4000 TL Altı En Cool Spor Mont ve Ceketler

etiket 4000 TL Altı En Cool Spor Mont ve Ceketler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.01.2026 - 17:26

 Kışın en soğuk günlerinde hem sıcak tutacak hem de stilini konuşturacak bir dış giyim parçası arıyor ama bütçeni de korumak istiyorsan doğru yerdesin! Adidas'tan The North Face'e, Nike'tan Columbia'ya kadar dünya devlerinin 4000 TL altındaki en ikonik parçalarını senin için listeledik. Cumartesi şıklığına hazır mısın? İşte o cool seçimler! 👇

Bu içerik 22.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Saha kenarı şıklığını sokak stiline taşıyan, rüzgara karşı tam koruma sağlayan bir tasarım.

Adidas'ın klasik çizgisini yansıtan bu ceket, yağmurlu ve rüzgarlı havalarda hem hafifliği hem de koruyucu yapısıyla öne çıkıyor. 

Fiyatı  2,559 TL.

Adidas Ent22 AW Jacket

Antrenman sonrası veya günlük kombinlerde termal konfor arayanlara.

Nike'ın vücut ısısını hapseden Therma-FIT teknolojisiyle donatılan bu ceket, soğuk havalarda bile enerjini yüksek tutmanı sağlayacak. 

4,709.90 TL yerine 3,767 TL.

Nike Therma-FIT Academy Pro Fall Jacket

Doğa yürüyüşlerinden şehir hayatına, her koşula uyum sağlayan dayanıklı bir mont.

Açık hava maceraları için tasarlanan Terrex serisinin bu parçası, modern kesimi ve hafif yapısıyla 4000 TL altındaki en iyi yatırım araçlarından biri. 

 4,999 TL'den 3,999 TL'ye düştü.

Adidas Terrex Multi Essentials Erkek Mont

Hafifliğine rağmen sunduğu yüksek ısı yalıtımıyla bir outdoor efsanesi.

Doğa tutkunlarının favorisi olan Glacier serisi, mikro polar dokusuyla hem nefes alıyor hem de seni sıcak tutuyor. Bir klasik sahibi olmak için buraya göz at.

Fiyatı 3,799 TL. 

The North Face 100 Glacier Full-Zip Erkek Polar

Yarım fermuar detayı ve şık navy rengiyle çabasız şıklığın adresi.

Hem şehirde hem doğada katmanlı giyimin en cool parçası. Hafif yapısı sayesinde kışın mont içine, baharda ise tek başına kullanım için ideal. 

Fiyatı indirimle 3.399 TL. 

The North Face M Glacier 1/4 Zip Polar

Askeri esintili haki rengi ve oversize kesimiyle marjinal bir tarz arayanlara.

Sıradan spor ceketlerden sıkıldıysan, düğme detayları ve geniş kalıbıyla dikkat çeken bu parça tam sana göre.

4,282 TL yerine şimdi sadece 1,937 TL. 

Void Project G-R Baskılı Premium Oversize Ceket

İkonik 3 bant detayıyla spor şıklığını zirveye taşıyan kadın ceketi.

Spor salonundan kahve buluşmalarına geçiş yaparken kullanabileceğin bu ceket, klasik Adidas ruhunu modern çizgilerle buluşturuyor. 

%20 indirimle 2,639 TL. 

Adidas Train Essentials 3-Stripes Kadın Ceket

Outdoor kalitesini feminen bir şıklıkla birleştiren yumuşacık bir seçenek.

Özellikle katmanlı giyinmeyi seven kadınlar için tasarlanan bu tam fermuarlı polar, outdoor maceralarında en güvenilir katmanın olacak.  

İndirimle 3.374,25 TL. 

The North Face W Resolve Fleece Full Zip Kadın Polar

Columbia'nın dayanıklı yapısıyla tanışın; basit ama etkili bir kış koruması.

Doğa sporlarının devi Columbia'nın bu fonksiyonel poları, hem ceket içine giymek hem de bahar havalarında tek başına kullanmak için kusursuz. 

%20 indirimle 3,359.20 TL. 

Columbia Basin Trail III Full Zip Polar

Canlı renk seçenekleriyle kışın kasvetli havasını dağıtan ikonik polar.

Hafif, sıcak ve sürdürülebilir malzemelerden üretilen bu polar, hem stil sahibi görünmek hem de doğayı korumak isteyenlerin tercihi.  

4729 TL yerine şimdi 3,799 TL. 

The North Face W Glacier Fleece Kadın Polar

Modern kesimi ve Adidas'ın yeni nesil stiliyle hafta sonu konforu.

Minimalist logolu ve tam fermuarlı yapısıyla günlük şıklığın en 'cool' hali. Her gardıropta bulunması gereken bu temel parçayı kaçırma.

Sadece 3,359 TL. 

Adidas Future Icons Small Logo Full-Zip Kadın Ceket

Yumuşacık dokusu ve modern kesimiyle kış kombinlerinin en konforlu parçası.

Adidas'ın yüksek yalıtımlı polar kumaşıyla üretilen bu model, tam fermuarlı yapısı ve yan cepleriyle oldukça fonksiyonel. Spor sonrası veya hafta sonu yürüyüşleri için 4000 TL altındaki en cool seçeneklerden biri. 

İndirimle 2,399 TL. 

Adidas Multi Essentials Full-Zip Fleece Kadın Polar

