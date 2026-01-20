onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
, Hediye
Dilvin Marka Haftası Başladı! Gardırobunuza Seviye Atlatacak En Şık Parçalar

etiket Dilvin Marka Haftası Başladı! Gardırobunuza Seviye Atlatacak En Şık Parçalar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.01.2026 - 14:23

Modern tasarımları ve kaliteli dokularıyla moda tutkunlarının favorisi olan Dilvin'de büyük marka haftası başladı! Triko şıklığından maskülen yeleklere, kışın sıcak tutan kabanlardan her mevsimin jokeri pantolonlara kadar en çok satan parçaları sizin için seçtik. Üstelik Marka Haftası'na özel indirimli fiyatlarla! Şıklığı ucuza yakalamak için listeye göz atın. 👇

Bu içerik 20.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahverenginin en sıcak tonuyla hem ofiste hem günlük hayatta şıklığı yakalayın.

Kahverenginin en sıcak tonuyla hem ofiste hem günlük hayatta şıklığı yakalayın.

Vücuda oturan kesimi ve zarif düğme detaylarıyla bu kahverengi bluz, her türlü alt giyimle kusursuz uyum sağlıyor. Sezonun en çok tercih edilen basic parçalarından birini buradan inceleyin.

Dilvin Düğmeli Uzun Kollu Bluz

Daha fazlasını keşfetmek için tıklayın.

Omuz dekoltesinin zarafetini haki rengin doğallığıyla buluşturan çok şık bir tasarım.

Omuz dekoltesinin zarafetini haki rengin doğallığıyla buluşturan çok şık bir tasarım.

Açık haki tonuyla dikkat çeken bu bluz, asimetrik ve modern kesimiyle akşam şıklığınızın vazgeçilmezi olacak. Tarzınıza asil bir dokunuş katmak için hemen tıkla.

Dilvin Omuzları Açık Bluz

Yün karışımlı dokusuyla soğuk havalarda sizi sıcacık tutacak zarif bir triko.

Yün karışımlı dokusuyla soğuk havalarda sizi sıcacık tutacak zarif bir triko.

İnce yapısına rağmen yün karışımı sayesinde yüksek ısı tutma kapasitesine sahip bu kazak, ceket içlerine giymek için de ideal. Klasik ve kaliteli bir yatırım için bu ürünü inceleyin.

Dilvin Yün Karışımlı İnce Triko Kazak

Her kombinle uyum sağlayan, kaliteli dokusuyla fark yaratan joker bir parça.

Her kombinle uyum sağlayan, kaliteli dokusuyla fark yaratan joker bir parça.

İster tek başına ister hırka ve ceketlerin içinde kullanabileceğiniz bu askılı top, gardırobunuzun en temel ihtiyaçlarından biri. 

Dilvin Askılı Atlet Top

Daha fazlasını keşfetmek için tıklayın.

Bordo rengin cazibesini tek omuz dekoltesiyle birleştiren iddialı bir seçim.

Bordo rengin cazibesini tek omuz dekoltesiyle birleştiren iddialı bir seçim.

Yün karışımlı yumuşak dokusu ve asimetrik kesimiyle stilini konuşturmak isteyenlerin favorisi. Hem sıcak tutsun hem çok havalı dursun diyorsanız link burada.

Dilvin Yün Karışımlı Tek Omuz Top

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boyunuzu olduğundan uzun gösterecek, retro esintili kemerli ispanyol paça.

Boyunuzu olduğundan uzun gösterecek, retro esintili kemerli ispanyol paça.

Kendi kemeriyle beli vurgulayan ve dizden aşağı genişleyen formuyla 70'ler modasını günümüze taşıyan bu pantolona buradan ulaşabilirsiniz.

Dilvin Kemerli İspanyol Paça Pantolon

Daha fazlasını keşfetmek için tıklayın.

Koyu vizon tonu ve geniş paçasıyla hem çok rahat hem de oldukça profesyonel bir görünüm.

Koyu vizon tonu ve geniş paçasıyla hem çok rahat hem de oldukça profesyonel bir görünüm.

Pens detayları sayesinde kalıbı kusursuz duran bu geniş paça pantolon, ofis kombinlerinizin yıldızı olacak. Rahatlığı ve şıklığı bir arada arayanlar için harika.

Dilvin Pens Detaylı Geniş Paça Pantolon

Maskülen şıklığın en sevilen parçası olan yelekler, Dilvin yorumuyla yeniden karşınızda.

Maskülen şıklığın en sevilen parçası olan yelekler, Dilvin yorumuyla yeniden karşınızda.

Takım elbiselerin tamamlayıcısı ya da tek başına bir bluz gibi kullanabileceğiniz bu pensli yelek, sezonun en büyük trendlerinden biri. 

Dilvin Pens Detaylı Yelek

Çizmelerle kombinlendiğinde kışın da şık duran pileli ve kemerli bir şort tasarımı.

Çizmelerle kombinlendiğinde kışın da şık duran pileli ve kemerli bir şort tasarımı.

Kışlık kombinlerine dinamizm katmak isteyenler için tasarlanan bu şort, pileli yapısıyla oldukça feminen bir hava sunuyor. 

Dilvin Kemerli Pileli Şort

Triko kol detayıyla fark yaratan, kahverenginin asaletini taşıyan modern bir kaban.

Triko kol detayıyla fark yaratan, kahverenginin asaletini taşıyan modern bir kaban.

Klasik kaban formuna eklenen triko kollar sayesinde hem daha rahat bir hareket alanı hem de özgün bir görünüm sağlıyor.

Dilvin Triko Kol Detaylı Kahverengi Kaban

Daha fazlasını keşfetmek için tıklayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın