Dilvin Marka Haftası Başladı! Gardırobunuza Seviye Atlatacak En Şık Parçalar
Modern tasarımları ve kaliteli dokularıyla moda tutkunlarının favorisi olan Dilvin'de büyük marka haftası başladı! Triko şıklığından maskülen yeleklere, kışın sıcak tutan kabanlardan her mevsimin jokeri pantolonlara kadar en çok satan parçaları sizin için seçtik. Üstelik Marka Haftası'na özel indirimli fiyatlarla! Şıklığı ucuza yakalamak için listeye göz atın. 👇
Bu içerik 20.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahverenginin en sıcak tonuyla hem ofiste hem günlük hayatta şıklığı yakalayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Omuz dekoltesinin zarafetini haki rengin doğallığıyla buluşturan çok şık bir tasarım.
Yün karışımlı dokusuyla soğuk havalarda sizi sıcacık tutacak zarif bir triko.
Her kombinle uyum sağlayan, kaliteli dokusuyla fark yaratan joker bir parça.
Bordo rengin cazibesini tek omuz dekoltesiyle birleştiren iddialı bir seçim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boyunuzu olduğundan uzun gösterecek, retro esintili kemerli ispanyol paça.
Koyu vizon tonu ve geniş paçasıyla hem çok rahat hem de oldukça profesyonel bir görünüm.
Maskülen şıklığın en sevilen parçası olan yelekler, Dilvin yorumuyla yeniden karşınızda.
Çizmelerle kombinlendiğinde kışın da şık duran pileli ve kemerli bir şort tasarımı.
Triko kol detayıyla fark yaratan, kahverenginin asaletini taşıyan modern bir kaban.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın