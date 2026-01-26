onedio
ŞOK'a Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 28 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 28 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.01.2026 - 17:33 Son Güncelleme: 26.01.2026 - 17:37

ŞOK 28 Ocak - 3 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Ocak - 3 Şubat 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

Emsan Bella Gusto Chef Hamur Yoğurma Makinesi 4.399 TL

  • Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.699 TL 

  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL 

  • Alpina Sürgülü Aspiratör 999 TL 

  • Kiwi Buharlı Ütü 749 TL 

  • Kiwi Şarjlı Su Pompası 279 TL 

  • Kiwi Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL 

  • Kiwi Elektrikli Dikey Süpürge 999 TL 

  • Sinbo Saç Kurutma Makinesi 999 TL 

  • Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 399 TL 

  • Aprilla Başlıklı Titreşimli Diş Fırçası 249 TL 

  • USB Şarjlı Dekoratif Lamba 150 TL 

  • S-link Airlite X-1 Tws Kablosuz Kulaklık 349 TL

Macromax Otomatik Temizlik Seti 299 TL

  • Macromax Tablet Mop 299 TL 

  • Macromax Spreyli Cam Silme Aparatı 119 TL 

  • Sprey Mop 269 TL 

  • Perilla Metal Tuvalet Kağıtlığı 199 TL 

  • 3'lü Perilla Metal Banyo Köşeliği 199 TL 

  • 12'li Perilla Metal Kapı Arkası Askı 100 TL 

  • 2 Tekerlekli Tekerlekli Organizer 149 TL 

  • Cambu Standlı Sabunluk Seti 349 TL 

  • İp Saplı Metal Banyo Organizeri 169 TL 

  • Yapışkanlı Evye İçi Düzenleyici 100 TL 

  • Fonksiyonel Batarya Ucu 69,95 TL 

  • Duş Başlığı Seti 169 TL 

  • Tuvalet Fırçası 100 TL 

  • Çöp Kutusu 75 TL 

  • 9'lu Slim Elbise Askısı 54,95 TL 

  • Deri Kulplu Kapaklı Kutu 149 TL

Her evin favorisi olan ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Dinarsu Emboss 2'li Banyo Paspas Seti 299 TL

Dinarsu Emboss 2'li Banyo Paspas Seti 299 TL

  • 2'li El Havlusu Pirinç Bordürlü 79,95 TL

  • Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 279 TL

  • Kadın Nakışlı Terlik 189 TL

  • Erkek Oduncu Gömlek 279 TL

Lav Antiques Espresso Seti 249 TL,

  • 3'lü Lav Kırmızı Renkli Taban Meşrubat Bardağı 119 TL 

  • Lav Sunum Tabağı 25 TL 

  • Lav Kase 39,95 TL 

  • 3'lü Lav Kırmızı Renkli Taban Su Bardağı 100 TL 

  • Lav Renkli Meşrubat Bardağı 75 TL 

  • Rakle Lisanslı Su Bardağı 59,95 TL

  • Rakle Lisanslı Kup Bardağı 89,95 TL 

  • Cambu Mantar Kapaklı Cam Borosilikat Şişe 149 TL 

  • 6'lı Cambu Renkli Cam Pipet 50 TL 

  • Cambu Kahve Karafı 179 TL 

  • Cambu Renk Değiştiren Borosilikat Cam Kulplu Bardak 59 TL 

  • 3'lü Cambu Borosilikat Cam Ölçü Kabı 149 TL 

  • Cambu Kulplu Borosilikat Cam Kupa 34,95 TL 

  • Lisanslı Pipetli Matara 119 TL 

  • 5 litre Saklama Kabı 89,95 TL 

  • 3 litre Saklama Kabı 59,95 TL 

  • 1000 cc Bambu Kapaklı Çizgili Cam Kavanoz 85 TL 

  • 1500 cc Bambu Kapaklı Çizgili Cam Kavanoz 100 TL 

  • 2000 cc Bambu Kapaklı Çizgili Cam Kavanoz 115 TL

Büyük Al Az Öde

Hattrick 50 Kg PVC Dambıl Ağırlık Seti 2.690 TL

Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi 69.999 TL

  • Karcher Buharlı Temizlik Makinesi 3.199 TL

  • Dijitsu Retro Buzdolabı 6.999 TL

  • Homend Royaltea Konuşan Çay Makinesi 3.199 TL

