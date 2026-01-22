4000 TL Altı En Cool Spor Mont ve Ceketler
Kışın en soğuk günlerinde hem sıcak tutacak hem de stilini konuşturacak bir dış giyim parçası arıyor ama bütçeni de korumak istiyorsan doğru yerdesin! Adidas'tan The North Face'e, Nike'tan Columbia'ya kadar dünya devlerinin 4000 TL altındaki en ikonik parçalarını senin için listeledik. Cumartesi şıklığına hazır mısın? İşte o cool seçimler! 👇
Bu içerik 22.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Saha kenarı şıklığını sokak stiline taşıyan, rüzgara karşı tam koruma sağlayan bir tasarım.
Antrenman sonrası veya günlük kombinlerde termal konfor arayanlara.
Doğa yürüyüşlerinden şehir hayatına, her koşula uyum sağlayan dayanıklı bir mont.
Hafifliğine rağmen sunduğu yüksek ısı yalıtımıyla bir outdoor efsanesi.
Yarım fermuar detayı ve şık navy rengiyle çabasız şıklığın adresi.
Askeri esintili haki rengi ve oversize kesimiyle marjinal bir tarz arayanlara.
İkonik 3 bant detayıyla spor şıklığını zirveye taşıyan kadın ceketi.
Outdoor kalitesini feminen bir şıklıkla birleştiren yumuşacık bir seçenek.
Columbia'nın dayanıklı yapısıyla tanışın; basit ama etkili bir kış koruması.
Canlı renk seçenekleriyle kışın kasvetli havasını dağıtan ikonik polar.
Modern kesimi ve Adidas'ın yeni nesil stiliyle hafta sonu konforu.
Yumuşacık dokusu ve modern kesimiyle kış kombinlerinin en konforlu parçası.
