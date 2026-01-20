onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 20 Ocak 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 20 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.01.2026 - 12:11

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 20 Ocak 2026 tarihinde indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Sevgililer Günü hediye telaşı başlamışken Casio saatlerden Under Armour ayakkabılara, tüylenme yapmayan polarlardan sevimli dostlarımızın hediyeli mamalarına kadar günün en kârlı 12 fırsatını senin için seçtik. Cüzdanları hazırlayın, işte bugünün yıldızları! 👇

Bu içerik 20.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dilvin’in katmanlı ve şık tasarımıyla kış şıklığını bir üst seviyeye taşıyın.

Modern kesimi ve pamuklu dokusuyla hem rahat hem de havalı duran bu parça, Amazon’un bugüne özel fırsatları arasında. Stilini tazelemek isteyenler için burada.

Dilvin Kahverengi Katmanlı Pamuklu Üst

Under Armour kalitesiyle hem antrenmanlarda hem sokakta maksimum konfor.

Hafif yapısı ve gelişmiş yastıklama teknolojisiyle her adımda enerji dönüşümü sağlayan bu ikonik modelde büyük fiyat avantajı sizi bekliyor. 

Under Armour Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

Bebeklerin duyusal gelişimini destekleyen, eğlence dolu ışıklı bir su dünyası.

Baby Einstein Akvaryum Oyuncağı, müzikli ve ışıklı yapısıyla miniklerin ilgisini çeken bu eğitici oyuncak, ebeveynlerin favorisi. Hem eğlendiren hem de sakinleştiren bu akvaryumu buradan inceleyin.

Sevimli kedi baskısıyla neşenizi yerine getirecek, yumuşacık bir sweatshirt.

Canlı yeşil tonu ve sempatik baskısıyla günlük kombinlerinize enerji katacak bu parça şu an %40 indirimle satışta. Buradan sepetine ekle.

Mavi Işıklı Kedi Baskılı Yeşil Sweatshirt

Sevgililer Günü yaklaşırken zamanın ötesinde bir hediye arayanlara özel kampanya.

'Ne alsam?' kararsızlığı yaşayanlar için her tarza hitap eden Casio saatler, Sevgililer Günü’ne özel avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Klasik şıklığı yakalamak için hemen tıkla.

Casio Saatlerde Net %20 İndirim

Tüylenme yapmayan özel dokusuyla kışın en sıcak ve en dayanıklı kurtarıcısı.

Soğuk geçirmez yapısı ve 'anti-pilling' özelliği sayesinde ilk günkü formunu koruyan bu şık polar, kış gardırobunun temel taşı olacak. 

Altınyıldız Classics Anti-Pilling Dik Yaka Polar Sweatshirt

Sezonun en çok satan, kadife yaka detaylı ekose montunda büyük fırsat.

Hem nostaljik hem de çok trend olan bu yağlı mont modelinde %26 indirim başladı. Stil sahibi bir kış görünümü için kaçırmayın.

Kadife Yaka Ekose Detaylı Kadın Mont

Çocukların banyo keyfini yumuşacık tamamlayan %100 pamuklu bornozlar.

Hassas ciltler için ideal olan ve 800 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan bu organik dokulu bornozlar, yüksek emiciliğiyle dikkat çekiyor. 

Green Black %100 Pamuk Çocuk Bornozları

Patili dostunuzun mama stoklarını yenilerken hediyesini de eksik etmeyin.

10 kg ve üzeri Pro Plan mama alımlarında, 800 gr kedi maması hediye! Hem ekonomik hem de ödüllü bir alışveriş için buraya göz atın.

Pro Plan Kedi Mamalarında Hediye Fırsatı

İş hayatında şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunan avantajlı çanta seti.

Paen Avantajlı Business Çanta Paketi, profesyonel görünümünüzü tamamlayacak bu set %25 indirimli. Üstelik Onedio okurlarına özel ONEDIO20 koduyla ekstra indirim fırsatını buradan yakala!

Kış stilinizi tamamlayacak antrasit rengin asaletiyle kürk şıklığı bir arada.

Dikiş Detaylı Suni Kürklü Kaşe Panço, hem sıcak tutan hem de oldukça modern duran bu panço, indirimli fiyatıyla kışın en havalı parçalarından biri olmaya aday. Buradan keşfet.

Trendyol’da pijama takımlarında %70 indirimle evde şıklık ve konfor dönemi!

Trendyol'da Tüm Pijama Takımlarında %70 İndirim

Kış gecelerini sıcacık ve tarz geçirmek isteyenler için alt-üst pijama takımlarında sepette dev fırsat başladı. Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için stokları yenilemenin tam zamanı; bu büyük indirimi buradan yakalayın.

