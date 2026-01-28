onedio
Hepsiburada Ramazan Pazarı Başladı: Sofralarınıza Bereket Getirecek Fırsatlar!

etiket Hepsiburada Ramazan Pazarı Başladı: Sofralarınıza Bereket Getirecek Fırsatlar!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.01.2026 - 11:44

Ramazan heyecanı mutfaklara ve alışveriş sepetlerine yansıdı! İftar sofralarınızın bereketini artıracak temel gıdalardan mutfaktaki işinizi kolaylaştıracak pratik yardımcılara kadar en güncel fırsatları senin için bir araya getirdik.

 Bu içerik 27.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İftar ve sahurun tüm temel ihtiyaçlarını tek bir kutuda toplayan bu paket, 1.061,25 TL yerine sepete özel 849 TL fiyatıyla sunuluyor.

İçeriğindeki zengin çeşitlilik sayesinde market market gezme derdine son vererek tüm hazırlığı tek tıkla tamamlamanızı sağlıyor.

Hepsiburada Ramazan Paketi

Yağdan bakliyata, soslardan atıştırmalıklara kadar gıda ihtiyaçlarında sepette %50'ye varan indirimleri kaçırmayın.

Mutfak masraflarınızı yarı yarıya düşüren bu kampanya ile kilerinizi Ramazan ayı boyunca yetecek şekilde doldurabilirsiniz.

Temel Gıda İhtiyaçları

İftar sonrası keyifli sohbetlerin eşlikçisi çay ve kahvelerde sepette %40'a varan indirimler mevcut.

Uzun kış akşamlarında içinizi ısıtacak en kaliteli harmanlara bütçenizi yormadan sahip olabilirsiniz.

Çay ve Kahvelerde İndirim

Tava ve tencere gibi pişirme grubu ürünlerinde sepette %80'e varan indirimlerle mutfağınızı yenilemenin tam zamanı.

Yapışmaz tabanlı ve dayanıklı bu ürünler, iftar hazırlıklarını çok daha pratik ve keyifli bir hale getiriyor.

Pişirme Ürünlerinde Dev Fırsat

İftar açılışlarının başrolü hurmalarda sepette %50'ye varan indirim avantajı sizi bekliyor.

Farklı yörelerden gelen taze ve etli hurmalarla orucunuzu en geleneksel ve sağlıklı şekilde açma şansını yakalayın.

Hurma Fırsatları

Çayınızı veya kahvenizi uzun süre sıcak tutacak şık termoslarda sepette %80'e varan indirimleri keşfedin.

Özellikle iftar sonrası dışarıda vakit geçirmeyi sevenler için içeceğin sıcaklığını saatlerce koruyan bu modeller büyük kolaylık sunuyor.

Termoslarda Büyük İndirim

