Haberler
BİM'e Pekin Ördeği Geliyor! 3 Şubat 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

27.01.2026 - 11:31

3 Şubat Salı 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Omo Active Toz Deterjan 439 TL

  • Fairy Yüzey Temizlik Havlusu Çam Ormanı 89 TL

  • Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1200 ml + 1440 ml 249 TL

  • Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 159 TL

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 199 TL

  • Hyper Hypo Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 694 ml 29,75 TL

  • Fax Sıvı Sabun 3000 ml 89 TL

  • Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml 195 TL

  • Doa Yüzey Temizleyici 79 TL

  • Shila Mikrofiber Bez 59 TL

  • Elidor Şampuan 650 ml 149 TL

  • Queen Desenli Peçete 19,50 TL

  • Kraft Havlu Peçete Ecco Yeşil Dünya 29,50 TL

  • Ece 15 m Streç Film 29 TL

  • Ece 10 m Alüminyum Folyo 59 TL

  • Sinoz Yoğun Nemlendirici Yüz Bakım Kremi 50 ml 179 TL

  • Sinoz Yüz Temizleme Jeli 200 ml 149 TL

  • Dermokil El Kremi 75 ml 29 TL

  • Naturalove Dudak Balmı Seti 79 TL

  • Eyüp Sabri Tuncer Parfümlü Sprey Kolonya 150 ml 75 TL

  • Rexona Clinical Deodorant 150 ml 205 TL

  • Quickdish Sünger Bez 49 TL

  • Wellnax Wc Blok Mavi Su 47,50 TL

  • Colgate Optic White Diş Macunu 50 ml + Diş Fırçası 95 TL

  • Felix Yaş Kedi Maması 85 gr 17,50 TL

  • Gourmet Gold Yaş Kedi Maması 85 gr 27,50 TL

  • Purina One Kısır Kedi Kuru Maması 450 gr 137,50 TL

  • Nicky Kedi Kumu Bebek Pudralı 145 TL

Yörükoğlu Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 279 TL

  • Maret Dana Kavurma 1000 gr 975 TL

  • Milk Academy Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 299 TL

  • Yelken Tam Yağlı Taze Kaşar 700 gr 225 TL

  • Yelken Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 199 TL

  • Er Piliç Piliç Sarma 1000 gr 79,90 TL

  • Aydoğdu Pekin Ördeği 1000 gr 189 TL

  • Eker Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 5000 gr 189 TL

  • Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 149 TL

  • Gedik Piliç Döner 1000 gr 259 TL

  • Ettat Dana Kebap Döner 450 gr 229 TL

  • Sultan Dana Kangal Sucuk 500 gr 279 TL

  • Sek Labne 3x180 gr 119 TL

  • İçim Süzme Peynir 2x250 gr 119 TL

  • Ayca Az Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 139 TL

  • Superfresh Pizza Tost 200 gr 67,50 TL

  • Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 gr 89,50 TL

  • Maret Dana İşkembe 1000 gr 349 TL

  • Sek Çilekli Bardak Milkshake 250 gr 37,50 TL

  • Eker Puding Çikolatalı 65 gr 17,50 TL

  • Sek Yaban Mersinli Quark 140 gr 42,50 TL

  • İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 35 TL

  • İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre 75 TL

  • Torku Ayran 1 Litre 37,50 TL

  • Yörükoğlu Ayran 6x250 ml 85 TL

Ramazan alışverişine özel indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Tayaş Tuvana Dolgulu Kakao Kaplama 1 kg 399 TL

  • Ülker Coco Star Çikolata Kaplamalı Hindistan Cevizli Bisküvi 154 gr 58 TL

  • Züber %100 Yer Fıstığı Ezmesi & Peanutzilla Kakaolu Yer Fıstığı Kreması 2x315 gr 390 TL

  • Fiskobirlik Nuga Fındık Kreması Çeşitleri 350 gr 179 TL

  • Mc Robin Karamel Soslu Hazır Trileçe Keki 400 gr 199 TL

  • Eti Çifte Kavrulmuş Etibör 400 gr 46 TL

  • Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Tablet Çikolata 70 gr 49 TL

  • Delly Şekersiz Bitter Çikolata Kaplı Pirinç Patlağı 37 gr 39 TL

  • Ülker Rodeo Sütlü Çikolata Kaplamalı Yer Fıstıklı Karamel Ve Nugalı Bar 45 gr 17,50 TL

  • Burçak Hindistan Cevizli Portakallı & Elma Sulu Tahıllı Bisküvi 50 gr 17,50 TL

  • Atıştır Çubuk Kraker 40 gr 3,50 TL

  • Eti Crax Baharatlı Çubuk Kraker 175 gr 32 TL

  • Karamel Soslu Eti Puf Gold 20 gr 5 TL

  • Eti Popkek Çeşitleri 60 gr 12 TL

  • Sweeto Kola Aromalı Ekşili Marshmallow 130 gr 39 TL

  • Tayaş Karışık Meyveli Yumuşak Şeker 200 gr 35 TL

  • Tayaş Vitamin Ve Mineral Katkılı Meyveli Yumuşak Şekerleme 80 gr 25 TL

  • Jimmy Toys Oyuncaklı Yumurta 3x25 gr 49 TL

  • Jucy Çilek Aromalı İçecek 250 ml 10 TL

  • Jucy Vital %100 Meyve Suyu Çeşitleri 6x200 ml 52 TL

  • Herby Kış Çayı Çeşitleri 18'li 49,50 TL

  • Cafe Crown Choco Çikolatalı İçecek Tozu 14,5 gr 6 TL

