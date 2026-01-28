Hepsiburada Ramazan Pazarı Başladı: Sofralarınıza Bereket Getirecek Fırsatlar!
Ramazan heyecanı mutfaklara ve alışveriş sepetlerine yansıdı! İftar sofralarınızın bereketini artıracak temel gıdalardan mutfaktaki işinizi kolaylaştıracak pratik yardımcılara kadar en güncel fırsatları senin için bir araya getirdik.
Bu içerik 27.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İftar ve sahurun tüm temel ihtiyaçlarını tek bir kutuda toplayan bu paket, 1.061,25 TL yerine sepete özel 849 TL fiyatıyla sunuluyor.
Yağdan bakliyata, soslardan atıştırmalıklara kadar gıda ihtiyaçlarında sepette %50'ye varan indirimleri kaçırmayın.
İftar sonrası keyifli sohbetlerin eşlikçisi çay ve kahvelerde sepette %40'a varan indirimler mevcut.
Tava ve tencere gibi pişirme grubu ürünlerinde sepette %80'e varan indirimlerle mutfağınızı yenilemenin tam zamanı.
İftar açılışlarının başrolü hurmalarda sepette %50'ye varan indirim avantajı sizi bekliyor.
Çayınızı veya kahvenizi uzun süre sıcak tutacak şık termoslarda sepette %80'e varan indirimleri keşfedin.
