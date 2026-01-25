onedio
Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
25.01.2026 - 03:08

Ocak ayının sonuna yaklaşırken alışveriş listeleri iyice hareketlendi! Bu hafta özellikle sağlıklı atıştırmalıklardan cilt bakım setlerine, klasikleşmiş mutfak gereçlerinden teknolojik fırsatlara kadar pek çok ürün ön plana çıkmayı başardı.Henüz almadıysanız bu fırsatlara göz atmadan geçmeyin! 👇

1. Atıştırmalık saatinize protein dolu, lezzetli bir dokunuş.

Haftanın en çok beklenen lansmanlarından biri olan Protein Bar, hem doyurucu yapısı hem de temiz içeriğiyle spor tutkunlarının ve sağlıklı beslenenlerin yeni favorisi. Onedio okurlarına özel ONEDIO koduyla ek indirimi buradan yakalayın.

280 TL yerine şimdi 229 TL.

Protein Ocean Protein Bar Lansmanı

2. Kore cilt bakımı rutinini tek bir sette toplayan eksiksiz bir bakım.

Cildi nemlendiren, tazeleyen ve pürüzsüzleştiren bu kapsamlı set, sömestr indirimlerinin de etkisiyle haftanın en çok satan kozmetik ürünlerinden biri oldu.  

Şimdi sadece 149 TL. 

Mjcare Yüz Bakım Seti

3. Gardırobun temel taşlarını en ekonomik yoldan tamamlamak isteyenlerin tercihi.

Kaliteli kumaşı ve zamansız kesimleriyle öne çıkan bu paket, bu hafta binlerce kişinin kurtarıcı parçası oldu. ONEDIO20 koduyla gelen ek indirim fırsatını keşfedin.

3,298 TL yerine 1,699 TL.  

PAEN Basic Paketi

4. Çikolata krizlerini bayrama dönüştüren, stokların saniyeler içinde tükendiği o efsane kampanya.

Gofret ve çikolata tutkunlarının bu hafta en çok tıkladığı kampanya buradaydı! İkinci ürünü sadece 1 TL'ye almak için sepetini hemen doldur.

Gofrik ve Lavi Çikolatalarda 2. Ürün 1 TL!

5. Haftanın mutfak yıldızı: Pazar kahvaltılarının kusursuz krepleri artık onun elinden çıkıyor!

Mutfak gereçleri kategorisinde haftanın en çok sipariş edilen ürünlerinden biri olan bu krep tavası, titanyum kaplaması ve ısıyı eşit dağıtan tabanıyla fark yaratıyor.  

Tefal Titanyum 1X SimpleCook Krep Tava (25 cm)

6. Sağlıklı kahvaltıların ve kahve keyfinin en popüler bitki bazlı alternatifi.

Hafif tadı ve kremsi dokusuyla haftanın en çok sipariş edilen içeceklerinden biri oldu. Üstelik Prime üyelerine özel 750 TL ve üzeri seçili alışverişlerde sunulan %10 tasarruf fırsatıyla stokları yenilemenin tam zamanı!  

Alpro Yulaf Bitki Bazlı İçecek (1000 ml)

7. Vücudunuzu sadece tartmakla kalmayan, detaylı analiz sunan teknoloji harikası.

Haftanın 'Tartılar' kategorisinde 1. sıraya yerleşen bu yeni nesil akıllı baskül, çift frekanslı ölçüm teknolojisiyle sağlık takibini profesyonel düzeye taşıyor. Kendi sağlığının dâhisi olmak isteyenlerin tercihi olan bu ürünü hemen keşfet.

Xiaomi Mi Body Composition Scale S400 Yeni Nesil Çift Frekanslı Akıllı Bluetooth Baskül

8. Dudaklarınıza hem doğal bir renk hem de yoğun nem kazandıran o ürün!

Doğal, ıslak ve büyüleyici bir bitiş arayanlar için yarı transparan yapısı ve dudakları kurutmayan nemlendirici etkisiyle bu hafta en çok sipariş edilen kozmetik ürünü oldu.

Fiyatı 332 TL. 

Premium'a özel Flormar satıcılı seçili ürünlerde indirimlere ek %5 indirim!

Flormar Sheer Up Yarı Transparan & Parlak Bitişli Nemlendirici Ruj

9. Saç bakım rutininizi kişiselleştirirken kazandıran, haftanın en popüler saç bakım fırsatı.

Urban Care’de bu hafta 2. ürüne %5, 3. ürüne %10 ve 4. ürüne %15 indirim fırsatı rüzgarı esti! Saç tipine uygun şampuan ve serumları stoklayanlar sayesinde haftanın en çok ilgi gören bakım kampanyalarından biri oldu.  

Urban Care Seçtikçe Kazandıran İndirim Günleri

10. Sevgililer Günü heyecanı şimdiden başladı: Dünyaca ünlü markalarla aşkınızı taçlandırın.

Maurice Lacroix’dan Guess’e, Emporio Armani’den Michael Kors’a kadar dünya devlerinde beklenen Sevgililer Günü indirimleri başladı! 'Ona ne alsam?' diye düşünenlerin bu hafta en çok tıkladığı ve özel fiyatlarla hediye alışverişini tamamladığı bu dev kampanyayı kaçırmamak için tıklayın.

Saat&Saat Sevgililer Günü Özel Kampanyası

Yorum Yazın