ŞOK'a Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 28 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 28 Ocak - 3 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Ocak - 3 Şubat 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Haftanın Fırsatları
Emsan Bella Gusto Chef Hamur Yoğurma Makinesi 4.399 TL
Macromax Otomatik Temizlik Seti 299 TL
Dinarsu Emboss 2'li Banyo Paspas Seti 299 TL
Lav Antiques Espresso Seti 249 TL,
Büyük Al Az Öde
Hattrick 50 Kg PVC Dambıl Ağırlık Seti 2.690 TL
Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi 69.999 TL
