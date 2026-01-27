onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Bu İkiliye Bayılacaksınız: MUA x La Fae Sıcak Çikolata Kokulu Lip Gloss Koleksiyonu

etiket Bu İkiliye Bayılacaksınız: MUA x La Fae Sıcak Çikolata Kokulu Lip Gloss Koleksiyonu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
27.01.2026 - 17:09

Kışın en güzel bahanesi ne? Kalın kazaklar, sıcacık içecekler ve tabii ki mis gibi kokular! Ama bu kez o koku mutfaktan değil, makyaj çantanızdan gelecek. Evet, yanlış okumadınız! Türkiye’de sıcak çikolatalarıyla önünde kuyruklar oluşan viral lezzet markası MUA, iddialı makyaj markası La Fae ile bir araya geldi ve ortaya tam kış ruhu bir koleksiyon çıkardı: Sıcak çikolata ve cookie aromalı lip gloss’lar!

Hem tatlı krizine hem de parlak dudak trendine aynı anda hitap eden bu iş birliği, MUA’nın amiral mağazasında gerçekleşen özel bir lansmanla ilk kez görücüye çıktı.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lansman Bildiğiniz Gibi Değil, Resmen Kış Partisiydi!

Lansman Bildiğiniz Gibi Değil, Resmen Kış Partisiydi!

Etkinlik, klasik bir basın buluşmasından çok daha fazlasıydı. Mekana giren herkes kendini sıcak çikolata kokuları, parıltılı makyaj köşeleri ve müzikle dolu sosyal bir atmosferin içinde buldu.

Türkiye’nin önde gelen influencer’ları ve içerik üreticileri lansmanda yer aldı ve koleksiyonu ilk deneyimleyen isimler oldular.

Sıcak Çikolata Kokusu Artık Dudaklarda!

Sıcak Çikolata Kokusu Artık Dudaklarda!

Lansmana gelen davetliler sadece ürün denemekle kalmadı, aynı zamanda etkinliğe özel hazırlanan hediye kitleri ile koleksiyonu yakından keşfetme fırsatı buldu.

Yani bu lansman, ürün tanıtımından çok bir trend deneyim alanı gibiydi.

MUA ile bu iş birliğine özel üretilen sıcak çikolata ve cookie aromalı lip gloss koleksiyonu, sadece MUA büfelerinde satışta.

MUA ile bu iş birliğine özel üretilen sıcak çikolata ve cookie aromalı lip gloss koleksiyonu, sadece MUA büfelerinde satışta.

Yani bu tatlı koleksiyon tam anlamıyla yerinde deneyimle, yerinde al konseptiyle sunuluyor.

Ama La Fae’nin diğer lip balm ve lip gloss ürünlerini incelemek isterseniz, koleksiyona buradan ulaşabilirsiniz!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın