modern kesimi ve lüks kürk detayıyla stilini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için harika bir seçenek. Üstelik bu şık parça 1.249 TL yerine sepette 899 TL'ye düşüyor. Kombininin yıldızı olacak bu pançoyu hemen keşfet.

Tuba Butik Dikiş Detaylı Suni Kürklü Kaşe Panço

Temel ihtiyaçlarda kaliteyi ucuza yakalayın; gardırobunuzun kurtarıcı paketi burada.

Temel ihtiyaçlarda kaliteyi ucuza yakalayın; gardırobunuzun kurtarıcı paketi burada.

Yüksek kaliteli kumaşı ve ideal kalıbıyla dikkat çeken bu 2'li paket, %37 indirimle sunuluyor. Bitmedi! Sepette onedio20 kodunu kullanarak ekstra %20 indirimle bu paketi çok daha ucuza kapatabilirsin.

Fiyatı 1499 TL. 

PAEN Premium Regular Fit 2'li T-shirt Paketi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kışın kuruyan ve sertleşen el-ayaklar için evde spa konforunda bakım.

Kışın kuruyan ve sertleşen el-ayaklar için evde spa konforunda bakım.

Yoğun nemlendirici ve yumuşatıcı etkisiyle bilinen bu popüler bakım seti, Limonian'da günün fırsatları arasında. 699 TL yerine %40'a varan indirimle 373 TL'ye düşen bu setle kendini şımartmak için hemen incele.

Mjcare El & Ayak Bakım Seti

Doğanın gücünü cildine ve saçına taşımak isteyenler için Yves Rocher'de dev bir indirim şöleni başladı!

Doğanın gücünü cildine ve saçına taşımak isteyenler için Yves Rocher'de dev bir indirim şöleni başladı!

Şampuanlardan onarıcı serumlara kadar saçınızın ihtiyacı olan her şey, temizleme jellerinden bariyer onarıcı kremlere kadar tüm cilt bakım serisi ve Yves Rocher'nin ikonik ve büyüleyici kokularına NET %50'ye varan indirimiyle bugünün en güzel fırsatı.

Yves Rocher İndirimi burada

Mutfakta vakit harcamadan, yüksek proteinli ve düşük kalorili brownie keyfini doyasıya yaşayın.

Mutfakta vakit harcamadan, yüksek proteinli ve düşük kalorili brownie keyfini doyasıya yaşayın.

Animal Joy Protein Brownie Mix, şeker ilavesiz ve glutensiz içeriğiyle tatlı krizlerinize en sağlıklı çözümü sunan bu karışım, 599 TL yerine %25 indirimle sadece 449 TL! Hazırlaması sadece dakikalar süren bu karışımla, diyetinizi bozmadan profesyonel bir lezzet yakalamak için hemen buradan incele.

Ramazan ayına özel olarak seçilen yemek ve kahvaltı takımlarında sepette kaçırılmayacak ek indirim avantajları sizi bekliyor.

Ramazan ayına özel olarak seçilen yemek ve kahvaltı takımlarında sepette kaçırılmayacak ek indirim avantajları sizi bekliyor.

Sofralara Bereket ve Şıklık Getiren Takımlarda Sepet Fırsatı

Şıklığınızı tamamlayacak bu klasik model, 1.338 TL yerine sepete özel 1.070,40 TL fiyatıyla sunuluyor.

Şıklığınızı tamamlayacak bu klasik model, 1.338 TL yerine sepete özel 1.070,40 TL fiyatıyla sunuluyor.

Hem kendiniz için hem de sevdiklerinize anlamlı bir bayram hediyesi olarak tercih edebileceğiniz bu saatte sepette ek %20 indirim avantajı bulunuyor.

Casio Erkek Kol Saati

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en seçkin kahve çekirdeklerini fincanınıza taşıyan, aroma dolu bir mola.

Dünyanın en seçkin kahve çekirdeklerini fincanınıza taşıyan, aroma dolu bir mola.

İster sert bir Espresso, ister yumuşak içimli bir Filtre Kahve... Moliendo'nun taze kavrulmuş kahve çeşitleriyle evde barista performansını yakalamak artık çok daha ekonomik. 

Moliendo Kahvelerde %40'a Varan İndirimler!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın