Çanta Festivali Başladı! Valizden Çantaya Sevilen Markalarda İndirim Fırsatı

Kübra Bürümlü
26.01.2026 - 13:32

Dolabınızda yeni çantalara yer açmanın zamanı geldi! Amazon’da çanta severlerin hoşuna gidecek fırsat kampanyası başladı! Valizden omuz çantasına, postacı çantadan el çantasına kadar pek çok marka ve modelin yer aldığı Çanta Festivali kapsamında seçili ürünlerde indirimli fiyatlar sizi bekliyor. Bu sezonun trend parçalarını avantajlı fiyatlarla yakalamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 26.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Günlük hayatta stilini tamamlayan çantalar bu festivale özel cazip fiyatlarla satışta.

İster omuz çantası ister mini çanta ya da çapraz askılı model arıyor olun, geniş seçenek yelpazesiyle her tarza uygun alternatifler bulabilirsiniz.

Sadece günlük kullanım değil; seyahat ve hafta sonu kaçamakları için ideal çanta ve valiz modelleri de kampanyaya dahil.

Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Champion, Puma, American Tourister ve birçok öne çıkan markaların indirimli çantalarına buradan göz atabilirsiniz.

Reklam
