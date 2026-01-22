4000 TL Altı En Cool Spor Mont ve Ceketler

Kışın en soğuk günlerinde hem sıcak tutacak hem de stilini konuşturacak bir dış giyim parçası arıyor ama bütçeni de korumak istiyorsan doğru yerdesin! Adidas'tan The North Face'e, Nike'tan Columbia'ya kadar dünya devlerinin 4000 TL altındaki en ikonik parçalarını senin için listeledik. Cumartesi şıklığına hazır mısın? İşte o cool seçimler! 👇

Bu içerik 22.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.