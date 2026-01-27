Bu İkiliye Bayılacaksınız: MUA x La Fae Sıcak Çikolata Kokulu Lip Gloss Koleksiyonu
Kışın en güzel bahanesi ne? Kalın kazaklar, sıcacık içecekler ve tabii ki mis gibi kokular! Ama bu kez o koku mutfaktan değil, makyaj çantanızdan gelecek. Evet, yanlış okumadınız! Türkiye’de sıcak çikolatalarıyla önünde kuyruklar oluşan viral lezzet markası MUA, iddialı makyaj markası La Fae ile bir araya geldi ve ortaya tam kış ruhu bir koleksiyon çıkardı: Sıcak çikolata ve cookie aromalı lip gloss’lar!
Hem tatlı krizine hem de parlak dudak trendine aynı anda hitap eden bu iş birliği, MUA’nın amiral mağazasında gerçekleşen özel bir lansmanla ilk kez görücüye çıktı.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Lansman Bildiğiniz Gibi Değil, Resmen Kış Partisiydi!
Sıcak Çikolata Kokusu Artık Dudaklarda!
MUA ile bu iş birliğine özel üretilen sıcak çikolata ve cookie aromalı lip gloss koleksiyonu, sadece MUA büfelerinde satışta.
